Posible caso de tortura en Guatemala deja a un hombre fallecido y otro gravemente herido

Un hombre fue asesinado y otro fue rescatado con vida en una vivienda de la colonia El Amparo I, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

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Los gritos de auxilio permitió el rescate de dos hombres que, aparentemente, estaban siendo torturados en el interior de una vivienda en la Ciudad de Guatemala.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves 20 de agosto en una residencia ubicada en la colonia El Amparo I, en la zona 7 de la capital, donde un hombre fue asesinado y otro fue rescatado gravemente herido.

De acuerdo con testigos, las llamadas de socorro de los hombres alertaron a los vecinos quienes llamaron de inmediato a la Policía Nacional Civil.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a las víctimas con señales de violencia, una de ellas atada de pies y manos y la otra con indicios de estrangulamiento.

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Rafael Zúñiga, oficial de Bomberos Municipales, detalló que fueron alertados por la PNC, pero cuando llegaron al lugar, localizaron a uno de los hombres fallecidos. Mientras que el otro fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial.

El fallecido fue identificado como Andi Cantel García, de aproximadamente 25 años. Presentaba múltiples golpes, heridas y marcas en el cuello compatibles con asfixia; en una versión de los primeros reportes también se indicó la presencia de un torniquete con el que habría sido estrangulado.

Andi Cantel García, de aproximadamente 25 años, murió con múltiples golpes, heridas y marcas en el cuello compatibles con asfixia. (Bomberos Municipales)

El segundo hombre fue encontrado con vida, amarrado de pies y manos y con señales de agresión física en distintas partes del cuerpo. Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

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La víctima sobreviviente relató que ambos fueron llevados por la fuerza desde un parque cercano

Uno de los hombres rescatados relató a los socorristas que él y su primo estaban en el parque Los Pinos, ubicado a pocas cuadras de la residencia donde los encontraron, cuando varias personas los llevaron por la fuerza y los ataron.

“Estábamos en el parque Los Pinos cuando estos nos fueron a traer. Nos metieron aquí y nos comenzaron a golpear. A aquel lo estrangularon y le decían que se callara, pero no hacía caso. Yo estaba callado cuando, de repente, me comenzaron a pegar con un tubo”, narró.

Bomberos Municipales atienden a uno de los dos hombres que eran torturados dentro de una vivienda ubicada en la colonia El Amparo I, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Ese relato coincide con la escena encontrada por las autoridades. Uno de los primos muerto dentro de la vivienda y el otro inmovilizado y con lesiones. En otra reconstrucción de los hechos, se indicó que mientras una de las víctimas era torturada, la otra era estrangulada.

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La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público comenzaron a revisar cámaras de vigilancia desde la colonia hasta el parque Los Pinos para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible rivalidad entre pandillas en el sector.

Responsables se fugan en un barranco

Agentes que llegaron al lugar, comentaron que cuando ingresaron a la vivienda fueron recibidos a balazos, por lo que hubo un enfrentamiento con los atacantes.

No obstante, los responsables de la tortura contra los primos lograron escapar luego de lanzarse sobre unos matorrales y después a un barranco cercano.

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El segundo hombre fue hallado amarrado de pies y manos, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. (Bomberos Municipales)

En el interior del inmueble también localizaron armas blancas y bolsas de plástico que, se presume, serían utilizadas para guardar a las víctimas y luego abandonaras, por lo que serán analizadas como parte de la investigación.

La PNC quedó a cargo del resguardo de la escena mientras peritos del Ministerio Público documentaban el lugar y recababan evidencias. Hasta ahora, se sabe que las primeras líneas de investigación se circunscriben a un posible pleito entre pandillas rivales.