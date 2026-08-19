Vendedor ambulante le brindó bebidas calientes a voluntarios que recogían ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto en estadio El Campín: el acto quedó en video

Un hombre, en un puesto ambulante con contenedores metálicos, dispensa bebidas a personas en una fila. Se observa que el hombre ofrece aromática o tinto de forma gratuita a quienes esperaban para una jornada de voluntariado. La escena tiene lugar aproximadamente a las 6:00 a.m. en un entorno urbano de Colombia. Este video presenta una cobertura de un acto de servicio comunitario.

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La emergencia tras el terremoto del lunes 10 de agosto movilizó a decenas de personas en los alrededores del estadio El Campín, en Bogotá, donde la solidaridad se manifestó de formas inesperadas.

Entre quienes acudieron a colaborar, un vendedor informal sorprendió a los voluntarios al ofrecerles tinto y aromática de manera gratuita, transformando un gesto cotidiano en un acto de apoyo fundamental.

Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos comenzaron a llegar para sumarse a la recolección y organización de ayudas humanitarias. Fue allí, donde el comerciante apareció con su termo cargado y decidió repartir bebidas calientes a quienes aguardaban para integrarse a las labores de voluntariado.

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De acuerdo con testigos que presenciaron la escena registraron el momento en video y lo compartieron en TikTok, a través de la cuenta de @dimelu__. Según relató la usuaria, “Este señor, muy 6:00 a. m., empezó a darnos aromática o tinto (gratis) a quienes estábamos haciendo fila para el voluntariado”.

La entrega de bebidas calientes ocurrió en los alrededores del estadio El Campín para apoyar a los damnificados - crédito Bomberos Cali/Captura video

La acción del vendedor fue acompañada por una frase que, según la publicación, pronunció mientras entregaba las bebidas: “Este es mi aporte, soy voluntario así, desde lo que puedo dar”. La reflexión adjunta al video destacó el impacto del momento: “Y eso define la Colombia que yo conozco”, escribió la usuaria en TikTok.

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El gesto rápidamente generó comentarios de admiración y reconocimiento. Diversos internautas identificaron al comerciante como “El viejo Willy” y destacaron su generosidad. Uno de los mensajes más citados resumió el sentir colectivo: “Él dio su salario, su trabajo, su esfuerzo y lo hizo de corazón. Qué orgullo de señor. Lluvia de bendiciones por siempre”.

Varios internautas destacaron la actitud del comerciante y la consideraron un ejemplo de entrega auténtica. “Él dio su salario, su trabajo, su esfuerzo y lo hizo de corazón. Qué orgullo de señor. Lluvia de bendiciones por siempre”, señaló uno de los comentarios más destacados.

Otros mensajes subrayaron el impacto social de este tipo de acciones. Algunos usuarios afirmaron: “Este terremoto sacó lo más lindo de la gente” y “Qué orgullo ser de este país”, reflejando cómo la emergencia propició una cadena de solidaridad que fue reconocida ampliamente en redes sociales.

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El gesto solidario del vendedor informal quedó resumido en la frase: "Este es mi aporte, soy voluntario así, desde lo que puedo dar" - crédito Captura de video

“Abrazos aquí”: esta es la iniciativa que acompaña a las víctimas del terremoto en Cali

El impacto del terremoto en Cali dejó a numerosas familias enfrentando la pérdida de seres queridos, mascotas y viviendas. En medio del dolor y la incertidumbre, surgieron alternativas para atender no solo las necesidades materiales, sino también las emocionales de quienes siguen en las zonas afectadas.

Un espacio destacado de contención emocional fue instalado en las inmediaciones del edificio Vanessa, donde se concentran muchas de las personas golpeadas por el sismo. Allí, una psicóloga relató cómo la iniciativa “Abrazos aquí” nació tras observar a ciudadanos “desgarrados con dolor”, en busca de consuelo y escucha.

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La profesional compartió: “No pude dormir toda la noche pensando qué voy a hacer, entonces dije: ‘Voy a poner ‘abrazos aquí’ y este día resultó’”.

La propuesta fue creciendo con la colaboración de voluntarios, integrantes del Ejército, agentes de tránsito y otros actores de la ciudad. Juntos se dedicaron a acompañar a quienes más lo necesitaban, ofreciendo un entorno de escucha y apoyo emocional. El sencillo cartel con la palabra “Ánimo” sirvió para convocar a quienes requerían fortaleza.

En los alrededores del edificio Vanessa se instaló “Abrazos aquí” como un espacio de contención emocional para las víctimas del sismo en Cali - crédito Captura de video

Según la psicóloga, la respuesta fue inmediata: “Solamente es indicar el letrero y la gente llega y te dice: ‘Sí, vamos para adelante, vamos, vamos’. Y no hay nada más. Y esto es lo que hacemos, les damos ánimo”.

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En respuesta directa a la tragedia, ciudadanos como Aeropirata se sumaron a la campaña de acompañamiento emocional. Armado con carteles que invitaban a recibir abrazos gratuitos, el impulsor de la iniciativa recorrió las áreas más afectadas, acercándose tanto a víctimas como a voluntarios y rescatistas. Muchos de los presentes aceptaron la invitación, encontrando en ese gesto una pausa frente a la angustia que dejó el sismo.

El objetivo de estas acciones es recordar a las familias damnificadas que, más allá de la ayuda material, la cercanía humana y el apoyo emocional pueden convertirse en pilares fundamentales para reconstruir la vida cotidiana. El contacto y las palabras de aliento, en medio del caos, ofrecen un respiro y una señal de esperanza.

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