Rosario Murillo y la reforma constitucional en Nicaragua, el respaldo del Ejército y la Policía que deja una incógnita

Fotografía de archivo en la que se captó a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

Guardar

Rosario Murillo amenazó con sostener su continuidad en Nicaragua con el respaldo del Ejército y la Policía al defender la reforma constitucional que impulsa el oficialismo, en un momento en que la Organización de los Estados Americanos convocó una reunión de emergencia de cancilleres para evaluar acciones colectivas ante el cambio institucional en el país.

La advertencia llegó durante su llamada telefónica de este miércoles, cuando la vocera del régimen presentó a los cuerpos armados y de seguridad como la base que resguardará la nueva Carta Magna. El mensaje situó la fuerza coercitiva del Estado como garantía del proceso de reformas y de la permanencia indefinida de la pareja gobernante.

PUBLICIDAD

Murillo sostuvo que la continuidad del oficialismo asegura mejores condiciones para la población nicaragüense. A la vez, planteó que el cambio constitucional avanza con rapidez para consolidar un nuevo orden institucional, jurídico y constitucional.

Murillo señaló al Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior como garantes del nuevo esquema

En su intervención, Murillo dijo: “Seguimos cambiando Nicaragua para bien, para mejor, más desde nuestras instituciones de orden público, nuestro orgullo esas instituciones, nuestra fuerza militar del Ejército de Nicaragua, nuestras fuerzas policiales, seguridad ciudadana, seguridad soberana desde el Ejército, desde la Policía, desde el Ministerio del Interior, garantía de todo esto, nuestra seguridad, nuestra estabilidad”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La mención explícita al Ministerio del Interior, al Ejército de Nicaragua y a la Policía colocó a esos aparatos como resguardo directo de la reforma. El planteo, de acuerdo 100% Noticias, expuso que la nueva Constitución se sostendrá en la capacidad de coerción del Estado y no en votos ni en consenso democrático.

PUBLICIDAD

Murillo también justificó la premura del proceso con una apelación a la soberanía. “Más y mejor ordenamiento institucional, jurídico y ahora constitucional en la medida en que vamos reformando lo pertinente para garantizar nuestra soberanía”, afirmó.

La apelación a la “paz” apareció ligada al control interno y al aislamiento internacional

En otro tramo de su alocución, Murillo vinculó la reforma con la promesa de dejar atrás la pobreza y con el rechazo a cualquier forma de subordinación externa. “Es nuestro derecho vivir bien, es nuestro derecho dejar atrás la miseria y la pobreza que nos impusieron, es nuestro deber, además, dejar atrás esas imposiciones que tienden a llevarnos a la subordinación y a la dependencia, nunca más”, dijo.

PUBLICIDAD

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La frase final elevó el tono de advertencia frente a cualquier protesta interna o cuestionamiento diplomático. “Esa preciosa paz de la que hablamos tanto, la resguardamos con toda el alma”, señaló Murillo.

El pronunciamiento se produjo mientras la OEA activó una reunión de emergencia de cancilleres para examinar posibles respuestas colectivas ante el avance de la reforma constitucional en Nicaragua. En ese marco, el mensaje de la vocera oficial presentó la “paz” como un objetivo custodiado por las fuerzas armadas y policiales, en medio del desmantelamiento de derechos ciudadanos descrito en el texto fuente.