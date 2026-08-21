Conoce Cihuatán, el sitio arqueológico más grande de El Salvador

Cihuatán fue una ciudad que estuvo habitada aproximadamente entre 900 y 1200 d. C., durante el Posclásico Temprano mesoamericano. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
20 Ago, 2026 11:21 p. m. EST
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El sitio se destaca no por ser un conjunto de pirámides, si no por ser una estructura de ciudad completa. En la foto, era un espacio dedicado a un deporte de pelote de la época. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El sitio ha sido objeto de distintas inversiones, principalmente de Estados Unidos. Este 20 de agosto se anunció la tercera fase de un apoyo para continuar su conservación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Fundación Nacional de Arqueología señala que Cihuatán surgió después del llamado "Colapso Maya" y se convirtió en una capital regional durante el Posclásico Temprano. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las primeras excavaciones oficiales fueron realizadas en 1929 por el arqueólogo salvadoreño Antonio Sol, con asistencia del arquitecto Augusto Baratta. Investigaron principalmente la pirámide principal y el juego de pelota norte. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La pirámide principal, Estructura P-7, dos juegos de pelota, plazas, construcciones ceremoniales, un edificio interpretado como un posible palacio son las estructuras identificadas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La tercera fase contempla la ampliación del sendero del parque, la instalación de 17 nuevos paneles informativos y la elaboración de la primera guía bilingüe en español e inglés sobre un sitio arqueológico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados, cuenta con cinco parques arqueológicos: San Andrés, Casa Blanca, Tazumal, Joya de Cerén y Cihuatán.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La nueva subvención otorgada por el Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural asciende a $224,586. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El sitio ocupa una loma desde la que se domina el valle de los ríos Acelhuate y Lempa, con el volcán de Guazapa hacia el oriente. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
En total el fondo para preservación del sitio arqueológico oscila en 524.586 dólares. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)