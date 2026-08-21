Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

¿Quiénes serán los invitados de Rosalía en CDMX? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El confesionario del LUX Tour de Rosalía se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por México. En cada ciudad, la cantante catalana subió al escenario a una figura local para arrancarle una confesión frente al público. Ahora, con cinco fechas por venir en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la pregunta es quién podría ocupar ese lugar.

Hasta ahora el patrón es claro: Rosalía elige figuras que el público de cada plaza reconoce de inmediato. En Guadalajara invitó a Yeri Mua, quien confesó haberse enamorado de un “chacal” que le fue infiel y cuya historia terminó con teléfonos rotos y llantas ponchadas. En Monterrey, la elegida fue Samy Rivers, streamer regiomontana que narró una decepción de secundaria ante miles de personas.

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Wendy Guevara tiene el antecedente más concreto

Wendy Guevara, posible invitada de Rosalía (Infobae/Jenifer Nava)

La candidata con más elementos a su favor para el confesionario de CDMX es Wendy Guevara. En julio de 2026, Rosalía le envió un audio por Instagram en el que le dijo sin rodeos: “Wendy, tú no sabes, yo soy fan tuya, la más fan tuya que hay, no sabes cómo me río con los videos tuyos”. Wendy Guevara lo mostró en una transmisión en vivo y el mensaje circuló de inmediato entre los seguidores de las dos.

El audio es el único antecedente público de contacto directo entre Rosalía y una figura mexicana antes de los conciertos de la Ciudad de México. Ni la producción de la gira ni el equipo de Wendy Guevara han confirmado nada, pero el vínculo ya existe y es conocido por ambas audiencias.

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Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos México en 2023 y desde entonces su presencia desbordó la televisión nacional. Sus videos y su lenguaje la convirtieron en un referente de la comedia popular en español con alcance en toda América Latina.

La música urbana mexicana, otra posibilidad

El Bogueto Crédito: Instagram/ @elbogueto

La otra vía apunta a la escena urbana. El perfil de Yeri Mua en Guadalajara abrió la puerta a figuras del entretenimiento popular con conexión directa a la cultura de cada ciudad. En la Ciudad de México, exponentes como El Malilla, El Bogueto o Bellakath encajarían en esa lógica: artistas con base de seguidores joven, presencia en redes y un lenguaje que el público capitalino reconoce.

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El Malilla y El Bogueto han construido su popularidad desde el humor y los videos cortos en plataformas digitales, con una dinámica similar a la de Yeri Mua en Veracruz. Bellakath, por su parte, suma el componente musical: es cantante de música urbana con canciones que ya forman parte del repertorio de las fiestas en la Ciudad de México, lo que la acercaría más al universo sonoro de Rosalía.

El confesionario funciona con historias que sorprenden

Crédito: Cuartoscuro

Lo que une a todas las apariciones del confesionario hasta ahora no es el nivel de fama de la invitada, sino su disposición a contar algo que el público no esperaba. Yeri Mua llegó con una historia de infidelidad que terminó en cuchillo y llantas ponchadas. Samy Rivers habló de una decepción adolescente que le dejó años de desconfianza. Rosalía convirtió ambas anécdotas en momentos de humor y, en el caso de Rivers, en una reflexión: “Al final el regalo te lo dieron a ti, Rivers. La capacidad de detectar pendejos a kilómetros de distancia”.

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Wendy Guevara tiene material de sobra para ese formato. Su trayectoria está llena de momentos que mezclan vulnerabilidad y humor, exactamente lo que el confesionario ha pedido en cada parada. Los exponentes urbanos, en cambio, aportarían un registro más cercano a la calle y a la música, que también ha funcionado en la gira.

Los conciertos en el Palacio de los Deportes arrancan el 22 de agosto y se extienden hasta el 29.