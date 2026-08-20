Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de polenta con salchicha parrillera, rápida y fácil

Este plato de herencia italiana adaptado al gusto argentino ofrece una comida rendidora para cuatro personas, con una base cremosa, chorizo dorado y la opción de sumar tomate casero y queso rallado

Fuente con polenta, tiras de salchicha parrillera, cebolla, ajo, pan casero, servilletas de tela y cuencos sobre mesa de madera.
Polenta cremosa con salchicha parrillera dorada: una combinación bien argentina, ideal para los días frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un clásico de los días frescos, la polenta con salchicha parrillera es de esos platos que despiertan recuerdos de mesas familiares, charlas largas y pan recién cortado. Su aroma inunda la cocina y cada bocado es pura calidez, ideal para una cena rápida o un almuerzo de domingo sin complicaciones.

En Argentina, la polenta es herencia de la inmigración italiana pero se volvió bien nuestra, adaptándose a los sabores del país y sumando ingredientes locales. En muchas provincias, la salchicha parrillera reemplaza a la carne tradicional, logrando una combinación potente y rendidora que gusta a toda la familia.

PUBLICIDAD

Receta de polenta con salchicha parrillera

La polenta con salchicha parrillera consiste en una base cremosa de harina de maíz cocida en caldo, acompañada por trozos dorados de salchicha parrillera y, si se desea, un toque de salsa de tomate casera y queso rallado. Es una receta fácil, rápida y muy sabrosa, ideal para resolver una comida sin vueltas.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 g de polenta instantánea
  • 1 litro de agua o caldo (verdura/carne)
  • 2 salchichas parrilleras (aprox. 400 g)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite o manteca
  • 100 g de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de orégano o perejil fresco (opcional)
  • 200 cc de salsa de tomate (opcional)

Cómo hacer polenta con salchicha parrillera, paso a paso

Plato hondo con polenta, trozos de salchicha, salsa de tomate, queso rallado y perejil, junto a un mantel a cuadros y cacerolas al fondo.
Nada más reconfortante que un plato hondo de polenta, salchicha parrillera y salsa casera, compartido en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Calentar el agua o caldo en una olla amplia hasta que hierva.
  2. Cuando rompe hervor, agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que espese (aprox. 5 minutos).
  3. Añadir la manteca o aceite y el queso rallado. Rectificar sal y pimienta. Tapar y reservar caliente.
  4. Mientras tanto, cortar la salchicha parrillera en trozos de 5-8 cm.
  5. En una sartén, calentar el aceite y dorar la salchicha a fuego medio-fuerte hasta que esté bien cocida y dorada por fuera (unos 8 minutos). Reservar.
  6. En la misma sartén, saltear la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes. Si se desea, incorporar la salsa de tomate y cocinar 5 minutos más.
  7. Servir la polenta bien caliente, por encima colocar la salchicha dorada y terminar con la salsa de tomate, queso rallado y un poco de perejil picado.

Consejos técnicos:

  • Revolver siempre la polenta para evitar que se pegue o se formen grumos.
  • La salchicha debe quedar bien dorada, sin quemarse, para lograr un sabor intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Plato blanco con polenta amarilla, trozos de salchicha, salsa roja, queso rallado y vapor. Fondo desenfocado de cocina con utensilios.
La polenta con salchicha parrillera es sinónimo de sabor, simpleza y tradición en la mesa de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente sin la salsa ni el queso para mejor textura al recalentar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, este clásico se prepara en pocos minutos y es una opción ideal cuando se busca algo dulce y simple

Receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

Cómo limpiar los zócalos sin esfuerzo: 4 métodos simples y efectivos

El mantenimiento del hogar puede volverse más llevadero cuando se incorporan recursos prácticos que reducen el desgaste físico y ayudan a sostener la higiene de superficies poco accesibles

Cómo limpiar los zócalos sin esfuerzo: 4 métodos simples y efectivos

Las 10 claves para optimizar el entrenamiento y favorecer el crecimiento muscular rápido

Distintos expertos consultados por GQ Magazine identificaron los principales factores que intervienen en el desarrollo físico, desde la elección de las cargas y los ejercicios hasta la alimentación y los períodos destinados al descanso

Las 10 claves para optimizar el entrenamiento y favorecer el crecimiento muscular rápido

De la salud cardíaca a la cognitiva: los beneficios de pasear al perro que la mayoría desconoce

Un investigador de la Universidad Deportiva Alemana de Colonia explica por qué la raza, el ritmo y la regularidad de los paseos marcan la diferencia entre el ejercicio efectivo y el simple movimiento

De la salud cardíaca a la cognitiva: los beneficios de pasear al perro que la mayoría desconoce

Dónde y cómo guardar las especias para mantener su frescura

El paso del tiempo no afecta a todos estos ingredientes del mismo modo, y su duración depende de factores como el tipo de envase, la temperatura y la cercanía con fuentes de vapor

Dónde y cómo guardar las especias para mantener su frescura

DEPORTES

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

TELESHOW

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

Luck Ra desmintió las versiones de La Joaqui sobre la separación: “No se crean lo del viaje romántico”

INFOBAE AMÉRICA

La nueva regulación de neumáticos en California podría recortar en USD 1.000 millones al año el gasto de los conductores

La nueva regulación de neumáticos en California podría recortar en USD 1.000 millones al año el gasto de los conductores

Liberan a la hermana de Sebastián Marset en Bolivia

Especialista salvadoreño alerta sobre incremento de síntomas de Covid-19 en el sector privado

El video del nacimiento de Renata: la Policía uruguaya difundió el parto de urgencia que atendieron dos efectivos

Un total de 24 costarricenses afrontan pedidos de extradición a Estados Unidos, Panamá y Francia