Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

Fotografía cedida hoy cortesía de la promotora OCESA Seitrack, donde se observa al grupo musical mexicano, Los Ángeles Azules, mientras posan en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía OCESA Seitrack/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

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Los Ángeles Azules suman un nuevo reconocimiento internacional con la próxima inauguración de una calle que llevará su nombre en Estados Unidos.

En próximas fechas la ciudad de Los Ángeles rendirá homenaje a la banda originaria de Iztapalapa, consolidando la presencia de la cumbia mexicana en el espacio público estadounidense y ampliando el alcance cultural del grupo.

“Seguimos haciendo un poquito de historia”: Doc Elías Mejía

El reconocimiento a la trayectoria de Los Ángeles Azules llega en un momento de intensa actividad para el grupo. En entrevista con Eden Dorantes, Elías Mejía, conocido como Doc, habló sobre el significado de este homenaje y la evolución de la agrupación desde sus inicios.

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“Nunca te imaginas tú que vas a grabar, que vas a hacer videos, que te vas a hacer famoso y que te vas a hacer internacional. Nunca piensas en eso. Y pues la verdad, yo creo que nos fue bien. A Dios gracias... tenemos reconocimiento internacional, ya más bien del público”, relató.

Doc Elías compartió que el homenaje en California representa para la agrupación la confirmación del apoyo del público latino en Estados Unidos.

“Sin el público hispano, latino, no hubiéramos abarcado tanto... hoy te contaré que es algo muy bonito para nosotros todo esto”, dijo al medio Eden Dorantes.

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Actualmente, el grupo se encuentra promocionando un nuevo tema titulado Pa’ Él, en colaboración con la cantante argentina Tini.

Sobre el trabajo con la artista, Mejía aseguró: “Muy bien, muy amable, muy carismática. Tiene también lo suyo, la voz también está muy padre con ella”.

¿Cuándo y dónde será la develación de la calle en EEUU?

La cita para la develación de la placa “Los Ángeles Azules Square” es el sábado 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana. La intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St. será el punto de encuentro para el acto oficial, al que han sido convocados seguidores del grupo, miembros de la comunidad mexicana en California y autoridades locales.

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Los seis integrantes de Los Ángeles Azules posan para una imagen promocional de su concierto en el Movistar Arena, con el nombre del grupo sobreimpreso. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores de la banda, quienes reconocen el valor simbólico de nombrar una calle en honor a un grupo que ha llevado la música de Iztapalapa a escenarios internacionales.

En distintas ocasiones, Los Ángeles Azules han destacado la importancia de sus raíces y la influencia de su barrio en la identidad musical que comparten con el público.

Reacciones en redes sociales: orgullo y felicitaciones

La noticia del homenaje a Los Ángeles Azules se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde fanáticos de México y Estados Unidos enviaron mensajes de felicitación.

“Felicidades Los Ángeles Azules, haciendo historia. De lejitos pero claro celebrando con ustedes, arriba la cumbia, Viva México”, escribió una usuaria en Facebook.

Otros seguidores resaltaron el recorrido de la agrupación desde la CDMX hacia el reconocimiento internacional.

Los Ángeles Azules es una agrupación musical originaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México (IG: angelesazulesmx )

“Saludos, felicidades en hora buena Ángeles Azules desde el barrio La Asunción Iztapalapa CDMX”, publicó el usuario destacado Enrique Luna. Mensajes como “Homenaje merecido por llevar su música de Iztapalapa para el mundo, que continúen los éxitos” y “Que orgullo. Felicidades” reflejan el respaldo de la comunidad que ha seguido la carrera del grupo desde sus primeras presentaciones.

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La celebración de la develación de la calle se suma a otros reconocimientos recientes para la agrupación, que continúa realizando colaboraciones con artistas de América Latina y llenando escenarios en ambos lados de la frontera.