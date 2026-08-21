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La denuncia de Yailín La más viral por presunta extorsión en República Dominicana

La artista acudió al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tras recibir presiones por WhatsApp, con advertencias de difundir material íntimo y referencias a su hija Cattleya y su entorno familiar

La cantante respondió a la mujer que recibió RD$300.000 y sostuvo que, ante fondos ligados a una posible red delictiva, corresponde avisar al banco y pedir una pesquisa oficial. REUTERS/Marco Bello
La cantante respondió a la mujer que recibió RD$300.000 y sostuvo que, ante fondos ligados a una posible red delictiva, corresponde avisar al banco y pedir una pesquisa oficial. REUTERS/Marco Bello
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Yailin respondió por Instagram a Daribel Montero Severino, titular de la cuenta a la que transfirió RD$300.000 (USD 5,083.88) en medio de una presunta extorsión, y sostuvo que, si alguien recibe un depósito de ese origen y conoce vínculos de una expareja con conductas delictivas, debe acudir de inmediato al banco y a las autoridades para pedir una investigación.

La artista afirmó que han pasado cerca de dos semanas desde la transferencia y planteó que, si el caso no se hubiera hecho público, probablemente no habrían salido a la luz ni los presuntos responsables ni otros detalles del episodio.

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“Si a mí me depositan una cantidad de dinero y tengo conocimiento de que mi expareja está vinculada a conductas delictivas, lo primero que haría, especialmente estando en una situación de vulnerabilidad, es acudir al banco para verificar el origen de esos fondos”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

La controversia gira en torno a una transferencia de RD$300.000 que Yailin realizó, presuntamente, como parte de un chantaje en el que varias personas la habrían amenazado con divulgar material comprometedor suyo. Según se explicó en el programa Esto no es radio, citado por Listín Diario, uno de los videos había sido autenticado por la propia artista.

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Yailin denunció amenazas con material íntimo y mensajes sobre su entorno familiar

Después del pago, las exigencias económicas y las amenazas habrían continuado. El Listín Diario señala que los presuntos extorsionadores usaron mensajes de WhatsApp para intimidarla con la difusión de supuestos videos sexuales y con afectar la seguridad de ella y de su hija.

Yailin respondió por Instagram a Daribel Montero Severino tras la transferencia de RD$300.000 vinculada a una presunta extorsión. (Imagen retomada de Listín Diario)
Yailin respondió por Instagram a Daribel Montero Severino tras la transferencia de RD$300.000 vinculada a una presunta extorsión. (Imagen retomada de Listín Diario)

Entre los datos que habrían precipitado el pago figuran mensajes con información privada que, según la versión atribuida a Yailin, sugerían un aparente seguimiento de su entorno familiar e incluso asuntos relacionados con su hija Cattleya. También se menciona una alusión directa al colegio de la niña.

Más tarde, la cantante presentó una denuncia ante el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El contenido de esa denuncia fue exhibido públicamente por el periodista Ramón Tolentino, de acuerdo con el texto proporcionado.

La postura pública de la artista también incluyó una advertencia a los involucrados. Según el material fuente, Yailin afirmó que “caiga quien tenga que caer” y que no tendrá compasión con ninguna persona vinculada al caso.

La dueña de la cuenta negó participar y atribuyó el hecho a su expareja

Daribel Montero Severino rechazó cualquier participación en el supuesto entramado y pidió que se limpie su nombre. El delito habría sido cometido por su expareja, con quien además estaría esperando un hijo.

La artista sostuvo que quien recibe un depósito de origen sospechoso debe acudir al banco y a las autoridades para pedir una investigación. REUTERS/Marco Bello
La artista sostuvo que quien recibe un depósito de origen sospechoso debe acudir al banco y a las autoridades para pedir una investigación. REUTERS/Marco Bello

Esa versión sostiene que el hombre usó sus datos personales y su cuenta bancaria mediante engaños para recibir el dinero. La joven declaró públicamente que no sabía que los fondos procedían de un hecho delictivo y que fue utilizada como intermediaria.

En la República Dominicana el delito de extorsión y chantaje está contemplado en la Ley núm. 74-25, con penas de hasta 10 años de prisión. Ese marco también prevé sanciones complementarias como inhabilitación profesional, decomiso de bienes y cierre de establecimientos utilizados para canalizar fondos ilícitos.

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