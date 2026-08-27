Honduras

Escasez de agua en Honduras dispara el precio de las cisternas hasta USD 78 en la capital

La escasez de agua en el Distrito Central ha elevado el precio de las cargas distribuidas por cisternas privadas hasta L2,000, situación que ya genera denuncias ciudadanas y llevará a la municipalidad a inspeccionar precios y calidad del líquido.

Las cisternas privadas han elevado sus precios hasta L2,000 por carga en algunos sectores del Distrito Central. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
Las cisternas privadas han elevado sus precios hasta L2,000 por carga en algunos sectores del Distrito Central. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
Guardar

La emergencia hídrica que atraviesan Tegucigalpa y Comayagüela no solo ha complicado el acceso de miles de familias al agua potable, sino que también ha provocado un aumento en el costo del líquido distribuido por empresas privadas mediante cisternas.

En algunos sectores del Distrito Central, una carga que anteriormente rondaba los L1,200 ahora se comercializa entre L1,800 y L2,000.

El incremento, que en algunos casos representa hasta L700 adicionales, fue advertido por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien aseguró que la municipalidad ha comenzado a recibir denuncias de ciudadanos preocupados por los precios que están cobrando algunos distribuidores.

PUBLICIDAD

Ante estos reportes, la Alcaldía del Distrito Central anunció que realizará inspecciones a las cisternas privadas para verificar que los cobros correspondan al servicio ofrecido y que el agua distribuida cumpla con las condiciones necesarias para el consumo de la población.

Familias de Tegucigalpa recurren a la compra de agua mediante cisternas ante la emergencia hídrica. (FOTO: La Tribuna)
Familias de Tegucigalpa recurren a la compra de agua mediante cisternas ante la emergencia hídrica. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades también prevén coordinar acciones con la Fiscalía del Consumidor, con el propósito de investigar posibles abusos y establecer controles ante una situación que afecta directamente a hogares que dependen de la compra de agua para cubrir sus necesidades básicas.

El problema no se limita al precio. La municipalidad también mantiene preocupación por la calidad del agua que está llegando a los sectores afectados por la escasez.

PUBLICIDAD

En medio de la necesidad de abastecimiento, las autoridades consideran necesario garantizar que el líquido comercializado por particulares no represente un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.

Zelaya advirtió que la prolongada falta de agua podría tener consecuencias que vayan más allá del suministro doméstico y convertirse incluso en un factor de riesgo para la seguridad alimentaria. A esto se suma la posibilidad de que el consumo de agua que no reúna condiciones adecuadas desencadene problemas sanitarios.

La emergencia hídrica en Tegucigalpa y Comayagüela ha obligado a mantener una distribución de agua cada nueve días. (Foto: Radio Nacional de Honduras)
La emergencia hídrica en Tegucigalpa y Comayagüela ha obligado a mantener una distribución de agua cada nueve días. (Foto: Radio Nacional de Honduras)

Mientras se intenta contener la situación, la municipalidad asegura que ha intensificado la distribución gratuita mediante cisternas. De acuerdo con el alcalde, hasta ahora se han entregado más de seis millones de galones de agua a diferentes sectores del Distrito Central.

“Llevamos más de 6 millones de galones entregados gratuitamente. Toca seguir reparando fugas, habilitando pozos”, señaló Zelaya, al explicar que las autoridades también trabajan en nuevas fuentes de abastecimiento para reducir la presión sobre las represas.

Uno de los principales proyectos es la perforación y habilitación de pozos, cuyos primeros resultados se esperan hacia finales de septiembre.

La intención es que estas fuentes permitan llenar cisternas y, en determinados casos, incorporar agua al sistema de abastecimiento de los sectores donde se identifique la posibilidad técnica de hacerlo.

El municipio mantiene además un sistema de distribución programada que actualmente contempla una frecuencia de nueve días. La medida busca administrar las reservas disponibles y prolongar el suministro mientras avanzan las acciones para encontrar nuevas fuentes de agua.

El alcalde Juan Diego Zelaya anunció inspecciones para verificar el precio y la calidad del agua distribuida por particulares. (FOTO: HRN)
El alcalde Juan Diego Zelaya anunció inspecciones para verificar el precio y la calidad del agua distribuida por particulares. (FOTO: HRN)

Según las autoridades municipales, este esquema permitió extender la disponibilidad de las represas hasta finales de septiembre o principios de octubre.

Sin embargo, existe la posibilidad de ampliar todavía más los intervalos de distribución si las condiciones de las fuentes de abastecimiento continúan deteriorándose.

Una de las variables determinantes será el nivel de la represa Concepción, que actualmente se encuentra en alrededor del 28 por ciento de su capacidad.

El cambio hacia una distribución cada 12 días dependerá de que el embalse alcance un nivel del 20 por ciento, de acuerdo con la planificación anunciada por la municipalidad.

La situación ha obligado a las autoridades a mantener una combinación de medidas de emergencia.

Entre ellas se encuentran la entrega de agua mediante pipas, la reparación de fugas en la red, la habilitación de pozos y las acciones orientadas a proteger las cuencas que abastecen al Distrito Central.

Actualmente, el Distrito Central dispone de 15 pozos en batería, de los cuales siete se prevé habilitar durante las próximas dos o tres semanas.

Temas Relacionados

Hondurascrisis hidricaCisternasaumentoprecioTegucigalpa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Panamá a un hombre por el delito de violencia doméstica contra un adulto mayor

Acusado de violencia doméstica en perjuicio de su padre, de 72 años, según informaron las autoridades del Ministerio Público

Detienen en Panamá a un hombre por el delito de violencia doméstica contra un adulto mayor

“Vamos jefe, ya vamos a llegar”: Un policía fallece y dos más resultan gravemente heridos en un desalojo en Guatemala

El procedimiento fue dispuesto por un juzgado de Puerto Barrios y se ejecutó en Macho Creek, donde viven unas 100 familias

“Vamos jefe, ya vamos a llegar”: Un policía fallece y dos más resultan gravemente heridos en un desalojo en Guatemala

Condenaron a dos guatemaltecos por transportar cargamento de cocaína en El Salvador

Dos ciudadanos de Guatemala fueron sentenciados tras ser encontrados con cientos de kilos de droga en embarcaciones interceptadas cerca de Amatecampo, según confirmó la Fiscalía General de la República

Condenaron a dos guatemaltecos por transportar cargamento de cocaína en El Salvador

El Salvador anuncia el “TradeExpo 2026″, una nueva vitrina de negocios internacionales para empresas salvadoreñas

Invest in El Salvador y la Camarasal presentaron en San Salvador un encuentro de negocios para octubre, en un contexto en que las ventas al exterior crecieron 4,1% a junio, según el Banco Central de Reserva

El Salvador anuncia el “TradeExpo 2026″, una nueva vitrina de negocios internacionales para empresas salvadoreñas

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

El exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional seguirá en prisión preventiva mientras avanza el expediente de la Operación Pandora, por la sustracción de miles de municiones y pertrechos bajo custodia institucional

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

TECNO

Solo 1 de cada 10 empresas conecta ventas y marketing en la era de la inteligencia artificial

Solo 1 de cada 10 empresas conecta ventas y marketing en la era de la inteligencia artificial

La puerta es el mejor lugar para guardar los lácteos: un mito muy común de los refrigeradores

Adiós a las redes sociales: cómo configurar Android para usar solo lo indispensable

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

ENTRETENIMIENTO

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

MUNDO

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos

Detienen a dos ciudadanos tailandeses en Sudáfrica tras detectar 468 huevos de loro ocultos en su equipaje