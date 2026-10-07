Ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Cuba en medio de la peor crisis social y económica

Miembros de una flotilla que partió de México, junto con trabajadores portuarios locales, descargan ayuda humanitaria a su llegada a la bahía de La Habana en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha asestado un duro golpe a la ya precaria infraestructura energética de la isla, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Jorge Luis Baños/Pool vía REUTERS

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Un cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno de Estados Unidos llegó este martes a Cuba con 700 módulos de alimentos y la misma cantidad de productos de higiene, destinados a familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de la isla.

La organización católica Cáritas Cuba informó que el donativo será distribuido a través de la diócesis avileña. La descarga se realizó en el aeropuerto internacional Abel Santamaría, de Santa Clara, bajo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

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El envío fue recibido por el padre Dariusz Chalupczynski, representante de la diócesis de Ciego de Ávila, y por el director diocesano de Cáritas, Roberto Armas Carbonell. Según la organización, el operativo transcurrió sin incidentes.

Distribución prioritaria para mayores, embarazadas y niños en la parroquia de Gaspar

La distribución de los productos básicos comenzará en la parroquia de Gaspar. Cáritas precisó que priorizará a los mayores de 60 años, las personas con discapacidad, quienes permanecen postrados, las embarazadas, las madres en período de lactancia y los niños menores de cinco años.

Los voluntarios de la entidad estarán a cargo de la entrega directa. La organización señaló que sus equipos recibieron capacitación para garantizar “una entrega transparente, organizada y eficaz” entre las familias que cumplan con los criterios de vulnerabilidad establecidos.

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El donativo forma parte de los USD 60 millones que la Iglesia Católica cubana canaliza dentro de un fondo humanitario de USD 100 millones aprobado por el gobierno estadounidense para asistir a la población de la isla.

“Como en envíos anteriores, el objetivo prioritario es llegar a quienes más lo necesitan con rapidez y transparencia”, indicó Cáritas en sus redes sociales, según informó EFE.

Un avión de carga de 7A Air Cargo en pista, listo para el primer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, parte de un plan de USD 100 millones.

Segundo cargamento en menos de un mes y nuevos envíos previstos para otras provincias

Este es el segundo cargamento de características similares recibido en menos de un mes. El 10 de septiembre, otro envío fue asignado a la Diócesis de Santa Clara y a Cáritas diocesana para su entrega en las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz, en la provincia de Villa Clara.

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A mediados de septiembre, la embajada de Estados Unidos en La Habana comunicó que parte de la asistencia llegaría durante las semanas siguientes a las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río.

El Departamento de Estado anunció en mayo un programa de USD 100 millones en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano. El plan contempla la coordinación con la Iglesia Católica y con otras organizaciones humanitarias independientes que Washington define como independientes.

La llegada de los suministros ocurre en medio de nuevas sanciones de Washington a la dictadura cubana. Las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión en décadas, con acusaciones cruzadas y nuevas medidas económicas.

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El cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba espera en la pista del aeropuerto de Miami, listo para el primer vuelo de un plan de USD 100 millones.

Seis años de crisis económica y energética como telón de fondo

Cuba enfrenta desde hace seis años una crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, una inflación elevada, cortes prolongados de electricidad y una creciente dolarización de la economía.

La pandemia, las políticas internas fallidas impulsadas por la dictadura y las sanciones estadounidenses agravaron ese escenario. Desde enero, Estados Unidos aplica una política de “máxima presión” que incluye un cerco petrolero y medidas secundarias contra sectores centrales de la economía cubana.

Esas disposiciones, aplicadas desde mayo, profundizaron las dificultades energéticas y financieras de la isla. En ese contexto, las organizaciones religiosas y humanitarias tuvieron un papel central en la recepción y distribución de ayuda destinada a los grupos más afectados por la crisis.

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