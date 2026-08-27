Antonella Petro criticó a la directora del Icbf por la directriz de no usar la palabra “niña” en lenguaje institucional: “Deben ser nombradas con todas las letras”

"¡Las niñas son niñas y deben ser nombradas con todas sus letras!" declaró la hija del expresidente Gustavo Petro, en respuesta a Carolina Restrepo Cañavera, que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito @anto_petro_alcocer/IG

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La decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de eliminar el uso oficial de la palabra “niña” en su lenguaje institucional ha generado una ola de reacciones, tras la medida impulsada por la nueva directora de la entidad, María Carolina Restrepo Cañavera, y que la defendió bajo el argumento de que el término “niñez” incluye a niños y niñas de manera igualitaria y promueve un lenguaje “claro e incluyente”.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y una de las voces más contundentes fue la de Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro.

En un pronunciamiento que se viralizó en redes sociales el jueves 26 de agosto, la joven cuestionó la base conceptual y política de la decisión.

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“Aunque toda la vida nos han querido hacer creer que cuando dicen la niñez o los niños nos abarca a todos y a todas, no es así. Las palabras abarcan realidades y simplemente si no se nombra, no existe”, afirmó la hija del expresidente Petro, y dejó en firme que las niñas “son niñas, no solo son una etapa abstracta del desarrollo, ni son lo mismo que los niños (...) crecen enfrentando violencia, desigualdades y barreras específicas por el simple hecho de ser niñas”.

La preocupación de Antonella radica en que suprimir el término “niña” del discurso institucional equivale a desatender las particularidades y riesgos reales que enfrentan las menores en el país.

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“Y cuando dejamos de nombrarlas, le quitamos el foco a los riesgos reales que hay en sus casas, en las escuelas y en los barrios. Decir niñas no es un capricho. El Estado debe reconocerlas con todas sus letras, porque ese es el primer paso para proteger sus derechos y asegurarse de que no queden envueltas en un término genérico que pretende igualar lo que en la práctica termina siendo profundamente desigual”, argumentó la joven bachiller que ahora ha incursionado más en las redes sociales luego de terminar el colegio.

Directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, defendió su postura: “Niñez”

Por su parte, la directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las críticas a través de su cuenta oficial de X.

“Me sorprende tanta preocupación porque supuestamente hablar de ‘NIÑEZ’ invisibiliza a las niñas. Y los niños? Ellos sí pueden ser invisibilizados?”, cuestionó la funcionaria, sugiriendo que el debate de la visibilidad debe contemplar toda la población infantil y no solo un género.

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Restrepo defendió que el uso del término “niñez” se basa en la inclusión de todos los niños y niñas: “Precisamente hablo de NIÑEZ porque incluye a niñas y niños, a todos, sin excluir a nadie”.

En el comunicado oficial dirigido a los funcionarios y colaboradores del Instituto, el Icbf aclaró que “el concepto de ‘niñez’ comprende a todos los niños, niñas y adolescentes del país” y que este término incluye “los derechos, garantías y protecciones establecidos tanto por la Constitución como por la legislación nacional”.

Restrepo reiteró que la misión del Icbf es “la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, sin distinción alguna”.

Sin embargo, para Antonella y otros críticos de la medida, la perspectiva de la directora y del Icbf desconoce realidades que exigen un enfoque diferenciado.

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Según la joven, “las niñas crecen enfrentando violencia, desigualdades y barreras específicas”, y si se deja de nombrarlas explícitamente, el Estado corre el riesgo de invisibilizar situaciones de acoso, abuso, discriminación y violencia de género que afectan de manera particular a las menores.

La hija del expresidente Petro insistió en que el reconocimiento explícito de las niñas en los discursos, políticas y documentos oficiales es un punto de partida esencial para diseñar estrategias que respondan de manera efectiva a su realidad.

Para la activista, “el lenguaje importa porque pone el foco donde existe una necesidad, una vulnerabilidad o una deuda histórica, y las niñas, por el hecho de serlo, requieren una protección reforzada y una visibilidad que el término genérico ‘niñez’ no necesariamente garantiza”.

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Por su parte, Restrepo Cañavera reiteró que la apuesta del Icbf es fortalecer la comunicación institucional y garantizar que el lenguaje refleje el compromiso con la protección de la infancia, la adolescencia y las familias colombianas.

“Esta Dirección promoverá una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto, que ponga en el centro aquello que nos corresponde proteger: la niñez, la adolescencia y las familias colombianas”, aseguró la directora.