Cayó en Chile el miembro de un grupo radical mapuche que estuvo prófugo por cuatro años

Parra Sáez fue apresado en un operativo conjunto y no opuso resistencia.

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Esta jornada será formalizado en el Juzgado de Garantía de Carahue (740 kms al sur de Santiago), Robinson Parra Páez, detenido en la comuna de Tirúa este miércoles en horas de la tarde, luego de permanecer cuatro años prófugo, acusado de participar en el crimen del comunero Manuel Huenupil Antileo, hecho ocurrido en mayo de 2022.

Parra, vinculado al grupo radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM), fue apresado gracias al trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) con el Ejército y la Armada en una casa ubicada en la localidad de Quidico, sin oponer resistencia.

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Tras el arresto, los detectives procedieron a trasladarlo hasta la unidad policial y esta jornada fue derivado a primera hora hasta el tribunal, donde enfrentará cargos por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones y homicidio simple -en calidad de presunto autor- de Manuel Huenupil, cometido por la espalda el 5 de mayo de 2022 en Carahue en medio de disputas territoriales.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la noticia y aseguró que "en Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”.

El crimen

Ese día, un grupo de encapuchados fuertemente armados, vinculados a la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM), irrumpió en el predio denominado “La Suerte”, de la empresa Forestal Mininco, con el objetivo de ejercer control territorial por la fuerza y explotar el terreno.

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Manuel Huenupil, quien se encontraba en el lugar acompañado por dos de sus hijos realizando faenas productivas y de limpieza, intentó huir en su vehículo pero fue alcanzado por la espalda por uno de los varios disparos que hicieron desde el grupo, y a pesar de ser auxiliado por su familia falleció antes de ingresar a un centro médico

La investigación desarrollada durante los últimos años ha permitido identificar y detener a otros integrantes presuntamente relacionados con el homicidio. Cerca de una decena de personas han sido capturadas en el marco de las diligencias, mientras que cinco de los involucrados fueron condenados recientemente a 12 años de cárcel por su participación en el crimen.

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Una vez conocida la noticia, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la detención de Parra mediante una publicación en su cuenta de X:

“Lo hemos dicho y lo estamos cumpliendo. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner frente a los tribunales. En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”, señaló el Secretario de Estado.