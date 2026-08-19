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Gobierno nacional oficializó nombramiento de María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio

La cartera liderada por Mauricio Gómez Amín afirmó que la designación se alinea con una política para reducir barreras, estimular la inversión y consolidar reglas claras que aumenten la confianza de empresas y ciudadanos

El Gobierno nacional confirmó la designación de María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio - crédito MinComercio
El Gobierno nacional confirmó la designación de María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio - crédito MinComercio
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La designación oficial de María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio fue confirmada por el Gobierno nacional, marcando un nuevo capítulo en la estrategia institucional del país.

Con 24 años y medio de experiencia en el servicio público, Cortés Vargas representará el perfil técnico y de gestión que busca impulsar el sector Comercio, Industria y Turismo bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Cortés Vargas llega a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con una trayectoria de más de dos décadas al servicio del Estado, durante las cuales ha asumido responsabilidades en la fiscalía general de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y diferentes entidades territoriales”, señaló el Ministerio de Comercio.

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Según indicó el Ejecutivo en un comunicado, el nombramiento de Cortés Vargas responde al objetivo de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una entidad clave para la protección de los consumidores, la defensa de la competencia y la regulación de los mercados en Colombia. Las autoridades han señalado que buscan consolidar reglas claras y fomentar la confianza para quienes participan en la economía nacional.

La trayectoria de María Rocío Cortés Vargas incluye cargos en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura - crédito MinComercio
La trayectoria de María Rocío Cortés Vargas incluye cargos en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura - crédito MinComercio

El Gobierno nacional anunció que la llegada de la nueva superintendente se enmarca en una política de fortalecimiento institucional, orientada a crear mejores condiciones para el desarrollo empresarial, la protección al consumidor y la promoción de mercados eficientes.

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Mauricio Gómez Amín, ha señalado que la prioridad es facilitar la actividad productiva y estimular la inversión.

Trayectoria profesional de María Rocío Cortés Vargas

La nueva superintendente es abogada, con especializaciones en Derecho Público y Ciencias Penales y Criminológicas. En su hoja de vida se destacan cargos en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó posiciones como fiscal ante Tribunal Superior y directora seccional de Fiscalías. Además, ejerció como procuradora judicial en la Procuraduría General de la Nación y fue magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Su experiencia se extiende también a la administración pública territorial, donde asumió responsabilidades en Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar en áreas jurídicas y administrativas. Estas funciones le han permitido adquirir un conocimiento profundo sobre la gestión institucional y el funcionamiento del Estado.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
El fortalecimiento de la SIC forma parte de una agenda para reducir barreras, promover el emprendimiento y apoyar la generación de empleo en Colombia - crédito Colprensa

Esta trayectoria le ha permitido adquirir experiencia en gestión pública, asuntos jurídicos, administración institucional y funcionamiento del Estado, capacidades que acompañarán su gestión al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio”, comentó el Ministerio de Comercio.

Entretanto, desde esa cartera señalaron que la SIC cumple un papel estratégico en la economía colombiana. Entre sus tareas principales están la vigilancia de los mercados, la garantía de la libre competencia y la protección de los derechos de los consumidores. Con la llegada de Cortés Vargas, el Gobierno busca potenciar estas funciones y asegurar que la entidad actúe con mayor eficiencia y cercanía hacia ciudadanos y empresas.

Las autoridades han reiterado que el fortalecimiento de la SIC es parte integral de una agenda más amplia para reducir barreras, generar confianza institucional y promover un entorno favorable para el emprendimiento y la generación de empleo. El presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un Estado capaz de responder a las demandas del sector productivo y de quienes invierten y generan oportunidades en Colombia.

Objetivos institucionales y expectativas

La designación de Cortés Vargas forma parte de una apuesta por instituciones más sólidas y eficientes. El Gobierno nacional ha asegurado que continuará trabajando desde el sector Comercio, Industria y Turismo para facilitar la actividad empresarial, promover la inversión y contribuir a la creación de empleo en el país.

En palabras de la administración, la meta es construir “más confianza, más empresa y más oportunidades para Colombia”, articulando el trabajo de la SIC con la agenda de desarrollo económico y protección de los derechos de los consumidores.

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