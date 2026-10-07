Emprendedores costarricenses podrán capacitarse gratis y conocer nuevas tecnologías en Expográfica 2026

Expográfica 2026 reunirá más de 100 stands con tecnologías, materiales y servicios dirigidos a emprendedores, pymes y grandes empresas.

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Emprendedores costarricenses que buscan mejorar la presentación de sus productos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas o encontrar alternativas para producir de manera más eficiente tendrán la posibilidad de capacitarse gratuitamente durante tres días en la Expográfica 2026, una feria especializada que reunirá más de 100 stands y especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro se realizará del jueves 8 al sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con entrada gratuita para los visitantes. Las actividades estarán disponibles de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. durante las tres jornadas.

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La feria busca acercar diferentes tecnologías tanto a negocios que apenas comienzan como a compañías que ya cuentan con procesos de producción consolidados.

Entre las opciones que podrán observarse se encuentran alternativas dirigidas, por ejemplo, a quienes necesitan crear empaques o etiquetas para productos alimenticios, personalizar camisetas y tazas, realizar bordados, imprimir sobre distintos materiales o producir rótulos para vehículos y establecimientos comerciales.

Los asistentes también podrán conocer maquinaria y soluciones de impresión de gran formato, DTF para personalización textil, impresión UV, sublimación, corte láser, textiles, etiquetas, empaques, acabados, programas informáticos, inteligencia artificial y herramientas de automatización.

Uno de los componentes principales de la actividad será la posibilidad de observar los equipos funcionando en tiempo real, lo que permitirá a los visitantes comparar tecnologías antes de tomar decisiones de inversión para sus negocios.

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Una industria presente en pequeños y grandes negocios

La actividad es organizada por la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF) y alcanzará en 2026 su edición número 18.

La organización pretende además mostrar que la industria gráfica no se limita a las grandes empresas dedicadas tradicionalmente a la impresión, sino que interviene en numerosos procesos cotidianos de pequeños emprendimientos.

Una etiqueta colocada en un producto artesanal, el diseño de una caja, una camiseta personalizada, la rotulación de un automóvil o la presentación visual de una marca forman parte de las aplicaciones vinculadas con esta industria.

Marco Vinicio Vargas, presidente de ASOINGRAF, aseguró que muchas de estas soluciones pueden representar oportunidades para aumentar la productividad de los negocios.

“Muchas veces se piensa en la industria gráfica únicamente como grandes imprentas, cuando en realidad forma parte de la operación diaria de negocios de todos los tamaños”, señaló Vargas.

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El representante agregó que las tecnologías del sector participan directamente en la manera en que los productos son presentados, identificados y promocionados frente a los consumidores.

Según Vargas, “Expográfica permite acercarse a esas posibilidades, conocer nuevas tecnologías, capacitarse y encontrar soluciones que pueden ayudar tanto a un emprendimiento que empieza como a una empresa consolidada a crecer y producir de manera más eficiente”.

La exposición también tendrá como patrocinador oficial a Epson, empresa que destacó la posibilidad de que pequeños y medianos empresarios conozcan tecnologías que habitualmente no utilizan dentro de sus operaciones.

José Brenes, gerente regional de Mercadeo y Comunicación de Epson, aseguró que estos espacios permiten transformar la innovación en herramientas aplicables directamente dentro de los negocios.

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“Eventos como Expográfica son clave para acercar soluciones tecnológicas al sector empresarial. Son escenario para que las pymes, emprendedores y empresas de diversos tamaños descubran e integren soluciones tecnológicas a su medida, convirtiendo la innovación y el conocimiento en productividad real”, afirmó Brenes.

Durante la exposición se realizarán demostraciones en vivo de equipos de impresión, personalización textil, sublimación, corte láser y otras tecnologías.

Capacitación sin costo durante la feria

Además de la exhibición comercial, los organizadores prepararon un programa de conferencias gratuitas sobre sostenibilidad, personalización de productos, redes sociales, productividad y nuevas tendencias relacionadas con la industria gráfica.

Una de las conferencias será “Imprimiendo el futuro: ecodiseño estratégico en empaques y etiquetas”, impartida por Luis David Mendoza, de Colombia.

La exposición abordará temas relacionados con economía circular, reducción en el uso de plásticos y nuevas alternativas para el desarrollo de empaques y etiquetas.

También se ofrecerá la conferencia “La revolución textil ya llegó: DTFilm, DTFabric, DTG y Sublimación en un solo lugar”, a cargo de Bryan López, dirigida principalmente a personas vinculadas con la personalización de prendas o interesadas en ingresar a este mercado.

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La agenda incluirá además “Hazte Cargo”, impartida por Taimer Quero Lugo, de Venezuela, quien hablará sobre redes sociales, contenido orgánico y estrategias para comunicar el valor de un negocio.

Otro de los espacios estará a cargo de Oliver Zúñiga, con la charla “No sospechas lo que se puede hacer con animación”, enfocada en diferentes aplicaciones de esta herramienta.

El programa general contempla además conferencias relacionadas con flexografía, troquelado, optimización del color, consumo de tinta, empaques, procesos de impresión y gestión empresarial.

Todas estas actividades serán gratuitas, aunque el ingreso estará sujeto a la disponibilidad de espacio en cada conferencia.

Especialistas nacionales e internacionales impartirán charlas gratuitas sobre sostenibilidad, redes sociales, empaques, procesos de impresión y productividad empresarial.

Inteligencia artificial y sostenibilidad

En paralelo con Expográfica se realizará durante el 8 y 9 de octubre el FESPA Print Leadership Central America, un encuentro especializado que abordará innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y gestión empresarial.

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A diferencia del programa general de conferencias de Expográfica, esta actividad tendrá un esquema de acceso independiente.

La feria busca así combinar exhibición, capacitación y contacto directo con proveedores en un momento en el que herramientas como la automatización, la inteligencia artificial y nuevos sistemas de impresión están modificando los procesos de producción y comercialización de empresas de diferentes tamaños.

Los interesados podrán consultar el programa completo, los horarios de las conferencias y el proceso de registro a través del sitio oficial de ASOINGRAF.