Los Grammy revisan la categoría de pop asiático tras la baja de BTS

BTS decidió no postular ninguna grabación a los Grammy 2027 en rechazo a la categoría de Mejor Interpretación de Pop Asiático

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La Academia de la Grabación convocó a su junta directiva y a su Comité de Premios y Nominaciones para revisar el futuro de la nueva categoría de Mejor Interpretación de Pop Asiático. La decisión llega tres semanas después de que BTS anunciara que no postularía ninguna grabación a los Grammy 2027, en rechazo directo a esa distinción.

De acuerdo con Billboard, el director ejecutivo de la Recording Academy (RA), Harvey Mason Jr., y otros líderes de la organización mantuvieron diálogos regulares durante las últimas dos semanas con músicos, sellos, mánagers y representantes de las comunidades de K-pop, J-pop, C-pop e India —incluyendo a HYBE, el sello de BTS—, con el objetivo de recabar perspectivas sobre cómo reformular la categoría. El propósito declarado es “honrar la música de manera respetuosa y precisa en este primer ciclo de premios y determinar cómo honrar mejor esta música en el futuro”, según la Academia.

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BArirang, de BTS, quedó fuera de los Grammy 2027 pese a debutar en el Billboard 200 con 641.000 unidades equivalentes en su primera semana - REUTERS/Mario Anzuoni

“La organización Grammy existe para servir a todos los profesionales de la música, y parte de ello es trabajar para garantizar que ninguna voz ni comunidad sea ignorada o malinterpretada”, afirmó Mason Jr. en un comunicado citado por Billboard. “Independientemente de nuestra intención y deseo de ser aún más inclusivos, hay algunos artistas en este ámbito que sienten que esta categoría no representa la música que tanto les cuesta crear, de la manera que ellos desearían. Como músico, me tomo esto muy en serio”.

El lider de la banda Kim Namjoom, mejor conocido como RM, publicó el comunicado junto a una foto sacada durante el rodaje del videoclip de 2.0 - (Instagram)

El anuncio de la revisión llega en un momento de presión institucional. Los siete integrantes de BTS —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— publicaron el 29 de julio el mismo mensaje en sus historias de Instagram: “Esperamos que la música pueda ser apreciada y amada por sí misma, sin importar la región o el idioma”. La decisión implicó que Arirang —el mayor debut del año en el Billboard 200 con 641.000 unidades equivalentes en su primera semana— quedara fuera de toda consideración para el certamen. HYBE aclaró que la medida “no es un boicot de toda la compañía” y que otros artistas del roster podrán postularse con normalidad.

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La categoría, anunciada el 16 de junio junto a otras cuatro novedades para la edición 2027, exige que las grabaciones hagan un uso “sustancial y claramente identificable” de al menos un idioma asiático. Quedan excluidas las canciones con palabras sueltas, ad-libs o letras íntegramente en inglés. Los críticos señalaron que, al ubicar el premio en el Campo de Pop y Dance/Electrónica, una misma grabación postulada en la categoría asiática no puede competir simultáneamente en otras categorías de interpretación, como Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop. Sí puede, en cambio, postularse en el Campo General —que incluye Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año—, aunque distintas grabaciones del mismo artista sí pueden competir en múltiples categorías de interpretación.

Traducción: "Estoy entristecido al saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión. Quiero aclarar algo que parece perderse en la conversación. La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento de la música pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es poner un foco dedicado sobre estos artistas. Más categorías significan que el trabajo de más artistas es reconocido. Nunca es para dividir, sino para expandir quiénes son reconocidos por nuestros 15.000 votantes de los Grammy. También quiero ser muy claro: presentar música en una categoría de género como Pop Asiático, Jazz o Country no excluye a un artista de también presentarse y ser considerado en las categorías del Campo General, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Esas categorías permanecen abiertas a cualquier grabación elegible, independientemente del género. El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en el Campo General no son mutuamente excluyentes. Un artista puede absolutamente perseguir ambos. La organización Grammy está aquí para servir a la música y a todas las personas que la hacen. A medida que continuamos expandiendo nuestro alcance, nuestra membresía y nuestros premios, sin importar la geografía o el idioma, quiero enfatizar que seguiremos escuchando a la comunidad musical mundial y trabajando para honrar y celebrar a todos los artistas cuya música mueve al mundo. Harvey Mason Jr. CEO de los Grammy" - (Instagram)

La Academia también reveló que varios de sus voluntarios del Gold Music Alliance —los representantes de la comunidad musical asiática— recibieron amenazas y hostigamiento en redes sociales por parte de usuarios que los responsabilizaron de la creación de la categoría, “cuando en realidad, la categoría fue determinada a través del proceso anual de Premios y Nominaciones”, según precisó la organización.

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El episodio llevó a la RA a ir más allá de la revisión de la categoría: la junta directiva y el Comité de Premios y Nominaciones también evaluarán si llegó el momento de actualizar el proceso mediante el cual la Academia desarrolla nuevas categorías. “Ahora que hemos cruzado el umbral de las 100 categorías Grammy, es momento de considerar cómo evolucionamos nuestros esfuerzos”, señaló un representante de la institución a Billboard. Una de las opciones en análisis es hacer el proceso más transparente y abierto, lo que implicaría resignar el efecto sorpresa de los anuncios a cambio de evitar controversias como la actual.

La Academia de la Grabación también evaluará cambios en el proceso de creación de nuevas categorías Grammy tras las amenazas a voluntarios del Gold Music Alliance y la polémica por la transparencia. - IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas

BTS acumula cinco nominaciones al Grammy desde 2019 sin obtener ningún premio, con candidaturas por “Dynamite” en 2021, “Butter” en 2022 y tres postulaciones en 2023, entre ellas Álbum del Año por Music of the Spheres de Coldplay. El plazo de postulaciones para la 69ª edición cierra el 21 de agosto de 2026, y la primera ronda de votación está prevista para el 12 de octubre. La ceremonia está programada para el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

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