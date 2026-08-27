Colombia

Presidencia expidió circular para funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella: tienen 30 días para denunciar posibles irregularidades de la administración Petro

La directriz ordena mantener íntegros contratos, registros y comunicaciones, en soporte físico o digital, para garantizar trazabilidad y sustento probatorio, mientras continúa la auditoría a trámites con posible relevancia disciplinaria o penal

La Paz Total fue la política insignia bajo la cual el presidente Petro buscó negociar con varios grupos armados ilegales a la vez, pero los resultados no fueron los esperados - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
El Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió una circular interna para revisar la gestión de Gustavo Petro durante el proceso de empalme - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
Guardar

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dado su primer paso formal para revisar la gestión de la administración anterior, al expedir una circular interna que dispuso de los lineamientos para avanzar en el proceso de empalme, además de del procedimiento para denunciar posibles irregularidades encontradas en el periodo de Gustavo Petro.

El documento, firmado por Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) escogido por el presidente De la Espriella, establece plazos y responsabilidades claras para los funcionarios actuales.

La circular detalla que los servidores públicos tienen un plazo de 30 días para examinar el informe de empalme de cada dependencia y, en caso de detectar situaciones anómalas, presentar observaciones o solicitar aclaraciones a quienes ocuparon previamente los cargos.

PUBLICIDAD

“De conformidad con la Ley 951 de 2005, el servidor público entrante cuenta con el término de treinta (30) días legalmente previsto para verificar el contenido del acta de entrega y recepción y, cuando corresponda, solicitar al servidor público saliente las aclaraciones e información adicional necesarias”, señala la circular.

Sin embargo, la directriz ordena a los nuevos funcionarios del Gobierno que, una vez cumplido el plazo otorgado, deberán seguir haciendo auditoria a los trámites y contratos que puedan derivar en una posible investigación disciplinaria o penal.

“El vencimiento de dicho término no extingue el deber de documentar, evaluar y poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos jurídicamente relevantes que sean identificados”, señaló el Dapre.

PUBLICIDAD

El contenido de la circular también instruye a los nuevos designados por Abelado de la Espriella sobre qué acciones deben seguir ante posibles irregularidades del gobierno anterior. Según la directriz, los servidores deben documentar cuidadosamente los hechos, reunir todos los soportes disponibles y describir tanto las actuaciones implicadas como los recursos públicos comprometidos.

“El término previsto para el proceso de entrega y recepción no constituye saneamiento convalidación ni extinción de las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos identificados durante o con posterioridad al proceso de empalme”, se lee en la circular.

Una vez recopilada la información, esta debe remitirse a las autoridades competentes, que pueden incluir la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades de control, dependiendo de la naturaleza del caso.

“Cuando de la revisión se adviertan hechos que razonablemente puedan tener relevancia fiscal, disciplinaria, penal civil o administrativa, las dependencias competentes deberán proceder conforme a sus funciones a su puesta en conocimiento o traslado a las autoridades correspondientes”, señaló el Dapre.

La advertencia incluida en el documento señala que finalizar el proceso de entrega y recepción no significa que se extingan las responsabilidades sobre hechos detectados, ya sea durante el empalme o después.

Además, recalca que toda denuncia debe ser gestionada sin que ello suponga una imputación o prejuzgamiento automático, quedando la determinación de responsabilidades a cargo de las autoridades correspondientes.

El Gobierno también exigió a todos sus funcionarios la preservación íntegra de todos los expedientes, contratos, registros, bases de datos y comunicaciones institucionales asociados a cualquier hallazgo.

Esto incluye tanto documentos físicos como electrónicos, con el objetivo de mantener la trazabilidad y la integridad de la información que pueda sustentar futuras investigaciones o procesos legales.

“Se solicita a los ministros y directores de departamentos administrativos promover, dentro de sus respectivos sectores, la aplicación de los presentes lineamientos y su comunicación a las entidades adscritas y vinculadas”, concluyó la entidad.

Con esta orden, la presidencia busca asegurar la transparencia en el relevo gubernamental y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos estatales, dejando en claro que la revisión y denuncia de posibles irregularidades es un deber permanente para los funcionarios públicos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroEmpalme Gobierno nacionalDapreColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

El concursante relató que el cansancio y la frustración se hicieron evidentes, aunque la experiencia también lo impulsó a fortalecerse y continuar aprendiendo a pesar de las largas jornadas de grabación en el ‘reality’

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Terremoto en Colombia dejó en jaque a los restaurantes: gremio pide al Gobierno alivios tributarios y subsidios para evitar cierres

Gastronómica Colombia advierte que más de 554 establecimientos presentan pérdidas totales o graves afectaciones y que alrededor de 2.700 personas quedaron sin ingresos o en condición de desempleo

Terremoto en Colombia dejó en jaque a los restaurantes: gremio pide al Gobierno alivios tributarios y subsidios para evitar cierres

Defensa Civil Colombiana tiene nuevo director: Jorge Humberto Jerez fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa expidió el acto administrativo que oficializó el nombramiento, en medio de labores de respuesta tras los daños producidos por el sismo de agosto de 2026

Defensa Civil Colombiana tiene nuevo director: Jorge Humberto Jerez fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

Ministerio TIC nombró nueva secretaria general tras salida de funcionaria petrista por orden del presidente Abelardo de la Espriella: quién es Liza Nathalia Rodriguez

El nombramiento se conoció en la tarde del jueves 27 de agosto, tras la salida de Magda Yolima Amaya , cuya dimisión fue aceptada con rapidez en medio de revisiones internas ordenadas desde Presidencia

Ministerio TIC nombró nueva secretaria general tras salida de funcionaria petrista por orden del presidente Abelardo de la Espriella: quién es Liza Nathalia Rodriguez

Embajador de Colombia en la India reveló si hay afectados por la emergencia en el norte de Nepal

El embajador Víctor Hugo Echeverri Jaramillo aseguró que la misión diplomática no ha recibido peticiones de ayuda de familias y que se mantiene el monitoreo con autoridades locales

Embajador de Colombia en la India reveló si hay afectados por la emergencia en el norte de Nepal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Deportes

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

La colombiana Maria Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra