Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La emergencia por el gusano barrenador en Guatemala y el giro sanitario en los hogares a través de las mascotas

La expansión del parásito ha dejado a perros y otros animales domésticos con heridas invadidas por larvas, mientras brigadas del MAGA aplican tratamientos y refuerzan la detección temprana en comunidades

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
El gusano barrenador se ha intensificado en Guatemala y afecta a mascotas, ganado y personas en distintas regiones del país. (MAGA)
Guardar

Las mascotas de Guatemala se han convertido en víctimas silenciosas del gusano barrenador, un parásito cuya presencia se ha intensificado en diversas regiones del país.

El avance de esta plaga no solo afecta al sector agropecuario, sino que también pone en riesgo la salud de los animales domésticos y, en casos documentados, la de las personas.

La reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) ha generado preocupación en el Gobierno de Guatemala, que ha prorrogado el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.

Las cifras oficiales indican que desde la reactivación de la plaga se han registrado más de 4 mil casos acumulados en animales, distribuidos en distintos departamentos.

PUBLICIDAD

El efecto de este parásito no se limita al ganado. Las autoridades sanitarias han reportado más de dos centenares de casos de miasis en humanos, especialmente en regiones como Suchitepéquez, Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa.

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
Técnicos del MAGA atendieron perros con miasis en San Lucas Sacatepéquez, San Juan Chamelco y Cobán con limpieza, extracción de larvas y tratamientos veterinarios. (MAGA)

El aumento de las temperaturas ha acelerado el ciclo vital del insecto, disparando los reportes de infestaciones en cortos periodos.

Mascotas afectadas y atención veterinaria

En la aldea La Embaulada, ubicada en San Lucas Sacatepéquez, técnicos del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) atendieron a un perro macho de unos cinco años con múltiples heridas infestadas en cuello, cabeza y orejas. El equipo realizó la limpieza y aplicó tratamientos veterinarios específicos para combatir la miasis.

PUBLICIDAD

La atención veterinaria incluyó charlas informativas dirigidas a los propietarios y vecinos. El objetivo fue explicar el ciclo de vida del gusano, las consecuencias de su presencia y las formas más efectivas de prevenir nuevas infestaciones en mascotas y ganado.

Otros dos perros con miasis recibieron atención en la aldea Chamisun, San Juan Chamelco, en Alta Verapaz. Tras el tratamiento, los técnicos ofrecieron recomendaciones prácticas a los dueños sobre cómo identificar lesiones sospechosas y actuar con rapidez para evitar que las heridas vuelvan a ser colonizadas por larvas.

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
El aumento de las temperaturas aceleró el ciclo vital del gusano barrenador y elevó los reportes de infestaciones en periodos cortos. (MAGA)

En la comunidad Chivencorral, Cobán, otro can fue intervenido para extraerle las larvas y curar la herida. Además del procedimiento local, se brindó tratamiento sistémico y se capacitó a los responsables sobre cómo prevenir futuros episodios.

Medidas de prevención y respuesta oficial

La vigilancia y respuesta ante casos de miasis forman parte de las estrategias del MAGA y sus brigadas del VISAR, que han inspeccionado cientos de miles de animales y supervisado el transporte de ganado. Además, se emplean métodos biológicos como la dispersión aérea de moscas estériles para frenar la reproducción del parásito.

El Ministerio enfatiza la importancia de desinfectar de inmediato cualquier lesión en mascotas y ganado, así como reportar casos sospechosos a las autoridades. Las acciones rápidas pueden evitar complicaciones graves y contribuir a reducir el impacto económico que la plaga genera en la industria cárnica nacional.

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
El Gobierno de Guatemala prorrogó el estado de emergencia sanitaria por la reaparición del gusano barrenador, ahora en mascotas. (MAGA)

Las familias dueñas de mascotas han recibido orientación para identificar a tiempo heridas que puedan ser infestadas. El hecho de que perros y otros animales domésticos sean atendidos por equipos especializados evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener la vigilancia en todos los sectores.

Las autoridades reiteran que la prevención y la detección oportuna son clave para proteger tanto a los animales de compañía como al sector productivo del país frente al avance del gusano barrenador.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorGuatemalaPlagasBienestar animalmascotasperrosgatos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente de la Corte Suprema rechaza nuevamente reunión con Laura Fernández y advierte sobre independencia judicial

Orlando Aguirre informó que no asistirá al encuentro de los Supremos Poderes convocado para este viernes 21 de agosto, al considerar que el mecanismo planteado podría interferir con las competencias propias del Poder Judicial

Presidente de la Corte Suprema rechaza nuevamente reunión con Laura Fernández y advierte sobre independencia judicial

Conoce Cihuatán, el sitio arqueológico más grande de El Salvador

Alrededor de 400 manzanas son las que comprende el sitio arqueológico Cihuatán, reconocida no solo como pirámides, si no como una ciudad prehispánica completa.

Conoce Cihuatán, el sitio arqueológico más grande de El Salvador

En Panamá reafirman que la conservación de los manglares de David es vital para la pesca en la provincia de Chiriquí

La delimitación precisa de la zona protegida ha sido motivo de consulta pública durante julio y agosto del presente año

En Panamá reafirman que la conservación de los manglares de David es vital para la pesca en la provincia de Chiriquí

La denuncia de Yailín La más viral por presunta extorsión en República Dominicana

La artista acudió al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tras recibir presiones por WhatsApp, con advertencias de difundir material íntimo y referencias a su hija Cattleya y su entorno familiar

La denuncia de Yailín La más viral por presunta extorsión en República Dominicana

Hallaron un arsenal con armas robadas, dólares y pasaportes en un terreno baldío en Guatemala

Las autoridades también reportaron pasaportes, un dron y herramientas; hasta el momento no informaron capturas ni el origen de los documentos hallados

Hallaron un arsenal con armas robadas, dólares y pasaportes en un terreno baldío en Guatemala

TECNO

Convierte el celular en un micrófono de alta calidad para la PC

Convierte el celular en un micrófono de alta calidad para la PC

Por qué las gafas inteligentes de Meta podrían prohibirse en cines

El ‘modo fantasma’ de WhatsApp: cómo abandonar un chat grupal sin dejar rastro

Así pueden proteger sus datos las personas que viajan con su laptop

Call of Duty Modern Warfare 4: cómo acceder y descargar la beta en pocos minutos

ENTRETENIMIENTO

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que sintió vergüenza al crear su cuenta de OnlyFans: “Dan por hecho que soy rica”

Brian Hickerson habla por primera vez tras la muerte de Hayden Panettiere

MUNDO

Cómo el delfín más pequeño del mundo llegó al borde de la extinción en Nueva Zelanda

Cómo el delfín más pequeño del mundo llegó al borde de la extinción en Nueva Zelanda

De Naruto a Doraemon y Luffy: cuáles son los nombres de anime más registrados en Indonesia

Estados Unidos y Canadá reforzaron su alianza económica y de seguridad para proteger sus intereses compartidos

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios