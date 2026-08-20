Receta de polenta con salchicha parrillera, rápida y fácil

Un clásico de los días frescos, la polenta con salchicha parrillera es de esos platos que despiertan recuerdos de mesas familiares, charlas largas y pan recién cortado. Su aroma inunda la cocina y cada bocado es pura calidez, ideal para una cena rápida o un almuerzo de domingo sin complicaciones.
En Argentina, la polenta es herencia de la inmigración italiana pero se volvió bien nuestra, adaptándose a los sabores del país y sumando ingredientes locales. En muchas provincias, la salchicha parrillera reemplaza a la carne tradicional, logrando una combinación potente y rendidora que gusta a toda la familia.
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Receta de polenta con salchicha parrillera
La polenta con salchicha parrillera consiste en una base cremosa de harina de maíz cocida en caldo, acompañada por trozos dorados de salchicha parrillera y, si se desea, un toque de salsa de tomate casera y queso rallado. Es una receta fácil, rápida y muy sabrosa, ideal para resolver una comida sin vueltas.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 250 g de polenta instantánea
- 1 litro de agua o caldo (verdura/carne)
- 2 salchichas parrilleras (aprox. 400 g)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite o manteca
- 100 g de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de orégano o perejil fresco (opcional)
- 200 cc de salsa de tomate (opcional)
Cómo hacer polenta con salchicha parrillera, paso a paso
- Calentar el agua o caldo en una olla amplia hasta que hierva.
- Cuando rompe hervor, agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que espese (aprox. 5 minutos).
- Añadir la manteca o aceite y el queso rallado. Rectificar sal y pimienta. Tapar y reservar caliente.
- Mientras tanto, cortar la salchicha parrillera en trozos de 5-8 cm.
- En una sartén, calentar el aceite y dorar la salchicha a fuego medio-fuerte hasta que esté bien cocida y dorada por fuera (unos 8 minutos). Reservar.
- En la misma sartén, saltear la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes. Si se desea, incorporar la salsa de tomate y cocinar 5 minutos más.
- Servir la polenta bien caliente, por encima colocar la salchicha dorada y terminar con la salsa de tomate, queso rallado y un poco de perejil picado.
Consejos técnicos:
- Revolver siempre la polenta para evitar que se pegue o se formen grumos.
- La salchicha debe quedar bien dorada, sin quemarse, para lograr un sabor intenso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente sin la salsa ni el queso para mejor textura al recalentar.
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