México obtiene su clasificación a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol

Después de conseguir par de victorias consecutivas en lo que va del torneo, la selección mexicana sigue soñando con alcanzar un lugar en Los Ángeles 2028. (MexBasquet)

Guardar

La Selección Mexicana Femenina de Basquetbol consiguió su segunda victoria dentro del Preclasificatorio Olímpico que se está llevando a cabo en Guadalajara al imponerse por marcador de 79-65 a Senegal.

Destinny Pitts fue la gran figura del conjunto tricolor esta noche en la Arena de los Astros de Jalisco al contribuir con 16 puntos, con lo cual México ya aseguró su clasificación a las semifinales del torneo.

Panorama del grupo

México busca cerrar de buena forma y vencer a Canadá para quedarse con el primer lugar de grupo (MexBasquet)

Después de superar a Filipinas en su primer compromiso, la selección mexicana suma dos victorias en lo que va del torneo. Canadá también llega con marca perfecta, por lo que el ganador del duelo programado para esta noche entre ambas selecciones norteamericanas a las 20:30 definirá el primer lugar del grupo.

PUBLICIDAD

En el otro sector, la competencia se mantiene cerrada. Tras dos partidos disputados, cada equipo registra una victoria y una derrota. La definición de los dos clasificados se dará hasta la última jornada, donde Nueva Zelanda, Brasil, Sudán del Sur y Argentina buscarán su lugar en la siguiente ronda.

Proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Seleccion Mexicana Basquetbol debe quedar campeona para mantener vivo el sueño olímpico

Los lugares para el Preolímpico Mundial 2028 se definirán a partir del rendimiento de las selecciones en los torneos continentales que se celebrarán en 2027.

Cada región contará con un número específico de plazas: África tendrá derecho a dos lugares en el torneo, mientras que Asia contará con cuatro plazas. América también dispondrá de cuatro cupos, y Europa será la región con mayor representación al recibir seis lugares directos para el Preolímpico.

PUBLICIDAD

Esta distribución busca equilibrar la representación de las distintas regiones en el torneo mundial, respetando el peso histórico y competitivo de cada continente en la disciplina.

Sin embargo, existe un incentivo adicional para las selecciones que participan en el Torneo Preclasificatorio, donde México ya está instalado en las semifinales, pues el equipo que logre conquistar este certamen obtendrá un boleto especial al Preolímpico Mundial 2028.

La obtención de este lugar extra, sin embargo, no incrementa el número total de equipos participantes, ya que el cupo ganado por el campeón del Preclasificatorio se descuenta del total asignado a la región de origen de ese equipo.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, si el ganador del Preclasificatorio es una selección europea, Europa perdería una de sus seis plazas directas y solo contaría con cinco lugares por la vía continental para alcanzar el total de 16 selecciones.

Cabe mencionar que Estados Unidos, por ser anfitrión, y el ganador de la Copa Mundial Femenina 2026 ya tendrán su boleto asegurado a los Juegos Olímpicos.

Calendario de juegos del Preclasificatorio

Conoce el calendario de partidos de México (Selección Mexicana Basquetbol)

A continuación, te presentamos el calendario completo de juegos para los últimos días de los clasificatorios hacia Los Ángeles 2028:

Lunes 17 de agosto

Grupo A | Brasil 61-63 Sudán del Sur | 12:00

Grupo A | Argentina 35-57 Nueva Zelanda | 14:45

Grupo B | Canadá 72-57 Senegal | 17:30

Grupo B | México 61-58 Filipinas | 20:30

Martes 18 de agosto

Grupo A | Sudán del Sur 61-64 Argentina | 17:30

Grupo A | Nueva Zelanda 53-56 Brasil | 20:30

Miércoles 19 de agosto

Grupo B | Filipinas 38-85 Canadá | 17:30

Grupo B | Senegal 65-79 México | 20:30

Jueves 20 de agosto

Grupo A | Brasil vs Argentina | 12:00

Grupo A | Nueva Zelanda vs Sudán del Sur | 14:45

Grupo B | Filipinas vs Senegal | 17:30

Grupo B | Canadá vs México | 20:30

Sábado 22 de agosto

Semifinal | 1A vs 2B | Horarios por definir

Semifinal | 1B vs 2A | Horarios por definir

Domingo 23 de agosto

Final | 17:39