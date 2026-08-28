Fenómeno El Niño: Ejército moviliza batallones y maquinaria a Piura para reforzar acciones preventivas

Comienza desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura para reforzar acciones ante el fenómeno El Niño.

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El desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura marca el inicio de una nueva etapa en las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN).

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), desde la guarnición de Mesones Muro, en Amazonas, parte el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se traslada desde la guarnición de Jazán.

La movilización se complementa con el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, proveniente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que parte de Sullana hacia el distrito de Catacaos.

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El personal militar y los equipos, entre ellos bulldozers y volquetes, ejecutarán trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, así como la rehabilitación de vías.

El objetivo es reducir el riesgo de desbordes y mitigar el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses. “Esta movilización se realiza en cumplimiento de lo anunciado días atrás por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó sobre el despliegue progresivo de unidades de ingeniería y equipos mecánicos del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional”, señala el comunicado de la cartera.

La estrategia de defensa no se limita a la costa norte. En la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Canta, el Batallón de Ingeniería N.º 21 interviene en la apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se ejecutan labores de descolmatación en cauces y ríos mediante retroexcavadoras y maquinaria pesada. Estas tareas buscan mantener despejados los accesos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventuales precipitaciones.

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Según el Ejército, el despliegue incluye 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, “que vienen siendo desplegados progresivamente para fortalecer las acciones de prevención y la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias”.

Comienza desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura para reforzar acciones ante el fenómeno El Niño.

Inversiones privadas y públicas

Hace unos días se conoció que la región Piura se prepara para enfrentar el fenómeno El Niño con una capacidad de inversión estimada en S/ 4,352 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según datos de ProInversión.

Esta herramienta permite que el sector privado financie proyectos de infraestructura, prevención y servicios públicos, contribuyendo a reducir vulnerabilidades en el territorio.

De acuerdo con ProInversión, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1,614 millones a gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. “Obras por Impuestos es una herramienta que ayuda a prepararnos para enfrentar la emergencia a nivel nacional”, afirmó Luis Del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión.

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Durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, autoridades, empresarios y gremios coincidieron en que es necesario acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para la seguridad y el desarrollo de la región. Entre 2009 y 2026, Piura ha adjudicado 78 obras mediante OxI, sumando S/ 1,514 millones e involucrando a cerca de 50 empresas y entidades públicas.

Actualmente, la región maneja una cartera de 46 proyectos potenciales por S/ 1,517 millones, enfocados en vías urbanas, educación y reducción de brechas sociales. La jornada de trabajo en Piura incluyó la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, que agrupa a sectores públicos y privados para impulsar obras de alto impacto.

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