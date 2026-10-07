El ministro de Trabajo anuncia un alza de 25% en el sueldo mínimo de operadores agrícolas de maquinaria pesada en República Dominicana

El salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola subió a RD$ 27.500 mensuales tras una disposición oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, anunció un aumento de 25% en el salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola, establecido por la Resolución 11/2026 emitida el 29 de septiembre. La medida eleva la remuneración mensual de RD$ 22,000 (USD 364.54) a RD$ 27,500 (455.68) en todo el territorio dominicano y surgió de un acuerdo entre trabajadores, empleadores y el Estado, según Listín Diario.

La disposición también alcanza a las tarifas por labores específicas y ordena a los empleadores registrar las horas diarias trabajadas por cada empleado. Los ayudantes, los tractoristas de acarreo y los vigilantes de equipos percibirán el salario mínimo vigente para los trabajadores privados no sectorizados.

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Nuevas tarifas para las tareas agrícolas mecanizadas

El Comité Nacional de Salarios actualizó en 25 % los pagos por corte de arado, corte con rastra, fangueo, surqueo, siembra, aporque, chapeo, abonado, nivelación con gredar, zanjeo, recolección de cultivos, fumigación y micronivelación.

El Comité Nacional de Salarios reajustó en un 25 % el pago por tareas mecanizadas como el arado, el fangueo y la recolección de cultivos. (Imagen de cortesía)

Entre los nuevos valores figuran RD$ 23,70 (USD 0,39) por tarea de corte de arado, RD$ 116,53 (USD 1,93) por fangueo y RD$ 183,63 (USD 3,04) por nivelación con gredar. La recolección de arroz y maíz tendrá una tarifa de RD$ 16,88 (USD 0,28) por saco, mientras que la de sorgo será de RD$ 8,38 (USD 0,14) por saco.

El acuerdo se alcanzó durante la sesión del Comité Nacional de Salarios celebrada el 23 de septiembre de 2026, cuando las representaciones de trabajadores y empleadores lograron un consenso definitivo sobre la nueva escala salarial.

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Olivares sostuvo que la decisión reconoce el aporte de este grupo de trabajadores: “Este aumento del 25 % reconoce el valor del trabajo que realizan los operadores de máquinas pesadas en la actividad agrícola y es, al mismo tiempo, una muestra de que mediante el diálogo responsable entre trabajadores, empleadores y el Estado podemos alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al desarrollo de los sectores productivos”.

El resguardo de los salarios superiores a la nueva escala

Las personas que ya percibían una remuneración por encima del nuevo mínimo conservarán ese ingreso, de acuerdo con el artículo 217 del Código de Trabajo. Ese monto podrá mejorar mediante un acuerdo entre las partes.

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El ministro afirmó que la revisión periódica de las tarifas mínimas es una responsabilidad del organismo salarial, que debe considerar las condiciones de cada actividad económica y procurar mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

“El tripartismo vuelve a demostrar su importancia como instrumento para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles en materia laboral. Este acuerdo beneficia directamente a los trabajadores y, al mismo tiempo, ofrece un marco claro para los empleadores del sector agrícola”, manifestó Olivares.

La revisión periódica de los salarios mínimos busca elevar la calidad de vida de las familias trabajadoras y brindar estabilidad a los empleadores. (Imagen de cortesía)

El presidente Luis Abinader reconoció este domingo la labor de los agrónomos dominicanos por su aporte al desarrollo de la agricultura y su compromiso con los productores del país. El mandatario destacó la vocación de estos profesionales y su contribución a un sector agrícola más moderno y eficiente.

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En una publicación en Instagram, Abinader compartió la historia de Luis Danilo Pérez, analista de operaciones regional noroeste, quien explicó que decidió estudiar agronomía motivado por su padre, un productor agrícola que necesitaba apoyo en sus labores. “Me nace estudiar agronomía. Mi padre es productor y necesitaba de alguien también que le apoyara”, relató.

Pérez describió la profesión como “un doctor del campo” que supervisa la salud de las plantas y verifica que reciban los nutrientes necesarios. Abinader señaló que historias como la de Pérez reflejan el trabajo de quienes ponen sus conocimientos al servicio de la agricultura dominicana y acompañan a los productores.

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