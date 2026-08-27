Panamá

Negocios por más de $17 millones genera misión comercial de Panamá a los países del Caribe

Se concretaron más de 650 citas empresariales, donde los participantes analizaron oportunidades para ingresar a los mercados caribeños

Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, según las autoridades.
Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, según las autoridades.
Guardar

Las intenciones de negocios generadas en la reciente Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao superan los $17 millones, según informaron fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La iniciativa permitió que 60 empresas panameñas establecieran contacto con compradores y potenciales socios de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten, promoviendo la proyección internacional de la oferta exportable nacional.

Durante las jornadas se concretaron más de 650 citas empresariales, donde los participantes presentaron sus productos y analizaron oportunidades para ingresar a nuevos mercados del Caribe.

Entre los sectores con mayor actividad se encuentran las frutas, los materiales de construcción, los productos de aseo e higiene personal y el sector avícola.

PUBLICIDAD

Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, señalaron las fuentes ministeriales.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
Más de $17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe, afirman desde el Ministerio de Comercio e Industrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, estos resultados evidencian el valor de la oferta panameña y las posibilidades de ampliar la presencia del país en la región.

Resaltó que “más de $17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe”.

El propósito de la misión responde a los esfuerzos por facilitar el acceso de las empresas panameñas a mercados internacionales y nuevos compradores.

La estrategia se centra en generar redes de contacto que fortalezcan las oportunidades de exportación y abran nuevas perspectivas para la internacionalización, sobre todo en sectores con capacidad de crecimiento en mercados regionales.

PUBLICIDAD

Para Panamá, se afirmó que la ampliación de estos vínculos comerciales representa una opción para aumentar las exportaciones, diversificar los destinos de los productos y crear nuevas oportunidades de inversión y empleo relacionadas con la actividad productiva y exportadora.

Cinco personas en un almacén, una mujer con tableta mostrando gráficos de exportaciones, cajas en tarimas, contenedores de carga y montacargas.
El Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, una inversión inicial cercana a los $5.9 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, se reafirmó el compromiso con la recuperación económica nacional al inaugurar la XIV Rueda Internacional de Negocios CAMCHI 2026.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) en el marco de su 75.º aniversario, posiciona a la provincia como un eje estratégico del comercio exterior panameño.

Durante la apertura del evento se subrayó la magnitud del encuentro, calificándolo como la rueda de negocios más grande de Centroamérica.

Se destacó el papel de la Cámara de Comercio chiricana, señalando que “el gran esfuerzo que han hecho los ha destacado como interlocutores entre el sector privado y el sector gubernamental durante estos 75 años”.

Las autoridades anticiparon más de 5,000 citas de negocios, la participación de decenas de empresas compradoras y oferentes y ventas previstas superiores a $20 millones, toda vez que son espacios que dinamizan el comercio, generan empleo y se alinean con los objetivos gubernamentales.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité Nacional de Zonas Francas.
Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité Nacional de Zonas Francas.

El respaldo a plataformas multisectoriales como CAMCHI incluye rubros de agroindustria, alimentos, turismo, logística, tecnología, construcción, manufactura y servicios. Para el los empresarios estos foros son clave para propiciar oportunidades de negocio, atraer inversiones y reforzar el posicionamiento global de Panamá.

Se advirtió que la visión del ente gubernamental es avanzar junto al sector privado en iniciativas que incrementen la competitividad, fomenten la inversión extranjera directa y conviertan la actividad empresarial en empleos formales y bienestar para las familias panameñas.

En conjunto, las acciones recientes apuntan a fortalecer la internacionalización de las empresas panameñas y consolidar al país como un actor relevante dentro de los mercados regionales y globales.

Mientras, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, lo que representa una inversión inicial cercana a los $5.9 millones. Más del 50% de esa inversión, $4.1 millones aproximadamente, corresponde a las nuevas licencias.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité en la reunión de julio.

Temas Relacionados

PanamáNegocios$17 millonesCaribeMercadosaribeñosCitasEmpresarialesEmpresariosCompradoresProyecciónInternacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Panamá a un hombre por el delito de violencia doméstica contra un adulto mayor

Acusado de violencia doméstica en perjuicio de su padre, de 72 años, según informaron las autoridades del Ministerio Público

Detienen en Panamá a un hombre por el delito de violencia doméstica contra un adulto mayor

“Vamos jefe, ya vamos a llegar”: Un policía fallece y dos más resultan gravemente heridos en un desalojo en Guatemala

El procedimiento fue dispuesto por un juzgado de Puerto Barrios y se ejecutó en Macho Creek, donde viven unas 100 familias

“Vamos jefe, ya vamos a llegar”: Un policía fallece y dos más resultan gravemente heridos en un desalojo en Guatemala

Condenaron a dos guatemaltecos por transportar cargamento de cocaína en El Salvador

Dos ciudadanos de Guatemala fueron sentenciados tras ser encontrados con cientos de kilos de droga en embarcaciones interceptadas cerca de Amatecampo, según confirmó la Fiscalía General de la República

Condenaron a dos guatemaltecos por transportar cargamento de cocaína en El Salvador

El Salvador anuncia el “TradeExpo 2026″, una nueva vitrina de negocios internacionales para empresas salvadoreñas

Invest in El Salvador y la Camarasal presentaron en San Salvador un encuentro de negocios para octubre, en un contexto en que las ventas al exterior crecieron 4,1% a junio, según el Banco Central de Reserva

El Salvador anuncia el “TradeExpo 2026″, una nueva vitrina de negocios internacionales para empresas salvadoreñas

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

El exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional seguirá en prisión preventiva mientras avanza el expediente de la Operación Pandora, por la sustracción de miles de municiones y pertrechos bajo custodia institucional

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

TECNO

Solo 1 de cada 10 empresas conecta ventas y marketing en la era de la inteligencia artificial

Solo 1 de cada 10 empresas conecta ventas y marketing en la era de la inteligencia artificial

La puerta es el mejor lugar para guardar los lácteos: un mito muy común de los refrigeradores

Adiós a las redes sociales: cómo configurar Android para usar solo lo indispensable

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

ENTRETENIMIENTO

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

MUNDO

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos

Detienen a dos ciudadanos tailandeses en Sudáfrica tras detectar 468 huevos de loro ocultos en su equipaje