Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y revela en qué equipo de Europa lo quiere ver

El goleador del Tri considera que el joven mediocampista de Xolos está para competir en una liga élite, siempre que encuentre un proyecto con minutos, continuidad y espacio para desarrollarse. (Especial)

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El nombre de Gilberto Mora cada vez toma más fuerza en el mercado internacional y empieza a encaminarse hacia una de las decisiones más importantes en la trayectoria de un futbolista mexicano: elegir el momento y el destino para salir a Europa.

A días de cumplir los 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana ya recibe el respaldo de diferentes voces que ya conocen ese camino.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora REUTERS/Pawel Kopczynski

Raúl Jiménez, referente de la Selección Mexicana que pasó por España, Portugal e Inglaterra, observa en el juvenil condiciones para competir en una liga top, aunque no descarta una escala previa para consolidar su adaptación y encontrar un proyecto que combine competencia, minutos y margen para desarrollar su juego.

Raúl Jiménez ve a Gilberto Mora listo para una liga top

Jiménez no redujo el futuro de “Morita” a una salida inmediata ni a un solo destino. El delantero observó en entrevista con Claro Sports que el joven de Tijuana puede tomar una ruta gradual, como la de varios sudamericanos que primero se adaptan en Portugal o Países Bajos antes de llegar a torneos de mayor exigencia.

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Ese tipo de proceso permite sumar minutos, convivir con otro ritmo de juego y entender las demandas del futbol europeo. Para un jugador joven, la continuidad puede pesar más que llegar rápido a un escudo con mayor proyección, sobre todo si el lugar en el once titular no está asegurado.

Raúl, quien pasó por el Atlético de Madrid, Benfica y el futbol inglés, no presentó esa escala como una obligación. Considera que Gilberto tiene herramientas para afrontar una competencia de mayor presión desde el comienzo, siempre que encuentre un club dispuesto a darle participación. “Tiene con qué para jugar donde quiera, pero también puede ser paso a paso, de a poco”.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Elliot Anderson in action with Mexico's Gilberto Mora and Raul Jimenez REUTERS/Daniel Becerril

El ”Lobo” también dejó abierta la puerta a un salto directo. Para él, la calidad del mediocampista le permitirá competir en un torneo de primer nivel si el proyecto deportivo acompaña su desarrollo y no lo condena a esperar oportunidades desde la banca: “Con la calidad y el futuro que tiene, creo que le puede ir bien si desde este momento está en una liga top”.

Al ser cuestionado sobre un nombre en concreto, Jiménez apuntó hacia la Bundesliga y mencionó uno de los equipos donde le gustaría ver a Morita: “En Alemania puede ser, en el Borussia Dortmund, tiene su estilo”.

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España también entró en su pronóstico. Raúl considera que un futbol con mayor peso técnico y menor contacto físico puede favorecer las condiciones del mexicano, en especial por su manejo de balón y capacidad para asociarse: “Creo que se puede adaptar bien”.

Las enseñanzas que Jiménez deja en Morita y la Selección Mexicana tras Mundial 2026

La relación entre ambos no se limita a compartir concentración. Durante la Copa del Mundo, Jiménez y Mora coincidieron en las prácticas de penales que la Selección Mexicana reforzó después de superar la fase de grupos, ante la posibilidad de resolver un partido de eliminación directa desde los once pasos.

El delantero explicó que el plantel realizaba esos ensayos uno o dos días antes de los encuentros. Cada jugador cobraba entre tres y cuatro penales, una rutina que permitía ajustar técnica, carrera y ejecución bajo presión antes de entrar.

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Morita habría tomado algunos recursos de la forma en que Raúl cobra desde el manchón. El delantero evitó adjudicarse por completo el estilo del juvenil, aunque reconoce que existen coincidencias: “No es 100 por ciento que los tire como yo, pero bueno, tiene un poquito de la técnica”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Mexico's Gilberto Mora with teammates during training REUTERS/Henry Romero

Jiménez también aprovechó para respaldar a Santiago Giménez ante su falta de gol con el Tri. Pidió tranquilidad para su compañero y tomó como referencia una etapa personal en la que tardó varios partidos en anotar durante su llegada a Fulham.

El Lobo envió además un mensaje a Raúl Rangel y Diego Campillo tras los errores que cometieron en la Fecha FIFA contra Estados Unidos. Para Raúl, esos tropiezos deben convertirse en aprendizaje antes de competencias donde una equivocación puede definir el resultado.

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Los recuerdos y la chilena fallada del México vs Inglaterra

La charla llevó a Jiménez de vuelta al partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero recordó que compañeros y aficionados ingleses le hablaron de aquel duelo como el encuentro más emocionante que dejó el torneo.

El partido se jugó en el Estadio Azteca y terminó con una derrota mexicana de 3-2. Más allá del resultado, Raúl destacó el ambiente que se vivió desde las tribunas y la respuesta del equipo frente a uno de los rivales más poderosos del mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Dan Burn in action with Mexico's Raul Jimenez REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre las jugadas que conserva apareció la chilena con la que buscó el empate. El remate fue bloqueado por Dan Burn, quien evitó que la acción terminara en una de las anotaciones más memorables de la Selección Nacional: “Fue una jugada cien por ciento futbolera, desafortunadamente me tocó que la tapara el más alto de ellos”, recordó.

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De esta manera, el recuerdo de aquella noche no se queda en la eliminación. Para Raúl Jiménez, el México vs Inglaterra resume la mayor exigencia que enfrentó el Tri en casa: un estadio lleno, un rival de jerarquía y una jugada que estuvo a centímetros de cambiar la historia.