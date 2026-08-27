Negocios por más de $17 millones genera misión comercial de Panamá a los países del Caribe

Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, según las autoridades.

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Las intenciones de negocios generadas en la reciente Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao superan los $17 millones, según informaron fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La iniciativa permitió que 60 empresas panameñas establecieran contacto con compradores y potenciales socios de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten, promoviendo la proyección internacional de la oferta exportable nacional.

Durante las jornadas se concretaron más de 650 citas empresariales, donde los participantes presentaron sus productos y analizaron oportunidades para ingresar a nuevos mercados del Caribe.

Entre los sectores con mayor actividad se encuentran las frutas, los materiales de construcción, los productos de aseo e higiene personal y el sector avícola.

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Muchas conversaciones avanzaron hacia acuerdos que podrían traducirse en exportaciones concretas en los próximos meses, señalaron las fuentes ministeriales.

Más de $17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe, afirman desde el Ministerio de Comercio e Industrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, estos resultados evidencian el valor de la oferta panameña y las posibilidades de ampliar la presencia del país en la región.

Resaltó que “más de $17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe”.

El propósito de la misión responde a los esfuerzos por facilitar el acceso de las empresas panameñas a mercados internacionales y nuevos compradores.

La estrategia se centra en generar redes de contacto que fortalezcan las oportunidades de exportación y abran nuevas perspectivas para la internacionalización, sobre todo en sectores con capacidad de crecimiento en mercados regionales.

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Para Panamá, se afirmó que la ampliación de estos vínculos comerciales representa una opción para aumentar las exportaciones, diversificar los destinos de los productos y crear nuevas oportunidades de inversión y empleo relacionadas con la actividad productiva y exportadora.

El Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, una inversión inicial cercana a los $5.9 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, se reafirmó el compromiso con la recuperación económica nacional al inaugurar la XIV Rueda Internacional de Negocios CAMCHI 2026.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) en el marco de su 75.º aniversario, posiciona a la provincia como un eje estratégico del comercio exterior panameño.

Durante la apertura del evento se subrayó la magnitud del encuentro, calificándolo como la rueda de negocios más grande de Centroamérica.

Se destacó el papel de la Cámara de Comercio chiricana, señalando que “el gran esfuerzo que han hecho los ha destacado como interlocutores entre el sector privado y el sector gubernamental durante estos 75 años”.

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Las autoridades anticiparon más de 5,000 citas de negocios, la participación de decenas de empresas compradoras y oferentes y ventas previstas superiores a $20 millones, toda vez que son espacios que dinamizan el comercio, generan empleo y se alinean con los objetivos gubernamentales.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité Nacional de Zonas Francas.

El respaldo a plataformas multisectoriales como CAMCHI incluye rubros de agroindustria, alimentos, turismo, logística, tecnología, construcción, manufactura y servicios. Para el los empresarios estos foros son clave para propiciar oportunidades de negocio, atraer inversiones y reforzar el posicionamiento global de Panamá.

Se advirtió que la visión del ente gubernamental es avanzar junto al sector privado en iniciativas que incrementen la competitividad, fomenten la inversión extranjera directa y conviertan la actividad empresarial en empleos formales y bienestar para las familias panameñas.

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En conjunto, las acciones recientes apuntan a fortalecer la internacionalización de las empresas panameñas y consolidar al país como un actor relevante dentro de los mercados regionales y globales.

Mientras, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, lo que representa una inversión inicial cercana a los $5.9 millones. Más del 50% de esa inversión, $4.1 millones aproximadamente, corresponde a las nuevas licencias.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60% de las nuevas licencias otorgadas por el Comité en la reunión de julio.