México
Agregar Infobae enGoogle

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

El creador de contenido definió un apodo para defenderse de las burlas que sufre dentro de la casa

El creador de contenido puso apodos a Gema y Aldo para defenderse de sus burlas. Captura de pantalla.
El creador de contenido puso apodos a Gema y Aldo para defenderse de sus burlas. Captura de pantalla.
Guardar

El creador de contenido, Masad Altamimi bautizó a Aldo Rendón y Gema Garoa como “Timón y Pumba” dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

El apodo surgió durante una conversación con Karina Torres que terminó con el influencer saudí ganándose permiso expreso para defenderse de los comentarios de la dupla.

El episodio ocurrió mientras Altamimi conversaba con Torres, el creador de contenido le reclamó que Rendón y Garoa se portaban mal con él y le decían cosas, a pesar de que él no les respondía.

Fue en ese momento cuando lanzó el apodo: “El gordo y la flaca, Timón y Pumba”.

Torres, conocida en redes como La Licenciada, no pudo contener la risa y le pidió a Masad que no hablara mal de sus amigas porque las quiere mucho, pero lo hizo en tono de broma, sin molestia real.

PUBLICIDAD

Altamimi no cedió, con su característico español y su sentido del humor, le devolvió la pregunta a Torres: “¿Por qué ellos hablar mal de mí y yo no puedo hablar mal de ellos?”.

El argumento desarmó a Karina, quien terminó dándole luz verde. “Ah, sí, me voy a defender de Timón y Pumba”, respondió Masad, ya con el aval de la influencer para contraatacar.

Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse
Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse de las burlas. (Captura de pantalla )

La tensión entre Masad y la dupla tiene semanas de historia

La frialdad entre Altamimi y la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa no nació en esa conversación, sin embargo, durante las últimas semanas su relación ha mejorado hasta el punto de bromar juntos.

PUBLICIDAD

Desde las primeras semanas dentro de la casa, los tres han transitado dinámicas distintas que los han colocado en orillas opuestas del juego.

Aldo y Gema forman parte del mismo bloque de alianza junto a Ese Pérez, Karina Torres y Cynthia Klitbo. Masad, en cambio, arrancó la temporada en el cuarto Malibú, el mismo que Garoa, lo que generó roces en la convivencia diaria desde el primer día.

Masad Altamimi y Ernesto Laguardia escucharon la anécdota
La relación entre Masad, Aldo y Gema ha mejorado con el paso de los días. (Captura de pantalla )

Gema pidió a Aldo y Karina que sus fandoms voten por ella

Durante la semana en que Garoa se encontraba nominada, la actriz protagonizó un momento que el público no le perdonó.

En una conversación le pidió directamente a Aldo Rendón y a Karina Torres que sus comunidades votaran por ella.

“Me ayudan con su comunidad”, les dijo.

El argumento que usó Gema para justificar el pedido fue que ambos habían subido a la suite del líder por decisión del público, lo que en la lógica del reality es una de las métricas más claras de popularidad.

Las redes sociales no tardaron en señalarla: la acusaron de querer aprovechar la popularidad de dos de los habitantes más queridos de la temporada para mantenerse en el juego.

Karina Torres y Gema Garoa esperan formar un gran dúo
Gema pidió que sus fandoms voten por ella. (Captura de pantalla )

Aldo y Karina, los favoritos del público desde la primera noche

La popularidad de Rendón dentro del reality está respaldada por los números, el público lo eligió capitán del cuarto Ibiza desde la gala de estreno y lo mandó a la suite del líder en votación directa, una posición de privilegio que pocos habitantes han alcanzado.

Karina Torres corrió la misma suerte, la audiencia la eligió acompañante del líder Fede Vigevani en la suite. Ambos concentran una lealtad en su comunidad que Gema buscó capitalizar abiertamente.

Se perfilan como finalistas de la temporada
Ambos se perfilan como finalistas de la temporada. (Captura de pantalla )

Masad Altamimi, el influencer árabe que llegó a la televisión mexicana

A pesar que el influencer y empresario saudí cuenta con un gran respaldo dentro de la casa no se acerca al apoyo que tienen los habitantes más virales.

Sin embargo, durante la segunda Gala de Eliminación, Altamimi regresó victorioso a la casa, luego de conseguir los votos suficientes para vencer a Ximena Herrera.

Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado
Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado por el público (Captura de pantalla )

Como agradecimiento el creador de contenido de 36 años se comió un chile completo para cumplir el reto que lanzo al público de La Casa de los Famosos México y a su comunidad.

Altamimi se ha convertido de uno de los habitantes más activos de la casa, cocinado postres y comidas para los habitantes de esta cuarta temporada.

Temas Relacionados

Masad AltamimiAldo RendónGema GaroaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a “El Caimán” y dos sujetos más por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán

Tres hombres habrían amenazado de muerte a un vendedor en Chimalhuacán para cobrarle cuota y exigirle $4 mil semanales por seguir trabajando en la zona

Capturan a “El Caimán” y dos sujetos más por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de agosto

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

El cantante confirmó el distanciamiento con su familia, pero asegura que sí apoya a su madre en su enfermedad

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

Exfoliante de café y miel para codos y rodillas: principales riesgos y alternativas

Un remedio compartido en redes sociales genera debate entre expertos del cuidado de la piel

Exfoliante de café y miel para codos y rodillas: principales riesgos y alternativas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California

Harfuch se reúne con la ministra de Seguridad de Argentina para reforzar cooperación contra el narco

Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna para ser entregado a México

ENTRETENIMIENTO

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

Equipo de Yahir sale en defensa del cantante ante críticas por su alimentación

Este es el setlist para Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX: detalles del LUX Tour

Gobierno de Zacatecas cancela presentación de Luis R. Conríquez por apología del delito

Rosa María Noguerón le responde a Aaron Mercury sobre el supuesto veto en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

Así fue el recibimiento a Miguel Borja en CDMX: ya tendría fecha de debut con América

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca, que necesita Emilio Azcárraga para convencer al boxeador

Hormiga González protagoniza emotiva despedida con aficionados de Chivas

Ex jefe de Checo Pérez habría intentado frenar su llegada a Cadillac, según Memo Rojas