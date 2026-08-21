Detienen en Colima a “El Pirul”, presunto sicario del Cártel de Los Mezcales

Autoridades confirmaron que será ingresado al Cereso de Colima. Crédito: SSPC Colima

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En un operativo de seguimiento y vigilancia derivado de trabajos de inteligencia interinstitucional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) detuvieron a José Alfredo “N”, alias “El Pirul”, identificado como presunto sicario e integrante del Cártel de los Los Mezcales, también conocido en la región como el Cártel Independiente de Colima.

Según reportes oficiales, la captura se concretó en el municipio de Colima, tras establecer la posible ubicación del objetivo. “El Pirul” contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, mandamiento que justificó la aprehensión.

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Tras confirmar plenamente su identidad y descartar que se tratara de un homónimo, los agentes ejecutaron el mandato judicial, le informaron el motivo de su detención y le notificaron la orden judicial existente en su contra, además de realizarle la lectura de derechos.

Este mismo 20 de agosto fue confirmado que bajo estrictas medidas de seguridad, “El Pirul” fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, donde quedó a disposición del juez de control que lo requería.

La detención se suma a una cadena de golpes contra el Cártel de Los Mezcales

La captura de “El Pirul” no es hecho aislado. Las autoridades colimenses acumulan una serie de arrestos contra la organización en meses previos, lo cual ha desmantelando su estructura operativa.

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El 13 de mayo, la Semar, la SSPC federal y la SSPC estatal ejecutaron el operativo “Goya” y detuvieron a José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Mezcales.

Foto del "Billyboy" tras su captura. Foto: SSPC Colima

Semanas después, el 8 de junio, cayeron Francisco Javier “N”, alias “El Blanco”, señalado como coordinador de una célula de sicarios, y Héctor Miguel “N”, encargado de logística y comunicación con integrantes del grupo en otras entidades. Ambos tenían órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa derivado de hechos en Yucatán. Según reportes previos de este medio, “El Blanco” habría ganado relevancia al interior de la organización precisamente tras la caída de “Billyboy”.

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Detención de "El Blanco" y José Luis “N”. (Gobierno de Colima)

Además, el pasado 11 de junio se concretó el arresto de José de Jesús “N”, alias “El Chuy Roñas” o “El Venado”, de 30 años, también integrante del Cártel Los Mezcales. Contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y fue señalado además por delitos contra la salud.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, organismo que agrupa instituciones de los tres órdenes de gobierno, coordinó los operativos en todos los casos.

El Cártel de los Mezcales se separó del CJNG y ahora opera con Los Mayos

Según reportes, la organización tiene su origen como célula subordinada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la ruptura con el cártel ahora encabezado por Juan Carlos Valencia, alias “El 03″, ocurrió a principios de 2022, cuando sus líderes desconocieron la autoridad de las cuatro letras y buscaron autonomía en sus operaciones.

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Los detonadores presuntamente fueron desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas para el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones, además de un clima de desconfianza desde la estructura del CJNG hacia operadores locales.

Desde esa fractura, El Cártel de Los Mezcales concentró sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales en municipios costeros y conurbados del estado. El conflicto con el CJNG detonó una ola de violencia que posicionó a Colima como la ciudad más violenta del mundo en 2023.

Parte de las narcomantas colocadas en diversos puntos Colima. (Redes sociales)

El panorama se hizo más complejo el 20 de enero de 2026, cuando Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su respaldo al Cártel de Los Mezcales. Uno de los mensajes leía: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

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Tras la captura de “El Pirul” la Mesa de Coordinación Estatal indicó que los operativos continuarán con el objetivo de reducir la capacidad logística de las organizaciones criminales tanto en la capital del estado como en cada uno de los municipios de Colima.