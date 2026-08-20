Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

El creador de contenido puso apodos a Gema y Aldo para defenderse de sus burlas. Captura de pantalla.

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El creador de contenido, Masad Altamimi bautizó a Aldo Rendón y Gema Garoa como “Timón y Pumba” dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

El apodo surgió durante una conversación con Karina Torres que terminó con el influencer saudí ganándose permiso expreso para defenderse de los comentarios de la dupla.

El episodio ocurrió mientras Altamimi conversaba con Torres, el creador de contenido le reclamó que Rendón y Garoa se portaban mal con él y le decían cosas, a pesar de que él no les respondía.

Fue en ese momento cuando lanzó el apodo: “El gordo y la flaca, Timón y Pumba”.

Torres, conocida en redes como La Licenciada, no pudo contener la risa y le pidió a Masad que no hablara mal de sus amigas porque las quiere mucho, pero lo hizo en tono de broma, sin molestia real.

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Altamimi no cedió, con su característico español y su sentido del humor, le devolvió la pregunta a Torres: “¿Por qué ellos hablar mal de mí y yo no puedo hablar mal de ellos?”.

El argumento desarmó a Karina, quien terminó dándole luz verde. “Ah, sí, me voy a defender de Timón y Pumba”, respondió Masad, ya con el aval de la influencer para contraatacar.

Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse de las burlas. (Captura de pantalla )

La tensión entre Masad y la dupla tiene semanas de historia

La frialdad entre Altamimi y la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa no nació en esa conversación, sin embargo, durante las últimas semanas su relación ha mejorado hasta el punto de bromar juntos.

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Desde las primeras semanas dentro de la casa, los tres han transitado dinámicas distintas que los han colocado en orillas opuestas del juego.

Aldo y Gema forman parte del mismo bloque de alianza junto a Ese Pérez, Karina Torres y Cynthia Klitbo. Masad, en cambio, arrancó la temporada en el cuarto Malibú, el mismo que Garoa, lo que generó roces en la convivencia diaria desde el primer día.

La relación entre Masad, Aldo y Gema ha mejorado con el paso de los días. (Captura de pantalla )

Gema pidió a Aldo y Karina que sus fandoms voten por ella

Durante la semana en que Garoa se encontraba nominada, la actriz protagonizó un momento que el público no le perdonó.

En una conversación le pidió directamente a Aldo Rendón y a Karina Torres que sus comunidades votaran por ella.

“Me ayudan con su comunidad”, les dijo.

El argumento que usó Gema para justificar el pedido fue que ambos habían subido a la suite del líder por decisión del público, lo que en la lógica del reality es una de las métricas más claras de popularidad.

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Las redes sociales no tardaron en señalarla: la acusaron de querer aprovechar la popularidad de dos de los habitantes más queridos de la temporada para mantenerse en el juego.

Gema pidió que sus fandoms voten por ella. (Captura de pantalla )

Aldo y Karina, los favoritos del público desde la primera noche

La popularidad de Rendón dentro del reality está respaldada por los números, el público lo eligió capitán del cuarto Ibiza desde la gala de estreno y lo mandó a la suite del líder en votación directa, una posición de privilegio que pocos habitantes han alcanzado.

Karina Torres corrió la misma suerte, la audiencia la eligió acompañante del líder Fede Vigevani en la suite. Ambos concentran una lealtad en su comunidad que Gema buscó capitalizar abiertamente.

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Ambos se perfilan como finalistas de la temporada. (Captura de pantalla )

Masad Altamimi, el influencer árabe que llegó a la televisión mexicana

A pesar que el influencer y empresario saudí cuenta con un gran respaldo dentro de la casa no se acerca al apoyo que tienen los habitantes más virales.

Sin embargo, durante la segunda Gala de Eliminación, Altamimi regresó victorioso a la casa, luego de conseguir los votos suficientes para vencer a Ximena Herrera.

Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado por el público (Captura de pantalla )

Como agradecimiento el creador de contenido de 36 años se comió un chile completo para cumplir el reto que lanzo al público de La Casa de los Famosos México y a su comunidad.

Altamimi se ha convertido de uno de los habitantes más activos de la casa, cocinado postres y comidas para los habitantes de esta cuarta temporada.

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