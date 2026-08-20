Por qué América Latina no logra despegar pese a haber reducido la inflación y la pobreza: las tres trabas que persisten

América Latina y el Caribe redujeron la inflación y la pobreza, pero mantienen una brecha de productividad que limita su crecimiento frente a los países desarrollados

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América Latina y el Caribe lograron mayor estabilidad económica en las últimas décadas, pero la distancia que separa a la región de los países desarrollados persiste. Christian Asinelli, vicepresidente adjunto del Banco de Desarrollo de los Países de Latinoamérica y el Caribe (CAF), sostuvo, en diálogo con Infobae A las Nueve, que la región produce solo el 25% de lo que generan economías como Estados Unidos. Advirtió que, aunque se redujeron la inflación y la pobreza, la brecha de productividad no se modificó en más de sesenta años.

El informe presentado por Asinelli compara el desempeño regional con el de Estados Unidos y Corea del Sur. “En 1960, América Latina y el Caribe tenían un tercio más de productividad que Corea del Sur. Hoy, Corea del Sur tiene cuatro veces más ingreso per cápita que la región”, afirmó. Resaltó que los avances macroeconómicos no lograron revertir el rezago productivo que limita el desarrollo.

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La falta de progreso significativo en productividad marca el ritmo de la región. “La diferencia en el ingreso per cápita continúa y se mantiene en el 25%”, destacó el directivo. Al mismo tiempo subrayó que, en contraste, Corea del Sur superó ampliamente a Latinoamérica y alcanzó niveles próximos a Europa en solo seis décadas.

Factores estructurales que frenan el desarrollo

Asinelli identificó tres obstáculos principales: informalidad, innovación e integración. Sostuvo que la informalidad laboral afecta a más del 55% de la población regional, cifra que contrasta con el promedio de tres a 5% en países de la OCDE. “El gran problema de América Latina es la informalidad”, sostuvo. Y relacionó esta situación con la baja educación y la escasez de capacitación técnica.

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América Latina y el Caribe concentran más del 60% de las reservas de litio y capacidad para alimentar a 1.400 millones de personas, pero necesitan consensos e inversión de largo plazo para transformar ese potencial en desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de innovación, la región invierte solo el 0,55% del PBI en ciencia y tecnología, frente al 1,92% mundial y el 3% de economías avanzadas. Corea del Sur destina hasta el 5%. “La brecha de la región respecto a los países desarrollados es enorme”, advirtió Asinelli. Consideró necesario fortalecer la educación y la capacitación vinculadas al trabajo para mejorar la productividad.

La falta de integración regional limita la capacidad de negociación frente a otros bloques. Asinelli argumentó que, mientras países pequeños negocian con potencias, la unión de los 700 millones de habitantes de América Latina y el Caribe podría otorgar mayor fortaleza global. “Si nos pusiéramos de acuerdo para las negociaciones con otros bloques, la fortaleza sería superior”, remarcó.

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Desigualdad y retos sociales pendientes

La desigualdad persiste como uno de los mayores desafíos. Según precisó Asinelli, el 50% de la población más pobre recibe solo el 10% de los ingresos y el 1% de la riqueza. En cambio, el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos y el 77% de la riqueza. “Hay una pobreza estructural de la cual todavía no podemos salir. Hay una desigualdad enorme en la región”, afirmó el vicepresidente adjunto de CAF.

La falta de integración regional debilita la capacidad de negociación de América Latina y el Caribe frente a otros bloques, según el diagnóstico de CAF (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconoció la reducción de la pobreza, especialmente desde la década de 1990, pero advirtió que subsiste un sector estructuralmente excluido. La relación entre baja educación, informalidad y falta de oportunidades contribuye a mantener esos niveles. Reiteró que la inversión en educación y capacitación es clave para revertir el escenario.

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El rol de la cultura política y la necesidad de consensos

Asinelli señaló que la cultura política de la región impide la adopción de políticas de largo plazo. Destacó la diferencia con países desarrollados y vecinos, donde los acuerdos entre partidos políticos sobre cuestiones fundamentales permiten sostener estrategias más allá de los cambios de gobierno. “En algunos países hay acuerdos entre partidos políticos para cuestiones fundamentales. El tema de los consensos es fundamental”, afirmó.

Consideró que el cortoplacismo electoral y la falta de consensos dificultan el desarrollo de proyectos estratégicos. Las inversiones de largo plazo, como las del sector minero, requieren estabilidad y acuerdos que trasciendan los ciclos electorales. “Una empresa minera que va a hacer una inversión de cuarenta años necesita estabilidad. Lo que se necesita en algunas materias muy fundamentales son acuerdos”, explicó.

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El directivo subrayó la importancia de fortalecer las capacidades estatales y la burocracia profesional para negociar en igualdad de condiciones con grandes empresas y sostener políticas públicas a largo plazo. “No es ya la discusión de Estado grande o Estado chico. La discusión es capacidades”, sostuvo.

América Latina y el Caribe redujeron la inflación y la pobreza, pero mantienen una brecha de productividad que limita su crecimiento frente a los países desarrollados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidades y desafíos para el futuro regional

América Latina y el Caribe poseen recursos clave como minerales críticos, capacidad alimentaria y grandes extensiones de bosques. Asinelli destacó que la región puede alimentar a 1.400 millones de personas y que concentra más del 60% de las reservas de litio, fundamentales para la transición energética global.

El vicepresidente de CAF advirtió que la clave reside en planificar e invertir con una visión a largo plazo. “Las inversiones en minería, por ejemplo, se piensan en veinte, treinta, cuarenta años. Hay que generar equilibrios macroeconómicos y consensos para aprovechar esas oportunidades”, sostuvo. Asimismo, indicó que la inclusión social y la integración regional son condiciones necesarias para capitalizar los recursos y avanzar hacia un desarrollo sostenido.

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La región enfrenta el desafío de transformar su potencial en crecimiento real, con políticas que promuevan la productividad, la estabilidad y el acuerdo entre sectores políticos y sociales.

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