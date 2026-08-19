Niña que dibujó a su perro para buscarlo tras el terremoto en Cali logró reencontrarse con Bruno: en video quedó el momento

El caso se conoció en redes sociales gracias a que la Fundación Gloria Mariana compartió el cartel y el video del tan anhelado reencuentro - créditos @fundaciongloriamariana/IG | @soylorenarosero/IG

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El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 dejó una postal para no perder la esperanza en medio de las labores de búsqueda de cuerpos en Cali, luego de devolver la fe entre las escenas de angustia y pérdidas para muchas familias, gracias al reencuentro que una niña tuvo con su mejor amigo: un peludo de cuatro patas.

La historia que se hizo viral en redes sociales tuvo como protagonista a Bruno, un perro que logró regresar a casa gracias a la perseverancia de su pequeña dueña (Antonia, junto a su madre Geraldine) y a la solidaridad de la comunidad en la capital de Valle del Cauca.

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Durante la emergencia, Bruno desapareció, sumiendo a su familia en la preocupación, y con ello a su joven dueña, quien lejos de resignarse, tomó lápiz, papel y colores con un solo fin: dibujar el rostro de su mascota y escribir su nombre.

Con ese retrato sencillo y con la fe intacta, la menor salió a recorrer las calles de su barrio en busca de su compañero. La historia no pasó inadvertida y se difundió por parte de la Fundación Gloria Mariana, que acompañó y visibilizó la búsqueda.

“Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo”, relató la organización en una publicación hecha a través de sus redes sociales.

Antonia contó cómo con la ayuda de su mamá Geraldine lograron el tan ansiado reencuentro con su perro Bruno, en medio de la búsqueda de animales de compañía atrapados entre los escombros por cuenta del terremoto de 7,6 que afectó al departamento de Valle del Cauca - crédito @geraldgmb/IG | @fundaciongloriamariana/IG

Mientras otras familias en Cali enfrentaban la incertidumbre y el dolor generados por el sismo, la niña continuó su búsqueda sin perder la esperanza de reencontrarse con su perro, hasta que el esfuerzo finalmente se vio recompensado.

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Bruno logró regresar a su hogar, donde fue recibido con un abrazo de su dueña, sellando un reencuentro que la Fundación Gloria Mariana describió como un momento inolvidable en medio de la tragedia.

El caso se replicó por parte de los internautas como ejemplo de esperanza y como mensaje para quienes aún buscan seres queridos tras la emergencia.

“No dejen de buscar. No están solos”, expresó la organización, alentando a otras familias a mantener la fe y continuar con las búsquedas.

La experiencia de Bruno y su dueña también sirvió para destacar una vez más la importancia de incluir a los animales en los planes de emergencia.

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Antonia y su mamá Geraldine volvieron a estar juntas de nuevo con Bruno - créditos @fundaciongloriamariana/IG

Durante un sismo, perros y gatos pueden desorientarse, huir y perderse, por lo que resulta fundamental identificarlos y contar con mecanismos que faciliten su localización y retorno.

Usando un dron, creador de contenido localizó a Lulú, una gata desaparecida tras el terremoto en Cali

Cinco días después del terremoto del 10 de agosto en Cali, un dron permitió localizar con vida a Lulú, una gata desaparecida entre los escombros de un edificio del sur de la ciudad.

La localización de Lulú fue documentada por César Orozco, creador de contenido que empleó sus drones en misiones de búsqueda y rescate de animales tras el sismo.

En un video difundido en TikTok, el operador mostró el sobrevuelo sobre el edificio afectado y la inspección de zonas de difícil acceso sin exponer a los rescatistas.

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Orozco narró el momento desde el aire, y afirmó: “Misión de rescate, operación gatito, apoyando aquí al sur de Cali y mira, este es el edificio donde está”.

Un creador digital utilizó aeronaves no tripuladas para localizar mascotas extraviadas en edificaciones dañadas, logrando que una gata perdida durante cinco días fuera encontrada con vida y devuelta a su familia - crédito cesarorozco.co / TikTok

El dron permitió confirmar que Lulú seguía con vida entre los escombros

La cámara del dispositivo revisó apartamentos y áreas parcialmente destruidas en busca de la gata.

Tras varios minutos de exploración visual, registró el movimiento del animal y confirmó que seguía con vida después de varios días desaparecida.

La segunda parte del operativo fue el rescate físico. Para esto, un voluntario se acercó hasta el punto donde había sido vista Lulú y usó un guacal para capturarla de forma segura, con el objetivo de evitar riesgos para el animal y para quienes participaban en la maniobra.

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El episodio se sumó a otros rescates de animales atrapados en estructuras colapsadas desde el sismo. Tres días después del movimiento telúrico, un perro también fue hallado con vida bajo los restos de un edificio.