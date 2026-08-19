Políticos de derecha reaccionaron al ‘libro de la verdad’ que recopila presuntos actos de corrupción del Gobierno Petro: “A los comunistas no les alcanza la plata”

Políticos reaccionaron al Libro de la Verdad - crédito @FBarbosaDelgado/X - @MariaFdaCabal/X - @Enrique_GomezM/X

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El gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, entregó a las autoridades el Libro de la Verdad, un compendio de denuncias y alertas sobre presuntos hechos de corrupción detectados durante el empalme con la administración anterior de Gustavo Petro.

“En el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, el presidente y el vicepresidente entregan a las autoridades competentes el libro de la verdad con toda la información que se recabó en el empalme anticorrupción”, declaró Paola Holguín, ministra de Cultura, en su cuenta oficial de X.

El documento, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, expone cerca de 82 denuncias iniciales sobre irregularidades que, según el gobierno actual, surgieron durante el mandato de Gustavo Petro.

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Paola Holguín destaca entrega del libro de la verdad en jornada anticorrupción - crédito @PaolaHolguin/X

“El Libro Blanco debe servir para desnudar la corrupción que dejó el gobierno Petro”, afirmó Francisco Barbosa, exfiscal general, quien pidió que no exista “impunidad ni pactos de silencio de quienes participaron en ese atraco colectivo”.

Barbosa solicitó a las autoridades revisar hasta el “último contrato y el último peso”.

Francisco Barbosa exige investigar a fondo la corrupción heredada del Gobierno Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila calificó el informe como “una radiografía cruda e indignante de lo que fue el Gobierno Petro”.

Dávila señaló que el texto muestra “despilfarro, robadera y corrupción, indolencia y destrucción de la institucionalidad con beneficios a los criminales”.

Vicky Dávila denuncia despilfarro y corrupción en el balance sobre la gestión anterior - crédito @VickyDavilaH/X

De acuerdo con Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, el libro representa “un avance muy importante para determinar los presuntos casos de corrupción”.

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Consideró que ahora corresponde a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría “investigar y actuar con rigor e independencia frente a estos casos”.

Exministro Wilson Ruiz insta a entes de control a investigar con rigor tras publicación del libro - crédito @WilsonRuizO/X

El senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, destacó la magnitud de las alertas consignadas: “Las cerca de 80 denuncias de presuntos actos de corrupción que entregó ayer a la Fiscalía en el ‘Libro de la Verdad’ son solo una primera parte de más de 300 alertas que encontraron durante el empalme”.

Gómez advirtió que siguen apareciendo nuevas señales mientras el gobierno actual avanza con la gestión.

Enrique Gómez advierte que las denuncias de corrupción entregadas son solo el comienzo - crédito @Enrique_GomezM/X

El informe recoge datos sobre diferentes áreas del Estado. La exsenadora María Fernanda Cabal se refirió a las condiciones financieras heredadas, afirmando: “A los comunistas no les alcanza la plata. Petro endeudó al país a tasas del 13% y 15%, las más altas de la historia reciente”.

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Cabal señaló que los vencimientos de la deuda fueron programados para los años 2026, 2029 y 2030, y pidió investigar el detrimento patrimonial.

En materia de pensiones, el libro reporta que “9.305 solicitudes de pensión revisó la Contraloría en 2025. Solo 2.034 se pagaron a tiempo. 2.857 maestros esperaron entre uno y dos años, 39 esperaron hasta seis, y 12 llevan más de siete años esperando lo que ya se ganaron”. Cabal cuestionó la falta de acciones sindicales ante estos retrasos.

María Fernanda Cabal sobre el Libro de la Verdad - crédito @MariaFdaCabal/X

El informe también detalla ataques con drones contra la Fuerza Pública entre abril de 2024 y noviembre de 2025, con 382 incidentes y más de 282 personas afectadas.

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Según Cabal, “la respuesta del gobierno Petro fueron equipos que detectan a 300 metros cuando se exigían 2.000”. Además, mencionó un proyecto de 6,3 billones de pesos bajo la lupa de la Contraloría por la reducción de oferentes.

Respecto al sector salud, el documento denuncia que durante el gobierno anterior “destinaron 2,2 billones de afán para comprometer obras hospitalarias sin un solo estudio previo”, mientras que no hubo recursos suficientes para los trabajadores del sector.

La situación de la Dian también aparece entre los señalamientos. Se reporta la adjudicación de dos contratos tecnológicos por 310.000 millones de pesos, con fallas advertidas por la Contraloría y la Procuraduría, y que no podrán cancelarse hasta 2028.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella remarcó que el Libro de la Verdad constituye solo una primera entrega, ya que siguen documentándose nuevas alertas. Las autoridades de control deberán decidir los próximos pasos ante la magnitud de las denuncias presentadas.