El truco con sal para no tirar tus sartenes viejas: si la comida se te pega o quedan trozos incrustados, usa este método para darle una segunda vida

Sartén junto a un cuenco con sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una de las herramientas clave de la gastronomía son las sartenes. Este utensilio se usa todos los días y, con el paso del tiempo, puede ir desgastándose, sobre todo si no se cuida bien.

Esto puede hacer que la comida se pegue con mayor facilidad o que aparezcan restos y manchas difíciles de eliminar, dando la sensación de que ha llegado el momento de sustituirla. Sin embargo, antes de tirarla y comprar una nueva, te recomendamos que pruebes este truco casero.

Para ponerlo en práctica, solo necesitas sal y menos de 5 minutos. El primer paso consiste en asegurarte de que la sartén esté limpia y seca. Después, añade una buena cantidad de sal, cubriendo gran parte de la superficie. Posteriormente, pon el fuego a potencia media-alta.

PUBLICIDAD

El objetivo es tostar la sal, por lo que puedes moverla de vez en cuando para que se distribuya por toda la sartén. Tras unos dos minutos, retira el recipiente del fuego y, con la ayuda de un trozo de papel, frota suavemente la superficie. También es importante prestar atención a los exteriores.

A continuación, retira toda la sal y limpia la sartén en seco con papel para eliminar los restos que hayan podido quedar. Una vez hecho esto, vuelve a colocarla sobre el fuego y añade una pequeña cantidad de aceite para comprobar si ha mejorado su adherencia.

PUBLICIDAD

Chef echando unas gitas de aceite a una sartén. (Magnific)

Este sencillo procedimiento permite recuperar una sartén en la que los alimentos habían empezado a pegarse y que ya no funcionaba correctamente. Además, es importante destacar que es un método barato y sencillo de aplicar. Si al hacerlo se siguen pegando los alimentos, lo más recomendable es desecharla y buscar otras opciones.

Cómo cuidar una sartén para evitar que se estropee

Cuidar correctamente una sartén es fundamental para mantenerla en buen estado y evitar que pierda sus propiedades con el paso del tiempo. Aunque cada material requiere unas atenciones concretas, existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar a prolongar su vida útil.

Uno de los aspectos más importantes es evitar los cambios bruscos de temperatura. No es recomendable pasar directamente una sartén caliente por agua fría, ya que este contraste puede afectar a su superficie y, en algunos casos, provocar deformaciones. Lo mejor es dejar que se enfríe antes de comenzar a limpiarla.

PUBLICIDAD

También conviene prestar atención a los utensilios que se utilizan durante la cocción. En las sartenes con revestimiento antiadherente, es preferible emplear espátulas y cucharas de madera, silicona o materiales que no puedan rayar la superficie. Los utensilios metálicos pueden deteriorarla, especialmente si se utilizan de forma habitual.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La limpieza también juega un papel importante. No es necesario recurrir a estropajos muy abrasivos para eliminar los restos de comida. En su lugar, se puede utilizar una esponja suave, agua y jabón, dejando previamente la sartén en remojo si hay suciedad que se ha quedado adherida.

Por último, es recomendable secarla bien después de lavarla. Además, si se almacenan varias sartenes unas encima de otras,conviene colocar algún protector entre ellas para evitar roces y pequeños arañazos.

PUBLICIDAD