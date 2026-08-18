Edson Álvarez cerca de llegar a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey

Edson Álvarez está muy cerca de irse a la Real Sociedad (REUTERS)

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El mediocampista mexicano Edson Álvarez estaría cerca de salir del West Ham para incorporarse a la Real Sociedad. De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, existen conversaciones avanzadas entre el club español y el futbolista, quien estaría dispuesto a reducir su salario para concretar el fichaje.

Álvarez habría solicitado a la directiva del West Ham que le permita salir en este mercado de verano. El interés de la Real Sociedad responde a la necesidad de reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada en LaLiga.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez estaría cerca de salir del West Ham para incorporarse a la Real Sociedad (captura de pantalla)

La negociación entre ambas instituciones sigue en curso, pero la disposición del jugador para facilitar su salida podría agilizar el acuerdo. La información fue confirmada por Moretto a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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Incertidumbre en el futuro de Edson Álvarez

El futuro de Edson Álvarez en el West Ham se encuentra en un momento de incertidumbre. Cabe señalar que el mexicano no fue convocado para el primer partido de la temporada en la Championship ante el Burnley, decisión que llamó la atención ya que una semana antes fue titular en la victoria de los Hammers sobre el Portsmouth en la Carabao Cup. El club londinense no reportó al jugador entre los lesionados, lo que incrementó las especulaciones sobre su posible salida.

Foto de archivo de Edson Álvarez conduciendo el balón durante un partido de la Premier League entre West Ham United y Crystal Palace. Estadio de Londres, Inglaterra. 18 de enero de 2025. Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Mientras tanto, los Hammers iniciaron la Championship con un empate ante Burnley, sin la participación del mexicano. El siguiente encuentro del equipo inglés será el sábado 22 de agosto ante Charlton Athletic. Se mantiene la expectativa respecto a la situación de Álvarez y si habrá novedades sobre su futuro en los próximos días.

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Edson y su paso por el West Ham

Edson Álvarez debutó con el West Ham United el 20 de agosto de 2023, ingresando como suplente en la victoria de 3-1 ante el Chelsea en la Premier League. El mediocampista mexicano sumó su primera asistencia en liga para Jarrod Bowen durante el duelo frente al Aston Villa el 22 de octubre de ese año.

En competencias europeas, Álvarez marcó un gol y asistió en otro en la victoria de 2-0 del West Ham sobre el SC Freiburg en fase de grupos de la UEFA Europa League, partido disputado el 14 de diciembre de 2023 en el London Stadium. Posteriormente, anotó su primer gol en la Premier League el 2 de marzo de 2024, en el triunfo de 3-1 frente al Everton.

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Durante la primavera de 2024, el mexicano fue titular en ambos encuentros de la serie de octavos de final de la Europa League, nuevamente ante el SC Freiburg. Además, disputó como titular el empate 1-1 frente al Bayer Leverkusen en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo europeo, el 18 de abril de 2024.