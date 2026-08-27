América Latina

Chile y Japón buscan profundizar sus vínculos comerciales

El Canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yamada Kenji

Chile y Japón buscan profundizar sus vínculos comerciales
Japón es el cuarto socio comercial de Chile.
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Con el fin de estrechar lazos comerciales y abordar inversiones y cooperación en sectores estratégicos, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este miércoles con el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yamada Kenji, al cierre de su gira oficial por el continente asiático que también incluyó visitas a China y Vietnam.

Cabe recordar que Japón es actualmente el cuarto socio comercial de Chile a nivel mundial, y entre ambos países rige un Acuerdo de Asociación Económica Estratégica desde 2007. Así, durante el primer semestre de este año, el intercambio entre ambos países aumentó un 11%, superando los USD6.000 millones.

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Según el Canciller Pérez Mackenna, “Chile y Japón tienen una larga amistad de casi 130 años. Nuestras economías son complementarias y vemos un potencial enorme para diversificar aún más nuestro comercio bilateral”.

El Secretario de Estado recordó que mientras el país asiático exporta a Chile vehículos, semiconductores y tecnología, Chile envía cobre, molibdeno, salmón y productos cárneos, razón por la cual “queremos identificar nuevas oportunidades para fortalecer nuestros lazos comerciales”.

A su vez, identificó a Japón como un inversor estratégico, enfatizando el potencial de crecer en áreas como el desarrollo de minerales críticos, energías renovables, hidrógeno verde, agronegocios y tecnología de avanzada.

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De paso, el ministro destacó las ventajas de Chile como un país estable, con reglas claras y un positivo ambiente de negocios tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso, la que ofrece menos impuestos, invariabilidad tributaria a grandes proyectos y una agilización de los permisos (la famosa “permisología”).

“Japón tiene una importante presencia en Chile que no sólo genera empleos y oportunidades para nuestra gente, sino que también promueve las transferencias de tecnología, innovación y promueve el desarrollo local. Tenemos un interés estratégico en atraer más inversiones japonesas a nuestro país”, afirmó Pérez Mackenna.

“La larga y amistosa relación entre Chile y Japón, junto con la presencia de más de 140 compañías japonesas en el país, crean las bases para que avancemos a una nueva fase de cooperación económica”, agregó.

Sacos de carbonato de litio en un almacén en La Negra, Antofagasta, Chile. REUTERS/Cristian Rudolffi
Sacos de carbonato de litio en un almacén en La Negra, Antofagasta, Chile. REUTERS/Cristian Rudolffi

Minerales críticos

Ambos personeros abordaron además la importancia de Chile como proveedor de minerales críticos -entre ellos el cobre, litio, molibdeno y renio-, y el interés del país en avanzar en su procesamiento, transformación e industrialización.

Finalmente, los ministros también coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común por la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de energías limpias, un área en la cual Chile muestra un destacado liderazgo dentro de Latinoamérica, sobre todo en el área del hidrógeno y el amoníaco verde.

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