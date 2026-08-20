Denuncian 21 ataques de habitantes de calle en Transmilenio en lo que va del 2026: conductores alertan sobre una crisis diaria en el sistema

El cabildante Juan David Quintero exigió a la Administración Distrital una intervención inmediata para restablecer la seguridad y el cumplimiento de las normas dentro del sistema de transporte público - crédito Sala de Prensa Juan David Quintero

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El concejal de Bogotá Juan David Quintero encendió las alarmas por el aumento de la presencia de habitantes de calle en el sistema Transmilenio y denunció la ocurrencia de 21 agresiones atribuidas a esta población contra usuarios solo en lo corrido de 2026.

La denuncia surgió tras el testimonio de un conductor de Transmilenio, quien describió la situación como “fuera de control” y aseguró que tanto los operadores como los pasajeros enfrentan problemas diarios debido al uso permanente de buses y estaciones por parte de habitantes de calle. Estos, según el relato, utilizan los vehículos para dormir, manipulan puertas para descender en movimiento y ponen en riesgo a conductores y usuarios.

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Debate sobre la política de ingreso y el control en el sistema

El funcionario Quintero cuestionó si existe una política tácita en el Distrito que permita el ingreso gratuito y sin control de los habitantes de calle a TransMilenio. A través de sus redes sociales, el concejal subrayó que la problemática no busca “estigmatizar a nadie”, pero sí garantizar que el sistema sea seguro y digno para quienes lo usan a diario.

“Ya van 21 agresiones de esta población a los pasajeros. Se necesita una intervención inmediata: más controles en estaciones, portales y buses, atención social efectiva y una revisión de la política de entrega de pasajes gratuitos”, afirmó el cabildante.

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Un conductor advirtió que la situación se mantiene a diario, con personas que duermen en los vehículos y manipulan puertas para bajar en movimiento, y el cabildante cuestionó si hay ingreso gratuito sin vigilancia - crédito Juan David Quintero/X

Según el conductor que motivó la denuncia, seis de cada diez buses transportan habitantes de calle que los usan para dormir, y cuatro de cada diez estaciones presentan presencia constante de esta población. El trabajador pidió al alcalde Carlos Fernando Galán incrementar los controles y la seguridad para evitar el ingreso de personas que, según su experiencia, “son irresponsables y ponen en riesgo” a quienes se movilizan o laboran en el sistema.

Respuesta institucional y cifras oficiales

La Secretaría Distrital de Integración Social reconoció la existencia de 21 casos de agresiones asociadas a habitantes de calle en Transmilenio durante 2026, aunque precisó que estos representan apenas el 0,2 % de la población censada en Bogotá (10.478 habitantes de calle según el último censo).

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Sin embargo, para Quintero, la estadística no puede usarse para minimizar el impacto: “Detrás de cada caso existe un ciudadano afectado y una situación que deteriora la confianza en el transporte público”.

El concejal insistió en que el análisis cuantitativo no debe restarle importancia a la experiencia de inseguridad. “Las agresiones no pueden analizarse únicamente desde un porcentaje. El Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables, pero esto no puede convertirse en carta blanca para incumplir las normas de convivencia ni poner en riesgo a quienes trabajan y se movilizan en el sistema”, sostuvo.

Un conductor de Transmilenio afirmó que seis de cada diez buses y cuatro de cada diez estaciones registran presencia constante de habitantes de calle - crédito Prensa Juan David Quintero

Falta de indicadores y resultados de la política pública

De acuerdo con Quintero, la ciudad necesita conocer los resultados de la inversión en atención social para habitantes de calle. Informes de la Secretaría de Integración Social registran 962.000 millones de pesos destinados a contratos, apoyo a la gestión y adiciones presupuestales en 27 meses de la actual administración, aunque no todos los recursos estén dirigidos exclusivamente a este grupo.

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El concejal cuestionó la falta de indicadores sobre cuántas personas han superado la condición de habitabilidad en calle y solicitó que la administración presente resultados medibles sobre el impacto de la inversión pública. Desde octubre de 2025, solo 345 personas aceptaron el traslado a hogares de paso, pero se desconoce cuántas lograron una reintegración efectiva.

Escalada de violencia contra trabajadores y controles

La problemática de seguridad no es exclusiva de los pasajeros. Según el balance conocido por Quintero, más de 230 trabajadores de Transmilenio han sido agredidos en 2026, principalmente durante controles para impedir la evasión del pago del pasaje. Los casos incluyen ataques con martillo, armas blancas, tijeras, golpes y amenazas, lo que evidencia una escalada de violencia preocupante.

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Vigilante de Transmilenio fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio - crédito Captura de video

En junio, un guarda fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio; en julio, una guarda resultó herida con arma cortopunzante en el Portal Suba. Estos hechos, junto con empujones, golpes y amenazas, muestran el riesgo que enfrentan quienes intentan hacer cumplir las normas del sistema.

El concejal Quintero concluyó pidiendo reforzar los controles en estaciones, portales y buses, fortalecer la atención social para la población de calle y garantizar condiciones dignas y seguras para usuarios y trabajadores. “Integración Social debe proteger a la población vulnerable y TransMilenio debe proteger a los usuarios. Bogotá necesita humanidad, pero también necesita orden”, señaló.

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