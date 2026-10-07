República Dominicana

El ministro de Trabajo anuncia un alza de 25% en el sueldo mínimo de operadores agrícolas de maquinaria pesada en República Dominicana

La Resolución 11/2026 fija una remuneración mensual de RD$ 27,500 -USD 455.68-, frente a los RD$ 22,000 -USD 364.54-anteriores, para ese personal en todo el país, tras un consenso entre empleados, patronos y el Estado alcanzado

Tres agricultores trabajan entre plantas de plátano con un machete, un saco al hombro y una caja de madera llena de frutos.
El salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola subió a RD$ 27.500 mensuales tras una disposición oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, anunció un aumento de 25% en el salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola, establecido por la Resolución 11/2026 emitida el 29 de septiembre. La medida eleva la remuneración mensual de RD$ 22,000 (USD 364.54) a RD$ 27,500 (455.68) en todo el territorio dominicano y surgió de un acuerdo entre trabajadores, empleadores y el Estado, según Listín Diario.

La disposición también alcanza a las tarifas por labores específicas y ordena a los empleadores registrar las horas diarias trabajadas por cada empleado. Los ayudantes, los tractoristas de acarreo y los vigilantes de equipos percibirán el salario mínimo vigente para los trabajadores privados no sectorizados.

PUBLICIDAD

Nuevas tarifas para las tareas agrícolas mecanizadas

El Comité Nacional de Salarios actualizó en 25 % los pagos por corte de arado, corte con rastra, fangueo, surqueo, siembra, aporque, chapeo, abonado, nivelación con gredar, zanjeo, recolección de cultivos, fumigación y micronivelación.

El Comité Nacional de Salarios reajustó en un 25 % el pago por tareas mecanizadas como el arado, el fangueo y la recolección de cultivos. (Imagen de cortesía)
El Comité Nacional de Salarios reajustó en un 25 % el pago por tareas mecanizadas como el arado, el fangueo y la recolección de cultivos. (Imagen de cortesía)

Entre los nuevos valores figuran RD$ 23,70 (USD 0,39) por tarea de corte de arado, RD$ 116,53 (USD 1,93) por fangueo y RD$ 183,63 (USD 3,04) por nivelación con gredar. La recolección de arroz y maíz tendrá una tarifa de RD$ 16,88 (USD 0,28) por saco, mientras que la de sorgo será de RD$ 8,38 (USD 0,14) por saco.

El acuerdo se alcanzó durante la sesión del Comité Nacional de Salarios celebrada el 23 de septiembre de 2026, cuando las representaciones de trabajadores y empleadores lograron un consenso definitivo sobre la nueva escala salarial.

PUBLICIDAD

Olivares sostuvo que la decisión reconoce el aporte de este grupo de trabajadores: “Este aumento del 25 % reconoce el valor del trabajo que realizan los operadores de máquinas pesadas en la actividad agrícola y es, al mismo tiempo, una muestra de que mediante el diálogo responsable entre trabajadores, empleadores y el Estado podemos alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al desarrollo de los sectores productivos”.

El resguardo de los salarios superiores a la nueva escala

Las personas que ya percibían una remuneración por encima del nuevo mínimo conservarán ese ingreso, de acuerdo con el artículo 217 del Código de Trabajo. Ese monto podrá mejorar mediante un acuerdo entre las partes.

El ministro afirmó que la revisión periódica de las tarifas mínimas es una responsabilidad del organismo salarial, que debe considerar las condiciones de cada actividad económica y procurar mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

“El tripartismo vuelve a demostrar su importancia como instrumento para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles en materia laboral. Este acuerdo beneficia directamente a los trabajadores y, al mismo tiempo, ofrece un marco claro para los empleadores del sector agrícola”, manifestó Olivares.

La revisión periódica de los salarios mínimos busca elevar la calidad de vida de las familias trabajadoras y brindar estabilidad a los empleadores. (Imagen de cortesía)
La revisión periódica de los salarios mínimos busca elevar la calidad de vida de las familias trabajadoras y brindar estabilidad a los empleadores. (Imagen de cortesía)

El presidente Luis Abinader reconoció este domingo la labor de los agrónomos dominicanos por su aporte al desarrollo de la agricultura y su compromiso con los productores del país. El mandatario destacó la vocación de estos profesionales y su contribución a un sector agrícola más moderno y eficiente.

En una publicación en Instagram, Abinader compartió la historia de Luis Danilo Pérez, analista de operaciones regional noroeste, quien explicó que decidió estudiar agronomía motivado por su padre, un productor agrícola que necesitaba apoyo en sus labores. “Me nace estudiar agronomía. Mi padre es productor y necesitaba de alguien también que le apoyara”, relató.

Pérez describió la profesión como “un doctor del campo” que supervisa la salud de las plantas y verifica que reciban los nutrientes necesarios. Abinader señaló que historias como la de Pérez reflejan el trabajo de quienes ponen sus conocimientos al servicio de la agricultura dominicana y acompañan a los productores.

Temas Relacionados

Salario mínimoRepública DominicanaAgricultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

Los agentes de la DICRIM capturaron a Luis Miguel Sánchez Lebrón y Justo Ramón Durán Jiménez tras una pesquisa coordinada con el Ministerio Público por hechos ocurridos el 22 de septiembre en Santiago

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

La XI Semana de la Energía reúne en Santo Domingo a gobiernos, organismos multilaterales y sector privado de América Latina y el Caribe en torno a metas que el país anfitrión ya comenzó a cumplir

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

Las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron el 94.1% de las compañías que importaron mercancías en 2025, aunque las grandes firmas reunieron el 62.5% del valor total de las compras externas

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

República Dominicana destaca una reducción cercana al 25% del déficit habitacional en los últimos años

El Gobierno informó que el indicador pasó del 24,03% en 2019 al 17,97% en 2025, una baja de 6,6 puntos porcentuales, según las cifras expuestas durante una actividad oficial sobre vivienda.

República Dominicana destaca una reducción cercana al 25% del déficit habitacional en los últimos años

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia

Con pancartas en mano y bajo una profunda incertidumbre, decenas de familiares e integrantes del comité de madres inician desde este lunes una manifestación de carácter indefinido frente al Congreso Nacional

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia

TECNO

Una flota de agentes de IA vinculada a Tencent recorrió los mapas de Alibaba durante una semana

Una flota de agentes de IA vinculada a Tencent recorrió los mapas de Alibaba durante una semana

Cuáles son los salarios de Elon Musk en Tesla y de Jeff Bezos en Amazon: el secreto detrás de los millonarios con tecnología

En Alemania ya planean usar enjambres de robots para reemplazar a obreros de construcción

El 82% de los ataques exitosos en Latinoamérica ocurren porque no se ha actualizado Microsoft Office en casi una década

Pro Evolution Soccer 6 para Windows - Descarga: cómo hacerlo de manera segura en PC

ENTRETENIMIENTO

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Steven Spielberg regresa a ‘Transformers’ para la octava película de la franquicia

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El vergonzoso episodio que destrozó la amistad de Michael Douglas y Julia Roberts: “Estaba bastante borracho”

MUNDO

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Rusia que eviten los centros afectados por una sospecha de peste en Siberia

Proponen convertir los parques británicos en refugios para especies afectadas por el cambio climático

Estados Unidos suspende operaciones en su base de Okinawa tras el arresto de un marine por homicidio

Polonia reforzó con sistemas Patriot la frontera con Ucrania tras un año de incursiones de drones rusos