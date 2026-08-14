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Alcaldía de Cali aclaró cómo se realizará el censo de las familias afectadas por el terremoto: será presencial, casa por casa y con formatos físicos

Alejandro Eder recordó que estos datos solo se podrán brindar a funcionarios de la administración distrital, y las visitas se anunciarán con antelación en las zonas afectadas

- créditos Raúl Arboleda / AFP | @alejoeder
Hasta el momento se reporta un total de 285 personas fallecidas producto del terremoto de 7.4 - créditos Raúl Arboleda / AFP | @alejoeder
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La Alcaldía de Cali (Valle del Cauca) anunció que el proceso de registro de las familias afectadas por el terremoto de 7.4 que se registró en el territorio nacional el lunes 10 de agosto de 2026 se realizará exclusivamente de manera presencial.

El anuncio se hizo por parte del mandatario local Alejandro Eder el jueves 13 de agosto, que desde su cuenta de X precisó que el conteo “será presencial, casa por casa y con formatos físicos”, con el fin de garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información recolectada.

El gobernante de Cali, una de las ciudades capitales más afectadas por la emergencia junto a Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó), detalló que este proceso se realizará de forma manual y presencial, al detallar que “no habrá códigos QR, líneas telefónicas ni plataformas digitales para realizar este registro”.

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Eder también detalló en su publicación que “las jornadas serán anunciadas previamente y estarán a cargo del personal debidamente identificado de la @alcaldiadecali”, y por tal motivo le pidió a la ciudadanía no entregar “sus datos a personas que no hagan parte de estos equipos”.

El mandatario local confirmó que con corte al jueves se mantenían “activos 9 frentes de búsqueda y rescate, donde nuestros equipos siguen trabajando y mantenemos la esperanza de hallar signos de vida”.

Eder hizo el anuncio la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 - crédito @alejoeder/IG
Eder hizo el anuncio la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 - crédito @alejoeder/IG

Al final, y debido a que se mantienen labores de búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, Eder recordó la importancia de “guardar silencio y no acercarse a las zonas de rescate: necesitamos que nuestros rescatistas puedan escuchar, trabajar y salvar vidas”.

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Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Ricardo Peñuela explicó que la única fuente oficial de registro estará bajo la responsabilidad de las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social.

El funcionario advirtió que las jornadas de verificación —conocidas como barridos— serán anunciadas previamente en cada zona. Estos censos estarán a cargo de personal debidamente identificado de los organismos de la Administración Distrital.

Peñuela alertó sobre la presencia de personas que estarían haciéndose pasar por censistas oficiales y al igual que Eder, le recordó a la comunidad no entregar información a quienes no formen parte de los equipos anunciados por la Alcaldía.

El secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali Ricardo Peñuela afirmó que habrían personas inescrupulosas haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía de Cali - crédito Alcaldía de Cali
El secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali Ricardo Peñuela afirmó que habrían personas inescrupulosas haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía de Cali - crédito Alcaldía de Cali

El censo presencial es distinto al reporte de daños en viviendas. Para informar sobre afectaciones en inmuebles, la Alcaldía mantiene habilitada la línea de WhatsApp 310 229 97 08, que seguirá operando de manera independiente al registro de familias damnificadas.

En cuanto al balance de la emergencia, con corte a las 11:00 de la mañana del jueves, las autoridades habían identificado 1.400 estructuras afectadas en Cali, cifra que podría aumentar a medida que avanzan las verificaciones técnicas. De estas edificaciones, 89 presentan algún tipo de colapso: 46 de manera total y 43 de forma parcial.

A su vez, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación) reportó 96 personas fallecidas tras el análisis y verificación de los datos, mientras que 88 personas han sido rescatadas con vida.

Los nueve frentes de búsqueda y rescate activos se encuentran ubicados en puntos estratégicos como el Hospital Universitario del Valle, los barrios Cuarto de Legua y Capri, y sectores de la calle 5 con carrera 39, calle 9 con carrera 44 y frente a la Clínica de Colores.

“Donde estamos activos es porque tenemos todavía esperanza y signos de vida”, aseguró Peñuela, quien solicitó a la ciudadanía guardar silencio en los lugares donde trabajan los equipos de rescate y evitar acercarse u obstaculizar las labores para no poner en riesgo las operaciones.

En paralelo, un equipo de ingenieros estructurales, conformado por personal de la Administración Distrital y voluntarios técnicos, avanza en la evaluación de las edificaciones afectadas para determinar cuáles pueden ser habitadas y cuáles representan riesgo. También se están revisando los edificios que fueron evacuados de manera preventiva.

Peñuela explicó que el acompañamiento institucional a las familias dependerá, entre otros factores, de si cuentan con póliza de seguro, dato que se tendrá en cuenta para definir la atención y el apoyo social.

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