México
Agregar Infobae enGoogle

Reaparece mujer que sustrajo a bebé en bolsa de regalo de Hospital General hace 17 años: así luce hoy

El caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza volvió a dar de qué hablar tras el estreno del documental ‘Un hijo propio’ en Netflix

Eleonor Alejandra Marín Mendoza
(Netflix)
Guardar

Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer que hace 17 años sustrajo a un bebé dentro de una bolsa de regalo del Hospital General de Ciudad de México, reveló qué pasó con su vida tras su liberación.

La historia, que alcanzó notoriedad por el documental de Netflix Un hijo propio, muestra los cambios que enfrentó al salir de Santa Martha Acatitla y el rol que ahora desempeña en la vida del hombre con quien planeó formar una familia.

¿Cómo resurgió el caso?

Un hijo propio reconstruye el caso ocurrido en 2009, cuando Alejandra se llevó a un bebé recién nacido del Hospital General.

La producción de Netflix narra cómo la protagonista enfrentada a la presión social de su esposo Arturo y familiares de él por ser mamá, así como múltiples abortos espontáneos la llevaron a un lugar que nunca imaginó.

PUBLICIDAD

(Captura/Netflix)
(Captura/Netflix)

Según la versión de Alejandra, cuando perdió a su tercer bebé se habría encontrado a Mayra, una mujer embarazada que no quería ser madre y que le habría ofrecido regalarle a su bebé.

Ante esto, Marín decidió no decirle a nadie de su pérdida y fingió un embarazo esperando que al final pudiera tener al otro recién nacido, sin embargo, el día del alumbramiento las cosas no sucedieron cómo ella habría esperado y terminó llevándose a la bebé en una bolsa de regalo.

Posteriomente fue arrestada junto a su esposo Arturo y ella permaneció alrededor de 13 años en prisión.

El documental incluye testimonios de Mayra, madre biológica de la bebé, quien da una versión completamente diferente de los sucesos, así como fragmentos de archivos judiciales y mediáticos.

PUBLICIDAD

Alejandra tras salir de prisión: ¿qué fue de ella y cómo luce hoy?

Al salir de prisión, Alejandra y Arturo continuaban juntos, sin embargo, según la protagonista, su esposo aún tenía la ilusión de tener un hijo biológico y le pidió a ella que hicieran un tratamiento in vitro.

Eleonor Alejandra Marín Mendoza -México- 18 agosto
Así luce actualmente Alejandra (Netflix)

Alejandra se negó pues durante el tiempo que estuvo privada de su libertad se dio cuenta que ya no quería ser mamá y le dijo a Arturo que se separaran, pues si él quería tener un hijo era válido que lo intentara con otra persona.

Alejandra relató que su pareja salió con otra persona y tuvo un bebé.

El reencuentro entre ambos ocurrió cuando Arturo se separo de la madre de su hijo y buscó a Alejandra para confesarle que la extrañaba y quería rehacer su vida a su lado.

Imagen UBJUMFSCXZHQJKMA2WXAVNXRGQ

Actualmente, la pareja convive con el niño que Arturo tuvo en su ausencia.

El caso ha reabierto la discusión sobre las consecuencias personales y familiares de los delitos relacionados con el deseo de ser madre.

Temas Relacionados

NetflixHospital GeneralEmbarazoCDMXSecuestromexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo afecta la diabetes al trabajo? El inasistencias laborales alcanzan el 47% de quienes viven con esta enfermedad

Factores asociados al trabajo, como los horarios, el estrés y los estilos de vida sedentarios, influyen directamente en en el desarrollo y control de la enfermedad

¿Cómo afecta la diabetes al trabajo? El inasistencias laborales alcanzan el 47% de quienes viven con esta enfermedad

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto: resultados del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto: resultados del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto

Santiago Giménez, en la mira del Porto: reportan oferta al Milan

El atacante mexicano podría cambiar de equipo para la temporada 2026-2027, de concretarse las conversaciones

Santiago Giménez, en la mira del Porto: reportan oferta al Milan

Arrancan pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: estos beneficiarios son los que reciben su pago los últimos días de agosto

El calendario de depósitos para estos estudiantes está definido entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto

Arrancan pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: estos beneficiarios son los que reciben su pago los últimos días de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Yahir desata polémica por la comida en La Casa de los Famosos 2026: “No puedo dejar que toquen la cocina”

Boletos al 2x1: quiénes son todos los artistas con descuento en ‘Concert Week 2026’ México

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

DEPORTES

Edson Álvarez cerca de irse a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey

Edson Álvarez cerca de irse a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey

México debuta con victoria en el Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol

Santiago Giménez, en la mira del Porto: reportan oferta al Milan

Isaac del Toro vuelve a la actividad y competirá en el Tour de Alemania

David Faitelson se lanza contra influencer que atacó a las jugadoras de Cruz Azul Femenil: “Es un perfecto imbécil”