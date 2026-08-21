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En Panamá reafirman que la conservación de los manglares de David es vital para la pesca en la provincia de Chiriquí

La delimitación precisa de la zona protegida ha sido motivo de consulta pública durante julio y agosto del presente año

El área protegida de los manglares del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, existe desde el 2007 y se busca que sea reforzada, ordenada, ampliada y manejada para su sostenibilidad,
El área protegida de los manglares del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, existe desde el 2007 y se busca que sea reforzada, ordenada, ampliada y manejada para su sostenibilidad,
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La protección de los manglares en el distrito de David, provincia de Chiriquí, se ha fortalecido tras la reciente intervención del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que ratificó su estatus como área protegida desde 2007.

El municipio declaró oficialmente su resguardo mediante el Acuerdo Municipal N.° 21, publicado en la Gaceta Oficial, estableciendo la prioridad de estos ecosistemas por su valor social, económico y ecológico.

La delimitación precisa de la zona protegida ha sido motivo de consulta pública durante julio y agosto. Esta revisión permitirá incluir los manglares de David, Alanje y San Lorenzo bajo una sola figura de manejo, reconociendo la conexión ecológica entre estos territorios, más allá de las fronteras administrativas.

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En respuesta a la necesidad de actualizar la protección, la nueva propuesta técnica incorpora la categoría internacional de “Área de Recursos Manejados”, avalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Con este cambio, se abarcarán unas 66.600 hectáreas de manglares, cubriendo toda la extensión presente en la región.

Panamá refuerza su compromiso con la conservación, ya que la reserva de manglares de David, Alanje y San Lorenzo representará cerca de una de cada diez hectáreas de manglar que existen en el país.

Ahora inició la etapa de analizar y evaluar las numerosas opiniones y sugerencias recibidas, antes de tomar una decisión final sobre el área.
Ahora inició la etapa de analizar y evaluar las numerosas opiniones y sugerencias recibidas, antes de tomar una decisión final sobre el área.

El proceso para formalizar los límites de esta área protegida ha sido extenso e incluyó la participación de pescadores, comunidades, autoridades estatales y otros sectores vinculados al uso de recursos marino-costeros.

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En la práctica, la protección propuesta reconoce y regula las actividades tradicionales de las comunidades locales, permitiendo que prácticas como la pesca artesanal y la extracción de concha negra continúen bajo criterios de sostenibilidad.

Según el borrador de la resolución discutida en consulta pública, estas actividades seguirán siendo esenciales para la economía local y se desarrollarán de forma ordenada y compatible con la conservación ambiental.

El Ministerio de Ambiente coordinará con los municipios de David, Alanje y San Lorenzo, la Gobernación de Chiriquí y la Autoridad de los Recursos Acuáticos la supervisión de la zona protegida.

Michele Caballero, directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente, subrayó que “la conservación de los manglares y el uso racional y sostenible de estos recursos serán supervisados por la entidad, coordinadamente y en plena comunicación con otras entidades”.

El trabajo consiste en recuperar y mantener los manglares, reservorios de numerosas especies. EFE/ Steven Paton Smithsonian
El trabajo consiste en recuperar y mantener los manglares, reservorios de numerosas especies. EFE/ Steven Paton Smithsonian

La ampliación y formalización de la protección de los manglares en Chiriquí garantiza la continuidad de las actividades tradicionales, resguarda la biodiversidad y asegura la base económica de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. El país mantiene desde hace décadas un marco legal que respalda la conservación y el ordenamiento de los manglares y las zonas marino-costeras en todo el territorio nacional.

La institución reitera que el proceso de formalizar los límites del área protegida de los manglares de Chiriquí seguirá construyéndose con la participación plena y en completo respeto a quienes viven, trabajan y dependen de estos ecosistemas.

“La conservación de los manglares del Golfo de Chiriquí representa una responsabilidad compartida entre el Estado y la población, por lo cual se requiere armonizar la protección de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos y el desarrollo de actividades productivas compatibles con el ambiente,” añadió Caballero.

La consulta pública sobre el tema realizada se hizo conforme a la ley. La sociedad, las instituciones y las comunidades locales tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y elevar sus propuestas. Ahora inició la etapa de analizar y evaluar las numerosas opiniones y sugerencias recibidas, antes de tomar una decisión final.

MiAmbiente reiteró que seguirá consultando, escuchando y actuando con transparencia, a fin de que el área protegida de los manglares del distrito de David que existe desde el 2007 sea reforzada, ordenada, ampliada y manejada para su sostenibilidad en el tiempo, junto a las comunidades del área.

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