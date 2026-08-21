Procuraduría con grupo especial vigilará cada peso de la reconstrucción por el terremoto

El equipo hará presencia en zonas afectadas, revisará la respuesta de autoridades y reportará en tiempo real posibles fallas | crédito Procuraduria General de la Nación

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La Procuraduría General de la Nación creó un grupo especial para vigilar la atención de la emergencia y la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. La decisión fue adoptada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, mediante la Resolución 226 del 19 de agosto de 2026, tras la declaratoria de calamidad nacional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el equipo se denomina Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo.

Su tarea será hacer presencia permanente en las zonas golpeadas, revisar la actuación de las autoridades y reportar en tiempo real posibles fallas en la respuesta estatal.

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Uno de los ejes principales será el control sobre los recursos públicos destinados a atender a los damnificados y financiar la reconstrucción. La Procuraduría busca prevenir irregularidades y verificar que el dinero se administre con transparencia, eficacia y rapidez, de manera que llegue a los fines definidos y se traduzca en soluciones concretas para las comunidades.

El equipo hará presencia en zonas afectadas, revisará la respuesta de autoridades y reportará en tiempo real posibles fallas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Vigilancia sobre recursos y autoridades

El nuevo grupo no ejecutará obras ni entregará ayudas directamente. Su papel será vigilar que las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan sus obligaciones frente a la emergencia. Esto incluye verificar que actúen de forma oportuna, que coordinen sus decisiones y que no haya retrasos injustificados en la atención de las personas afectadas por el sismo.

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La integración del equipo muestra la amplitud del seguimiento. Participarán procuradurías delegadas de Vigilancia Preventiva de la Función Pública; Gestión y Gobernanza Territorial; Asuntos Étnicos; Defensa de los Derechos Humanos; Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios; Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Con esa composición, la entidad busca revisar distintos frentes de la respuesta estatal: contratación, ejecución presupuestal, reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria, protección ambiental, situación laboral, servicios sociales y garantías para poblaciones vulnerables. La emergencia no solo exige recursos, sino también control sobre la forma en que se toman decisiones y se priorizan territorios.

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La creación del grupo llega en un momento sensible, cuando las zonas afectadas requieren albergues, alimentos, agua, salud, recuperación de vías, reconstrucción de viviendas y restablecimiento de servicios básicos. En ese escenario, la vigilancia preventiva puede ayudar a detectar cuellos de botella antes de que se conviertan en incumplimientos mayores.

Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio Ana Pilar durante las operaciones de rescate tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Reportes en tiempo real desde las zonas afectadas

La Procuraduría también anunció especial atención a las personas que requieren protección reforzada por parte del Estado. El grupo deberá verificar que las autoridades adopten medidas de atención integral para poblaciones de especial protección constitucional, entre ellas niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, comunidades étnicas, personas con discapacidad y familias en mayor situación de vulnerabilidad.

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Otro punto clave será la presencia territorial. Los funcionarios deberán permanecer en las zonas afectadas y reportar en tiempo real al procurador general y al viceprocurador las situaciones que encuentren durante el seguimiento. La intención es que las alertas no se queden en informes tardíos, sino que permitan reaccionar rápido ante fallas en la atención, problemas en la ejecución de recursos o incumplimientos de las autoridades.

La entidad busca que la reconstrucción avance con control desde el inicio. La experiencia de otras emergencias ha mostrado que los momentos posteriores a una tragedia pueden abrir riesgos de desorden administrativo, contratación apresurada o demoras en la llegada de ayudas. Por eso, el nuevo grupo tendrá la responsabilidad de observar tanto la fase de atención inmediata como las decisiones de mediano plazo.

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Con esta medida, la Procuraduría se suma al seguimiento institucional de la emergencia. Su reto será vigilar que la respuesta estatal no se quede en anuncios, que los recursos se usen correctamente y que las comunidades damnificadas reciban atención oportuna mientras avanza la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto.