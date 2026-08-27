Latam anunció reanudación de vuelos de Colombia a Venezuela luego de los terremotos que azotaron a ese país en junio de 2026

La operación conectará ambos destinos los días lunes, viernes y sábado, con salida desde Bogotá a las 7:35 a. m. y regreso desde Caracas a las 11:50. a. m. - Colprensa

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La reanudación de los vuelos entre Bogotá y Caracas está prevista para el 4 de septiembre de 2026, con tres frecuencias semanales. La reactivación ocurre tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de la emergencia ocasionada por el terremoto, según informó Latam Airlines.

La aerolínea comunicó que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas el 4 de septiembre con vuelos los lunes, viernes y sábado. La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto de 2026 en todos los canales de la aerolínea y en agencias de viajes, mientras que Maiquetía retomará operaciones el 1 de septiembre con restricciones operativas.

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“El reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente con restricciones operacionales. Por esta razón, Latam comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente en la medida en que se habiliten nuevas condiciones operacionales. Previo a la emergencia generada por el terremoto Latam Airlines Colombia contaba con siete (7) frecuencias semanales”, indicó Latam Airlines.

Latam Airlines comunicó que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas el 4 de septiembre con vuelos los lunes, viernes y sábado - crédito Latam Airlines

Los vuelos saldrán de Bogotá a las 7:35 a. m. y regresarán desde Caracas a las 11:50 a. m. El anuncio se conoció el 27 de agosto de 2026.

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“La ruta tendrá salida desde Bogotá a las 7:35 y regreso desde Caracas a las 11:50. Con esta conexión, Latam refuerza la integración de Venezuela a la red de conectividad del Grupo Latam, facilitando los viajes entre ambos países y las conexiones hacia otros destinos de la región. La compañía ha mantenido su presencia en el mercado venezolano de pasajeros teniendo a Barcelona como aeropuerto alterno y actualmente también atiende el mercado de carga desde Estados Unidos”, señaló la aerolínea.

Cómo se reanudará la operación tras la reapertura de Maiquetía

La reactivación de la ruta llega después de que las autoridades venezolanas informaran la reapertura de Maiquetía desde el 1 de septiembre. El aeropuerto operará inicialmente con restricciones operativas.

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Por esa razón, Latam empezará con una oferta ajustada a la capacidad disponible. La empresa prevé ampliar la operación de forma progresiva a medida que se habiliten nuevas condiciones operativas.

La reactivación de la ruta llega después de que las autoridades venezolanas informaran la reapertura de Maiquetía desde el 1 de septiembre - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Antes de la emergencia causada por el terremoto, la aerolínea tenía siete frecuencias semanales en esta ruta. El reinicio quedará, por ahora, en tres servicios por semana.

El papel de la ruta en la conectividad entre Venezuela y la región

La conexión entre Bogotá y Caracas refuerza la integración de Venezuela a la red del Grupo Latam. También facilitará los viajes entre ambos países y los enlaces hacia otros destinos de la región.

La compañía ha mantenido presencia en el mercado venezolano de pasajeros con Barcelona como aeropuerto alterno. Además, atiende el mercado de carga desde Estados Unidos.

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Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, subrayó la importancia de ese mercado: “Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina”.

Latam facilitará los viajes entre ambos países y los enlaces hacia otros destinos de la región - crédito Latam Airlines

Recomendaciones para los pasajeros

La aerolínea recomendó revisar las condiciones y el estado del vuelo en la sección Mis Viajes de su sitio web o en la aplicación de Latam antes de ir al aeropuerto. También pidió seguir las notificaciones enviadas por la compañía y la información difundida en sus canales oficiales.

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“La aerolínea recomienda a sus pasajeros consultar las condiciones y el estado de su vuelo en la sección Mis Viajes de www.latam.com o en la aplicación de Latam antes de dirigirse al aeropuerto, así como permanecer atentos a las notificaciones enviadas por la aerolínea y a la información publicada a través de sus canales oficiales”, señaló Latam.

Con el regreso de esta ruta, la empresa aportará a la recuperación de la conectividad internacional de Venezuela. La conexión restablece una vía directa para transportar pasajeros entre los dos países y enlazarlos con su red regional desde Bogotá.