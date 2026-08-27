Colombia

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: preside un comité de emergencia y evalúa el impacto de los incendios forestales

El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención

Presidente De La Espriella viaja a Tolima para coordinar acciones contra incendios - crédito redes sociales

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El presidente Abelardo de la Espriella viajó al municipio de San Luis, Tolima, en horas de la mañana del 27 de agosto de 2026 para coordinar de forma personal las acciones destinadas a controlar la emergencia por incendios en el departamento.

El jefe de Estado se trasladó con miembros de su equipo a la zona afectada para verificar la magnitud de los daños, evaluar aspectos de su interés y dar continuidad a las acciones correspondientes.

Sobre las 10:00 a. m. el presidente se encontró en el Centro de Entrenamiento Nacional de Operaciones Policiales (Cenop), ubicado en el municipio de San Luis. En el lugar, sostiene una reunión de alto nivel con la gobernadora Adriana Matiz, autoridades regionales, alcaldes y representantes de los organismos de socorro.

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El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención.

Durante la reunión, se evalúan los recursos disponibles, la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y las necesidades de las comunidades afectadas. Las autoridades buscan establecer acciones conjuntas para proteger a la población y mitigar los daños ambientales.

Presidente Abelardo de la Espriella viaja a Tolima para ponerse al frente de la emergencia por incendios forestales - crédito captura de video redes sociales
Presidente Abelardo de la Espriella viaja a Tolima para ponerse al frente de la emergencia por incendios forestales - crédito captura de video redes sociales

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