Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Niña que dibujó a su perro para buscarlo tras el terremoto en Cali logró reencontrarse con Bruno: en video quedó el momento

La historia se hizo viral en redes sociales luego de que la Fundación Gloria Mariana compartió el video del momento exacto en que la menor de edad y su peludo volvieron a estar juntos

El caso se conoció en redes sociales gracias a que la Fundación Gloria Mariana compartió el cartel y el video del tan anhelado reencuentro - créditos @fundaciongloriamariana/IG | @soylorenarosero/IG

Guardar

El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 dejó una postal para no perder la esperanza en medio de las labores de búsqueda de cuerpos en Cali, luego de devolver la fe entre las escenas de angustia y pérdidas para muchas familias, gracias al reencuentro que una niña tuvo con su mejor amigo: un peludo de cuatro patas.

La historia que se hizo viral en redes sociales tuvo como protagonista a Bruno, un perro que logró regresar a casa gracias a la perseverancia de su pequeña dueña (Antonia, junto a su madre Geraldine) y a la solidaridad de la comunidad en la capital de Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Durante la emergencia, Bruno desapareció, sumiendo a su familia en la preocupación, y con ello a su joven dueña, quien lejos de resignarse, tomó lápiz, papel y colores con un solo fin: dibujar el rostro de su mascota y escribir su nombre.

Con ese retrato sencillo y con la fe intacta, la menor salió a recorrer las calles de su barrio en busca de su compañero. La historia no pasó inadvertida y se difundió por parte de la Fundación Gloria Mariana, que acompañó y visibilizó la búsqueda.

“Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo”, relató la organización en una publicación hecha a través de sus redes sociales.

Antonia contó cómo con la ayuda de su mamá Geraldine lograron el tan ansiado reencuentro con su perro Bruno, en medio de la búsqueda de animales de compañía atrapados entre los escombros por cuenta del terremoto de 7,6 que afectó al departamento de Valle del Cauca - crédito @geraldgmb/IG | @fundaciongloriamariana/IG

Mientras otras familias en Cali enfrentaban la incertidumbre y el dolor generados por el sismo, la niña continuó su búsqueda sin perder la esperanza de reencontrarse con su perro, hasta que el esfuerzo finalmente se vio recompensado.

PUBLICIDAD

Bruno logró regresar a su hogar, donde fue recibido con un abrazo de su dueña, sellando un reencuentro que la Fundación Gloria Mariana describió como un momento inolvidable en medio de la tragedia.

El caso se replicó por parte de los internautas como ejemplo de esperanza y como mensaje para quienes aún buscan seres queridos tras la emergencia.

“No dejen de buscar. No están solos”, expresó la organización, alentando a otras familias a mantener la fe y continuar con las búsquedas.

La experiencia de Bruno y su dueña también sirvió para destacar una vez más la importancia de incluir a los animales en los planes de emergencia.

créditos @fundaciongloriamariana/IG
Antonia y su mamá Geraldine volvieron a estar juntas de nuevo con Bruno - créditos @fundaciongloriamariana/IG

Durante un sismo, perros y gatos pueden desorientarse, huir y perderse, por lo que resulta fundamental identificarlos y contar con mecanismos que faciliten su localización y retorno.

Usando un dron, creador de contenido localizó a Lulú, una gata desaparecida tras el terremoto en Cali

Cinco días después del terremoto del 10 de agosto en Cali, un dron permitió localizar con vida a Lulú, una gata desaparecida entre los escombros de un edificio del sur de la ciudad.

La localización de Lulú fue documentada por César Orozco, creador de contenido que empleó sus drones en misiones de búsqueda y rescate de animales tras el sismo.

En un video difundido en TikTok, el operador mostró el sobrevuelo sobre el edificio afectado y la inspección de zonas de difícil acceso sin exponer a los rescatistas.

Orozco narró el momento desde el aire, y afirmó: “Misión de rescate, operación gatito, apoyando aquí al sur de Cali y mira, este es el edificio donde está”.

Un creador digital utilizó aeronaves no tripuladas para localizar mascotas extraviadas en edificaciones dañadas, logrando que una gata perdida durante cinco días fuera encontrada con vida y devuelta a su familia - crédito cesarorozco.co / TikTok

El dron permitió confirmar que Lulú seguía con vida entre los escombros

La cámara del dispositivo revisó apartamentos y áreas parcialmente destruidas en busca de la gata.

Tras varios minutos de exploración visual, registró el movimiento del animal y confirmó que seguía con vida después de varios días desaparecida.

La segunda parte del operativo fue el rescate físico. Para esto, un voluntario se acercó hasta el punto donde había sido vista Lulú y usó un guacal para capturarla de forma segura, con el objetivo de evitar riesgos para el animal y para quienes participaban en la maniobra.

El episodio se sumó a otros rescates de animales atrapados en estructuras colapsadas desde el sismo. Tres días después del movimiento telúrico, un perro también fue hallado con vida bajo los restos de un edificio.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaCaliReencuentro de niña y su mascotaBrunoBúsqueda de perro extraviadoFundación Gloria MarianaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Los integrantes de la popular agrupación musical entregaron detalles sobre les ocurrió durante una de sus presentaciones

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Ministerio de Salud suspendió temporalmente el decreto que cambió la forma de reportar enfermedades de alto costo: qué cambia ahora

La Resolución 001852 de 2026 dejó en pausa la aplicación de la norma que había reorganizado el reporte de información, mientras las entidades del sistema realizan las adecuaciones técnicas y operativas necesarias

Ministerio de Salud suspendió temporalmente el decreto que cambió la forma de reportar enfermedades de alto costo: qué cambia ahora

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

La empresaria de fajas y DJ colombiana, expulsada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013 por lanzarle un cuchillo a un compañero y eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en 2025 con menos del 10% de los votos, llegaría ahora a ‘La casa de los villanos’

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Las declaraciones de Juan Pablo Sánchez se hicieron virales sus declaraciones en medios internacionales

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Luisa Vergara contó detalles de su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “No lo buscaba, no lo anhelaba”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El colombiano Miguel Ángel Borja dejará el fútbol árabe: será nuevo jugador del América de México

América de Cali tomó drástica decisión con respecto a jugar en el Pascual Guerrero: “Totalmente en solidaridad”

Este será el día y la ciudad de Estados Unidos donde Colombia jugará contra Paraguay en la próxima fecha FIFA

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”