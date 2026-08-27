Colombia

Así quedó la nueva cúpula de la Policía Nacional: estos son los comandantes y directores designados

La institución anunció cambios en regiones, metropolitanas, departamentos y áreas estratégicas, como parte de una estrategia para fortalecer la prevención del delito, la lucha contra estructuras criminales y la articulación con las autoridades

Imagen de referencia. La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Policía Nacional anunció una serie de cambios en su estructura de mando para fortalecer el servicio en diferentes regiones del país. - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La Policía Nacional anunció nuevos nombramientos en diferentes áreas de la institución, así como en las comandancias de regiones, metropolitanas y departamentos del país. Los cambios fueron comunicados bajo el liderazgo del nuevo director general de la institución, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña.

Según informó la Policía, las modificaciones hacen parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el servicio en los territorios, mejorar la articulación con las autoridades locales y regionales y garantizar una respuesta oportuna frente a las principales problemáticas de seguridad.

La institución señaló que los nuevos integrantes de la estructura de mando estarán encargados de continuar fortaleciendo las acciones contra las diferentes manifestaciones del delito y de responder a los desafíos de seguridad del país, tanto en el componente operativo como preventivo.

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Barrera Peña aseguró que la institución orientará sus esfuerzos al fortalecimiento de las capacidades institucionales, la prevención del delito, la lucha contra las estructuras criminales, el trabajo articulado con las autoridades y el bienestar integral de los policías.

“El compromiso es grande y con todos los colombianos: construir un mejor país”, afirmó el director general de la Policía Nacional. Además, señaló que la institución trabajará con sus capacidades para obtener resultados positivos y fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía.

Estos son los nuevos comandantes y directores de la Policía Nacional

De acuerdo con el comunicado oficial, los siguientes son los oficiales designados para ocupar diferentes cargos dentro de la institución:

Policías de Colombia formados en la Plaza de Bolívar
Los nuevos nombramientos incluyen cargos en áreas estratégicas, regiones, departamentos y metropolitanas de Policía. - crédito Colprensa - Camila Díaz
  1. Jefatura Nacional de Administración de Recursos: Brigadier General Herbert Luguiy Benavidez Valderrama.
  2. Director de Antinarcóticos: Brigadier General William Castaño Ramos.
  3. Comandante Región de Policía Nro. 7: Brigadier General Ricardo Sánchez Silvestre.
  4. Comandante Región de Policía Nro. 6: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides.
  5. Comandante Metropolitana de Bogotá: Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano.
  6. Comandante Región de Policía Nro. 2: Brigadier General William Quintero Salazar.
  7. Comandante Región de Policía Nro. 4: Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea.
  8. Comandante Región de Policía Nro. 5: Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque.
  9. Inspectora General: Brigadier General Yurian Jeannette Romero Murte.
  10. Jefatura de Desarrollo Humano: Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero.
  11. Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla: Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro.
  12. Comandante Región de Policía Nro. 3: Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante.
  13. Director de Carabineros y Protección Ambiental: Brigadier General Óscar Mauricio Rico Guzmán.
  14. Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez.
  15. Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra: Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala.
  16. Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali: Coronel Néstor Armando Pineda Castellanos.
  17. Comandante Policía Metropolitana de Cartagena: Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.
  18. Comandante Policía Metropolitana San José de Cúcuta: Coronel Pedro José Saavedra Pinzón.
  19. Director de Antisecuestro y Antiextorsión: Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso.
  20. Director Bienestar Social y de Familia: Coronel Fernando Guzmán Ramos.
  21. Director de Talento Humano: Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval.
  22. Comandante Departamento de Policía Antioquia: Coronel Luis Fernando Serna Zapata.
  23. Director de Educación Policial: Coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez.
  24. Director Logística y Financiera: Coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo.
  25. Comandante Departamento de Policía Huila: Coronel Diego Edixon Mora Muñoz.
  26. Comandante Departamento de Policía Vichada: Coronel Juan Pablo Blanco Sierra.
  27. Comandante Departamento de Policía Vaupés: Coronel Javier Alberto Duarte Reyes.
  28. Comandante Policía Metropolitana de Tunja: Coronel Alfonso Burbano González.
  29. Comandante Departamento de Policía Santander: Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.
  30. Comandante Departamento de Policía Boyacá: Coronel James Evelio Totena Girón.
  31. Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: Coronel Carlos Angarita Antolinez.
  32. Comandante Departamento de Policía Córdoba: Coronel Dario Daniel Montenegro Ojeda.
  33. Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: Coronel Luis Carlos Romero Galvis.
  34. Comandante Departamento de Policía Quindío: Coronel Gustavo Alberto Morales Tabares.
  35. Comandante Departamento de Policía Nariño: Coronel José Hair Urrego Baquero.
  36. Comandante Departamento de Policía Valle del Cauca: Coronel Amaury Lynsay Aguilera López.
  37. Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta: Coronel Jeyson Haird López Puerto.
  38. Comandante Departamento de Policía Tolima: Coronel Ferney Martín Romero.
  39. Comandante Departamento de Policía Atlántico: Coronel Rubén Darío Berrio Buitrago.
Uniformado que agredió a su esposa en plena vía pública en Cartagena fu separado de su cargo - crédito Colprensa
La institución informó que los cambios buscan fortalecer las acciones de prevención del delito y seguridad en los territorios. - crédito Colprensa

Cambios para fortalecer el servicio de Policía

La Policía Nacional indicó que los nuevos nombramientos están relacionados con una estrategia institucional para fortalecer el servicio de Policía en los territorios y mejorar la articulación con las autoridades.

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Dentro de esta estrategia también se contempla la creación de bloques integrados por la Fuerza Pública, articulados con las autoridades administrativas y otras entidades. Según el comunicado, estos bloques estarán orientados a fortalecer las acciones de seguridad en las principales ciudades del país y a enfrentar a los grupos armados y las diferentes manifestaciones delictivas que afectan a la ciudadanía.

La institución explicó que el proceso hace parte de una transformación y fortalecimiento institucional permanente, cuyo propósito es garantizar un servicio de Policía profesional, cercano, transparente y efectivo, orientado a las necesidades de los ciudadanos y comprometido con la convivencia y la seguridad.

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