Hallan restos óseos que podrían ser de Sandra Milena Martínez, líder social embarazada secuestrada en Caquetá

El coronel Styk Reyes Monsalve, comandante del Gaula Militar, explicó cómo avanzó la investigación durante 20 meses y confirmó el hallazgo de restos óseos en Cartagena del Chairá, que deberán ser identificados mediante estudios forenses. - crédito @GaulaMilitares/X

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Una operación conjunta del Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitió localizar este sábado 15 de agosto una zona de inhumación en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde fueron recuperados restos óseos que podrían corresponder a Sandra Milena Martínez Cortés, líder social de El Paujíl que fue secuestrada el 26 de noviembre de 2024 cuando tenía cuatro meses de embarazo.

Las autoridades precisaron que, aunque el hallazgo representa un avance en la investigación por el secuestro y desaparición de la mujer, todavía no se ha establecido científicamente que los restos correspondan a Sandra Milena Martínez. El material recuperado quedó bajo custodia de las autoridades y será sometido a los respectivos estudios forenses para determinar su identidad.

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El Gaula Militar Caquetá, adscrito a la Brigada 12, informó que el hallazgo fue posible después de más de un año de investigación y de un trabajo articulado con la Fiscalía, el CTI y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 6.

“Más de un año de investigación permitió avanzar en el esclarecimiento del secuestro y desaparición de Sandra Milena Martínez Cortés, líder social de El Paujíl, Caquetá”, señaló el Gaula Militar a través de sus redes sociales.

La institución explicó que durante la operación fue “ubicada y asegurada una zona señalada como posible lugar de inhumación” en Cartagena del Chairá. Posteriormente, con apoyo del CTI, se adelantó la recuperación de los restos.

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“A esta hora, con apoyo del CTI, se adelantan los estudios forenses y científicos correspondientes para establecer si los restos recuperados corresponden o no a Sandra Milena Martínez”, agregó el Gaula Militar.

El Gaula Militar informó sobre el hallazgo y explicó que los restos deberán ser sometidos a análisis científicos para establecer su identidad. - crédito @GaulaMilitares/X

El secuestro ocurrió cuando tenía cuatro meses de embarazo

Sandra Milena Martínez Cortés fue reportada como secuestrada el 26 de noviembre de 2024, en el casco urbano de El Paujíl, Caquetá. Para ese momento, según la información recopilada durante la investigación, se encontraba en la decimoctava semana de embarazo.

De acuerdo con los datos conocidos por las autoridades, en el secuestro habrían participado presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura Rodrigo Cadete.

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La investigación ha señalado como presuntos involucrados a alias El Enano, alias Albeiro Ramírez o Conejo, alias La Morocha y alias Urías Perdomo.

Sobre el desarrollo de las pesquisas, el coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Gaula Militar, explicó que el resultado fue producto de una investigación prolongada y de la coordinación entre diferentes unidades.

“En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, División de Asalto Aéreo del Ejército y Fuerza de Despliegue Rápido número seis”, afirmó el oficial.

Reyes Monsalve señaló que fueron necesarios cerca de 20 meses de investigación para llegar hasta el sitio donde se produjo el hallazgo.

“Luego de una labor de investigación de más de veinte meses, logran la ubicación de la fosa común de la líder social Sandra Milena Cortés”, manifestó el comandante del Gaula Militar.

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La investigación apunta a alias Calarcá y alias Urías Perdomo

Una de las hipótesis establecidas por los investigadores sostiene que la orden para secuestrar a Sandra Milena Martínez habría provenido de alias Calarcá. Posteriormente, según la línea investigativa entregada por las autoridades, alias Urías Perdomo habría sido quien presuntamente le quitó la vida.

El coronel Reyes Monsalve aseguró que la investigación relaciona el caso con la estructura Rodrigo Cadete y señaló que la presunta muerte de la líder social habría ocurrido mientras estaba vigente un cese bilateral.

“Quien fuera asesinada por órdenes explícitas de alias Calarcá durante la firma del decreto del cese bilateral”, afirmó el oficial.

En su declaración, el comandante del Gaula Militar también sostuvo que alias Calarcá habría negado haber asesinado a la mujer.

“Con el agravante de que esta persona negó rotundamente que había asesinado a esta líder social”, manifestó Reyes Monsalve.

