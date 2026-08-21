Salvadoreño amenazó a dos empleados públicos e irá a juicio con detención provisional

San Salvador envía a juicio a José Nain M. P.: mensajes a desconocidos, un empleado de la Fiscalía en la mira y la detención provisional ratificada (Foto cortesía Centros Judiciales)

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El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó juicio contra José Nain M. P., acusado de violencia contra funcionario público y amenazas agravadas. La decisión se tomó tras una audiencia preliminar en la que el imputado quedó con detención provisional, según Centros Judiciales de El Salvador.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre agosto de 2024 y abril de 2025, cuando José M. habría realizado llamadas y enviado mensajes a las víctimas sin tener vínculo previo con ellas.

Según el expediente, a un empleado de la Fiscalía General de la República (FGR) le habría enviado una imagen de su documento de identidad y datos sobre su ubicación.

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A la otra víctima le habría remitido imágenes explícitas de una situación violenta ocurrida en el país contra trabajadores de una empresa privada.

El tribunal sostuvo que existían elementos relevantes en la oferta probatoria, admitió la acusación, dispuso que el proceso avance a la etapa de sentencia y ratificó la detención provisional del acusado.

Otros casos relacionados a amenazas de funcionarios e instituciones públicas

La ilustración muestra la tensión entre Atilio Montalvo, representante de los Acuerdos de Paz de 1992, y Nayib Bukele en un entorno judicial que sugiere un conflicto político en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio contra exguerrilleros acusados de terrorismo en El Salvador, por supuestamente preparar atentados durante la toma de posesión de Nayib Bukele en 2024, no inició el martes y fue reprogramado para septiembre, según informó la agencia EFE.

La audiencia quedó fijada para los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre, de acuerdo con el abogado defensor Luis Rivera.

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Rivera explicó que el aplazamiento se debió a la imposibilidad de establecer una conexión por videoconferencia con nueve de los imputados que permanecen detenidos en una prisión.

De los 10 procesados, solo acudió al tribunal Atilio Montalvo, exdirigente de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, tiene medidas cautelares por razones de salud y llegó en silla de ruedas. Según reportes de la prensa local, el resto de acusados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.

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En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros retiraron su apoyo a Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que finalmente ganó la reelección, tras señalar un incumplimiento de un acuerdo firmado en 2018.

En otro caso, en mayo de este año, la FGR logró la condena a 10 años de prisión para José Alberto Arias Romero, declarando probado que el acusado cometió un caso especial de amenazas al enviar un mensaje intimidatorio: “Mientras hacía mi turno del día viernes dejé un artefacto explosivo que en 54 horas hará pedazos ese edificio”, consigna la investigación presentada por la institución pública.

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Conmoción en la opinión pública tras conocerse detalles poco usuales de un proceso judicial que involucra redes sociales, errores inesperados y consecuencias para organismos públicos salvadoreños (Foto cortesía FGR)

La FGR precisó que el incidente se originó alrededor de las 6:30 de la mañana del 27 de julio de 2025 en la vivienda de Arias Romero, ubicada en la colonia Ventura Perla del distrito de Santa Rosa de Lima. La amenaza, remitida por WhatsApp, fue recibida por el operador de turno de la Gerencia de Atención Virtual de la Defensoría del Consumidor.

La fiscalía determinó que Arias Romero tenía la intención de enviar el mensaje a la Asamblea Legislativa, pero según el documento de la acusación, por error lo remitió a la Gerencia de Atención Virtual de la Defensoría del Consumidor.

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