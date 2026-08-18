Reaparece mujer que sustrajo a bebé en bolsa de regalo de Hospital General hace 17 años: así luce hoy

(Netflix)

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Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer que hace 17 años sustrajo a un bebé dentro de una bolsa de regalo del Hospital General de Ciudad de México, reveló qué pasó con su vida tras su liberación.

La historia, que alcanzó notoriedad por el documental de Netflix Un hijo propio, muestra los cambios que enfrentó al salir de Santa Martha Acatitla y el rol que ahora desempeña en la vida del hombre con quien planeó formar una familia.

¿Cómo resurgió el caso?

Un hijo propio reconstruye el caso ocurrido en 2009, cuando Alejandra se llevó a un bebé recién nacido del Hospital General.

La producción de Netflix narra cómo la protagonista enfrentada a la presión social de su esposo Arturo y familiares de él por ser mamá, así como múltiples abortos espontáneos la llevaron a un lugar que nunca imaginó.

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(Captura/Netflix)

Según la versión de Alejandra, cuando perdió a su tercer bebé se habría encontrado a Mayra, una mujer embarazada que no quería ser madre y que le habría ofrecido regalarle a su bebé.

Ante esto, Marín decidió no decirle a nadie de su pérdida y fingió un embarazo esperando que al final pudiera tener al otro recién nacido, sin embargo, el día del alumbramiento las cosas no sucedieron cómo ella habría esperado y terminó llevándose a la bebé en una bolsa de regalo.

Posteriomente fue arrestada junto a su esposo Arturo y ella permaneció alrededor de 13 años en prisión.

El documental incluye testimonios de Mayra, madre biológica de la bebé, quien da una versión completamente diferente de los sucesos, así como fragmentos de archivos judiciales y mediáticos.

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Alejandra tras salir de prisión: ¿qué fue de ella y cómo luce hoy?

Al salir de prisión, Alejandra y Arturo continuaban juntos, sin embargo, según la protagonista, su esposo aún tenía la ilusión de tener un hijo biológico y le pidió a ella que hicieran un tratamiento in vitro.

Así luce actualmente Alejandra (Netflix)

Alejandra se negó pues durante el tiempo que estuvo privada de su libertad se dio cuenta que ya no quería ser mamá y le dijo a Arturo que se separaran, pues si él quería tener un hijo era válido que lo intentara con otra persona.

Alejandra relató que su pareja salió con otra persona y tuvo un bebé.

El reencuentro entre ambos ocurrió cuando Arturo se separo de la madre de su hijo y buscó a Alejandra para confesarle que la extrañaba y quería rehacer su vida a su lado.

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Actualmente, la pareja convive con el niño que Arturo tuvo en su ausencia.

El caso ha reabierto la discusión sobre las consecuencias personales y familiares de los delitos relacionados con el deseo de ser madre.