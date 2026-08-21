El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Conoce Cihuatán, el sitio arqueológico más grande de El Salvador

Alrededor de 400 manzanas son las que comprende el sitio arqueológico Cihuatán, reconocida no solo como pirámides, si no como una ciudad prehispánica completa.

Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
Cihuatán fue una ciudad que estuvo habitada aproximadamente entre 900 y 1200 d. C., durante el Posclásico Temprano mesoamericano. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
El sitio se destaca no por ser un conjunto de pirámides, si no por ser una estructura de ciudad completa. En la foto, era un espacio dedicado a un deporte de pelote de la época. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Zona conocida como "El Palacio" será una de las principales intervenidas durante el inicio de la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
El sitio ha sido objeto de distintas inversiones, principalmente de Estados Unidos. Este 20 de agosto se anunció la tercera fase de un apoyo para continuar su conservación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
La Fundación Nacional de Arqueología señala que Cihuatán surgió después del llamado "Colapso Maya" y se convirtió en una capital regional durante el Posclásico Temprano. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
Las primeras excavaciones oficiales fueron realizadas en 1929 por el arqueólogo salvadoreño Antonio Sol, con asistencia del arquitecto Augusto Baratta. Investigaron principalmente la pirámide principal y el juego de pelota norte. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
La pirámide principal, Estructura P-7, dos juegos de pelota, plazas, construcciones ceremoniales, un edificio interpretado como un posible palacio son las estructuras identificadas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
La tercera fase contempla la ampliación del sendero del parque, la instalación de 17 nuevos paneles informativos y la elaboración de la primera guía bilingüe en español e inglés sobre un sitio arqueológico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
El Salvador, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados, cuenta con cinco parques arqueológicos: San Andrés, Casa Blanca, Tazumal, Joya de Cerén y Cihuatán.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos
La nueva subvención otorgada por el Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural asciende a $224,586. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El sitio ocupa una loma desde la que se domina el valle de los ríos Acelhuate y Lempa, con el volcán de Guazapa hacia el oriente. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
El sitio ocupa una loma desde la que se domina el valle de los ríos Acelhuate y Lempa, con el volcán de Guazapa hacia el oriente. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
En total el fondo para preservación del sitio arqueológico oscila en 524.586 dólares. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
En total el fondo para preservación del sitio arqueológico oscila en 524.586 dólares. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

Temas Relacionados

CihuatánParque Arqueológico El SalvadorEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enfermedad, audiencia pendiente y posible orden de captura: las claves del caso Alba Consuelo Flores en Honduras

La defensa de la exministra alegó problemas de salud y deberá presentar una constancia médica. El proceso está relacionado con la compra de siete hospitales móviles por USD 47,5 millones durante la pandemia.

Enfermedad, audiencia pendiente y posible orden de captura: las claves del caso Alba Consuelo Flores en Honduras

Costa Rica firma alianza con Google para llevar inteligencia artificial a educación, salud y seguridad

El Gobierno anunció un acuerdo de colaboración con la multinacional tecnológica para impulsar la transformación digital del Estado y ampliar el uso de inteligencia artificial en distintos servicios públicos

Costa Rica firma alianza con Google para llevar inteligencia artificial a educación, salud y seguridad

Panamá, a la vanguardia en la región en la aplicación de técnicas para enfrentar el trasiego de materiales nucleares y radioactivos

Autoridades establecen mecanismo y tecnologías para también detectar el contrabando, falsificación y narcotráfico

Panamá, a la vanguardia en la región en la aplicación de técnicas para enfrentar el trasiego de materiales nucleares y radioactivos

El Salvador: El juzgado de Santa Ana envía a instrucción a un joven acusado de difundir videos íntimos de su expareja

La decisión del Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana de mantener en prisión provisional a un joven de 20 años reabre el debate sobre cómo se acredita el reenvío digital en relaciones rotas

El Salvador: El juzgado de Santa Ana envía a instrucción a un joven acusado de difundir videos íntimos de su expareja

Ministro de Defensa despide a la delegación élite dominicana que competirá en Paraguay

La delegación viajará a Paraguay para una competencia regional con 17 naciones, tras una ceremonia en Santo Domingo donde recibió la enseña nacional y un mensaje centrado en liderazgo y resiliencia

Ministro de Defensa despide a la delegación élite dominicana que competirá en Paraguay

TECNO

Por qué las gafas inteligentes de Meta podrían prohibirse en cines

Por qué las gafas inteligentes de Meta podrían prohibirse en cines

El ‘modo fantasma’ de WhatsApp: cómo abandonar un chat grupal sin dejar rastro

Así pueden proteger sus datos las personas que viajan con su laptop

Call of Duty Modern Warfare 4: cómo acceder y descargar la beta en pocos minutos

Cuál es el origen de “farmear aura” y cómo son las batallas

ENTRETENIMIENTO

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que sintió vergüenza al crear su cuenta de OnlyFans: “Dan por hecho que soy rica”

Brian Hickerson habla por primera vez tras la muerte de Hayden Panettiere

MUNDO

Cómo el delfín más pequeño del mundo llegó al borde de la extinción en Nueva Zelanda

Cómo el delfín más pequeño del mundo llegó al borde de la extinción en Nueva Zelanda

De Naruto a Doraemon y Luffy: cuáles son los nombres de anime más registrados en Indonesia

Estados Unidos y Canadá reforzaron su alianza económica y de seguridad para proteger sus intereses compartidos

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios