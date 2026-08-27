Escasez de agua en Honduras dispara el precio de las cisternas hasta USD 78 en la capital

Las cisternas privadas han elevado sus precios hasta L2,000 por carga en algunos sectores del Distrito Central. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

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La emergencia hídrica que atraviesan Tegucigalpa y Comayagüela no solo ha complicado el acceso de miles de familias al agua potable, sino que también ha provocado un aumento en el costo del líquido distribuido por empresas privadas mediante cisternas.

En algunos sectores del Distrito Central, una carga que anteriormente rondaba los L1,200 ahora se comercializa entre L1,800 y L2,000.

El incremento, que en algunos casos representa hasta L700 adicionales, fue advertido por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien aseguró que la municipalidad ha comenzado a recibir denuncias de ciudadanos preocupados por los precios que están cobrando algunos distribuidores.

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Ante estos reportes, la Alcaldía del Distrito Central anunció que realizará inspecciones a las cisternas privadas para verificar que los cobros correspondan al servicio ofrecido y que el agua distribuida cumpla con las condiciones necesarias para el consumo de la población.

Familias de Tegucigalpa recurren a la compra de agua mediante cisternas ante la emergencia hídrica. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades también prevén coordinar acciones con la Fiscalía del Consumidor, con el propósito de investigar posibles abusos y establecer controles ante una situación que afecta directamente a hogares que dependen de la compra de agua para cubrir sus necesidades básicas.

El problema no se limita al precio. La municipalidad también mantiene preocupación por la calidad del agua que está llegando a los sectores afectados por la escasez.

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En medio de la necesidad de abastecimiento, las autoridades consideran necesario garantizar que el líquido comercializado por particulares no represente un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.

Zelaya advirtió que la prolongada falta de agua podría tener consecuencias que vayan más allá del suministro doméstico y convertirse incluso en un factor de riesgo para la seguridad alimentaria. A esto se suma la posibilidad de que el consumo de agua que no reúna condiciones adecuadas desencadene problemas sanitarios.

La emergencia hídrica en Tegucigalpa y Comayagüela ha obligado a mantener una distribución de agua cada nueve días. (Foto: Radio Nacional de Honduras)

Mientras se intenta contener la situación, la municipalidad asegura que ha intensificado la distribución gratuita mediante cisternas. De acuerdo con el alcalde, hasta ahora se han entregado más de seis millones de galones de agua a diferentes sectores del Distrito Central.

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“Llevamos más de 6 millones de galones entregados gratuitamente. Toca seguir reparando fugas, habilitando pozos”, señaló Zelaya, al explicar que las autoridades también trabajan en nuevas fuentes de abastecimiento para reducir la presión sobre las represas.

Uno de los principales proyectos es la perforación y habilitación de pozos, cuyos primeros resultados se esperan hacia finales de septiembre.

La intención es que estas fuentes permitan llenar cisternas y, en determinados casos, incorporar agua al sistema de abastecimiento de los sectores donde se identifique la posibilidad técnica de hacerlo.

El municipio mantiene además un sistema de distribución programada que actualmente contempla una frecuencia de nueve días. La medida busca administrar las reservas disponibles y prolongar el suministro mientras avanzan las acciones para encontrar nuevas fuentes de agua.

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El alcalde Juan Diego Zelaya anunció inspecciones para verificar el precio y la calidad del agua distribuida por particulares. (FOTO: HRN)

Según las autoridades municipales, este esquema permitió extender la disponibilidad de las represas hasta finales de septiembre o principios de octubre.

Sin embargo, existe la posibilidad de ampliar todavía más los intervalos de distribución si las condiciones de las fuentes de abastecimiento continúan deteriorándose.

Una de las variables determinantes será el nivel de la represa Concepción, que actualmente se encuentra en alrededor del 28 por ciento de su capacidad.

El cambio hacia una distribución cada 12 días dependerá de que el embalse alcance un nivel del 20 por ciento, de acuerdo con la planificación anunciada por la municipalidad.

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La situación ha obligado a las autoridades a mantener una combinación de medidas de emergencia.

Entre ellas se encuentran la entrega de agua mediante pipas, la reparación de fugas en la red, la habilitación de pozos y las acciones orientadas a proteger las cuencas que abastecen al Distrito Central.

Actualmente, el Distrito Central dispone de 15 pozos en batería, de los cuales siete se prevé habilitar durante las próximas dos o tres semanas.