El otro rostro de Juan Gabriel: sus temas consagrados por diferentes cantantes

Además de cantante, consagró su legado siendo compositor Foto: Juan Gabriel, FB

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Este viernes 28 de agosto se cumple el décimo aniversario luctuoso del Divo de Juárez Juan Gabriel, un hombre que marcó un antes y un después con su música romántica, paralelo en ayudar a otros artistas a obtener el reconocimiento con alguna de sus melodías.

Artistas como José José, Lucha Villa, Luis Miguel, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, Lupita D’Alessio, Daniela Romo y Vicente Fernández son varias de las leyendas que Juan Gabriel pensó en sus voces para componer canciones y consolidar aún más su legado.

La mayor parte del repertorio de Juan Gabriel alcanzaron el éxito y la fama internacional, gracias a que otros artistas las llevaron al público. El Divo tenía la capacidad de identificar el estilo, la personalidad y las fortalezas vocales de cada intérprete, por lo que supo cuál canción era exclusiva para ciertos artistas.

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En muchas ocasiones, Juan Gabriel compuso pensando en la historia personal, el espectro de voz y la proyección escénica de quienes darían vida a sus ingeniosas melodías que no se dejarán de escuchar, al ser escritas con amor, amistad y admiración mutua entre artistas.

Composiciones más reconocidas de Juan Gabriel

EL Divo de Juárez pidió un atuendo similar al de Michael Jackson. (Archivo)

Entre los cantantes que consagraron temas del siempre queridísimo Juan Gabriel, destacan los siguientes:

José José al popularizar el tema “Lo pasado, pasado”, una de las baladas más conocidas del Príncipe de la Canción y escrita por el Divo de Juárez Juan Gabriel.

Lucha Villa: La ronca de Oro grabó el álbum “Interpreta a Juan Gabriel”, destacando con “No discutamos” y “Ya no me interesa”.

Luis Miguel: El Sol de México incluyó en su repertorio temas como “Mentira”, “Lo que me gusta” y “No discutamos” en honor a Juan Gabriel.

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Rocío Dúrcal: Posiblemente, con La Española más Mexicana, Juan Gabriel realizó la colaboración más emblemática a raíz de “Amor eterno”, “Costumbres”, “Me gustas mucho”, “Fue tan poco tu cariño” y “Me nace del corazón”. Además, compartieron duetos como “Fue un placer conocerte” y “Déjame vivir”.

Angélica María: “La Novia de México“ interpretó “Tú sigues siendo el mismo”, una de las primeras composiciones de Juan Gabriel que alcanzó éxito en voz ajena.

"Lo pasado, pasado", existió gracias al Divo de Juárez y saltó a la fama a través del Príncipe de la Canción

Ana Gabriel: La Diva de América hizo suya la canción “Luna”, una de las más representativas de su carrera artística.

Daniela Romo: La Pressmanes triunfó con el tema “De mí enamórate”, escrita especialmente por Juan Gabriel para la presentadora, actriz e interprete capitalina.

Vicente Fernández: El Charro de Huentitán Interpretó “La diferencia”, otro éxito nacido de la pluma de Juan Gabriel y transformado en un clásico de la música ranchera.

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Lupita D’Alessio: La Leona Dormida cantó con su indiscutida voz “Inocente pobre amiga”, una de las composiciones más emblemáticas del Divo de Juárez.

Isabel Pantoja: La reina de la copla se identificó con “Así fue”, compuesta y producida por Juan Gabriel que marcó un momento clave en su carrera.

El Divo de Juárez trabajó junto a la intérprete española hasta hacer de un ícono mundial el tema "Amor eterno" . Foto: Juan gabriel, FB.

Cristian Castro: El hijo de Verónica Castro grabó la canción “Mañana”, una versión de “Mañana, mañana”. de Juan Gabriel que impulsó su carrera como otro de los intérpretes de renombre en México.

Thalía: La Reina de las Telenovelas grabó “Gracias a Dios”, tema compuesto por Juan Gabriel que se convirtió en uno de los éxitos más identificados de su discografía.

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Aída Cuevas: La Reina de la Música Ranchera cantó “Te doy las gracias” y fue una composición del Divo que amplió su repertorio en este género.

Lucía Méndez: La Diva Eterna nos endulzó el oído con “Un alma en pena”, tema de Juan Gabriel que formó parte de sus primeros éxitos en la música popular.

Roberto Jordán: El cantante y actor mexicano entonó el tema “No se ha dado cuenta”, una de las primeras melodías de Juan Gabriel que fue popularizada por otro artista.

Nelson Ned: Trajo con su voz “El día que me acaricies lloraré”, una balada compuesta por Juan Gabriel que amplió su proyección a lo internacional.

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El Divo compuso “Te doy las gracias” para la Reina de la Música Ranchera. (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Jaguares: El grupo liderado por Saúl Hernández versionó “Te lo pido por favor”, tema inédito de Juan Gabriel que adaptaron al género del rock y conectó con las nuevas generaciones.

Maná: Realizó una versión de “Se me olvidó otra vez” para su MTV Unplugged, con tal de acercar el repertorio del Divo de Juárez al público del rock en español.