No obstante, la identificación de los restos encontrados este sábado continúa pendiente de los resultados de los análisis científicos.

Autoridades realizaron la exhumación en una zona rural de Cartagena del Chairá, donde fueron encontrados restos óseos que serán sometidos a estudios forenses. - crédito @GaulaMilitares/X

El caso llegó a la mesa de diálogo y a Naciones Unidas

Después del secuestro, las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y el Gaula de la Policía de Caquetá recibió inicialmente el caso.

De acuerdo con información de El Tiempo, la desaparición de Sandra Milena Martínez también fue llevada a la mesa de diálogo el 11 de diciembre de 2024. Según la información del expediente, los delegados de la estructura armada negaron su participación en el secuestro y posterior desaparición.

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El 30 de diciembre de 2024, la Policía de Caquetá realizó un Consejo Técnico Asesor de Derechos Humanos extraordinario para abordar el caso.

Meses después, el 6 de abril de 2025, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para lograr la liberación de la líder social.

La búsqueda también llegó a instancias internacionales. El 15 de mayo de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja y al Gaula Militar adelantar acciones de búsqueda.

A partir de entonces, la Fiscalía, mediante la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) y su delegada Gaula, junto con el Gaula Militar Caquetá y el CTI, profundizaron las labores investigativas.

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Como parte de ese proceso, un juez expidió órdenes de captura contra alias Albeiro Ramírez y alias Urías Perdomo por el delito de desaparición forzada.

Una fuente humana llevó a los investigadores hasta la zona

El avance que permitió llegar al sitio donde fueron encontrados los restos se produjo el 11 de agosto de 2026, cuando una fuente humana entregó información sobre un sector ubicado entre Pueblo Nuevo y Cuatro Casas, en Cartagena del Chairá.

Según la información entregada a los investigadores y conocida por el diario, en ese lugar habría una fosa utilizada para ocultar cuerpos y allí podrían encontrarse los restos de Sandra Milena Martínez.

La información también señaló a alias Urías Perdomo como la persona que presuntamente habría asesinado a la líder social.

Una fuente conocedora de la operación explicó el tiempo que tomó llegar hasta el punto señalado.

“Duramos 20 meses en la investigación para llegar al sitio donde estaba enterrada. Obviamente también con fuentes humanas, de inteligencia, todo eso, hasta hoy que la estamos desenterrando”, explicó.

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Con base en esa información, este sábado fueron desplazadas unidades de la Brigada 12, el Comando Operativo de Apoyo a la Misión, el Gaula Militar Caquetá, la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 6 y personal del CTI de la Fiscalía para asegurar el sector y adelantar la exhumación.

“Tenemos un equipo forense de la Fiscalía General de la Nación que nos está ayudando con esto porque ya solamente están los restos óseos”, explicó la fuente sobre el procedimiento.

Integrantes del Gaula Militar participaron en el operativo de búsqueda y recuperación adelantado en Caquetá. - crédito @GaulaMilitares/X

Los restos serán sometidos a estudios forenses

El hallazgo se produjo en el sector 12 de Octubre, en Cartagena del Chairá. El comandante del Gaula Militar confirmó la recuperación del material óseo y señaló que ahora corresponde a las autoridades establecer plenamente su identidad.

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“Hoy encontramos en el sector del doce de octubre del municipio de Cartagena del Chairá los restos óseos de la misma, los cuales son puestos a disposición para su plena identificación”, dijo Reyes Monsalve.

La institución también informó que se adelantarán los procedimientos necesarios para determinar científicamente si los restos corresponden a Sandra Milena Martínez Cortés.

“El resultado representa un avance contundente en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló el Gaula Militar.

Las autoridades también deberán establecer si en el sitio existen otros restos humanos, debido a la información que señala que el punto habría sido utilizado como lugar de enterramiento.

Por ahora, el hallazgo permite avanzar en la investigación que durante casi dos años ha buscado establecer qué ocurrió con la líder social, pero la identidad de los restos permanece pendiente de confirmación forense.

El Gaula Militar reiteró, además, su compromiso con la investigación de casos de secuestro y desaparición forzada y llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de la línea 147, como parte de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.

“De esta forma, demostramos la contundencia operacional y el compromiso de los Gaula Militares con todo lo que tiene que ver en el secuestro y extorsión de los ciudadanos de bien en Colombia”, concluyó el coronel Reyes Monsalve.