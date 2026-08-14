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Aumenta la ayuda internacional a Colombia tras el terremoto de 7,4: India envía 20 toneladas y Noruega, Suecia y España anuncian nuevos recursos

Medicamentos, equipos médicos, refugios temporales y artículos básicos hacen parte del respaldo ofrecido por distintos gobiernos para atender a las comunidades damnificadas y acompañar las labores de recuperación

El Ejército Nacional movilizó 12 toneladas de ayuda humanitaria y coordinó su distribución hacia Cali, Pereira, Manizales y el Chocó tras la emergencia por el terremoto - crédito prensa Ejército Nacional
India despachó el primer lote de un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a Colombia en la recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito prensa Ejército Nacional
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La respuesta internacional a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia continúa ampliándose con el envío de recursos, insumos médicos y elementos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas.

India anunció el despacho del primer lote de un cargamento total de 20 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las labores de recuperación tras el sismo. El canciller indio, S. Jaishankar, informó que la asistencia incluye medicamentos y equipos médicos, elementos para refugios temporales, artículos de higiene y otros suministros esenciales para atender las necesidades de los damnificados.

“Se despachó el primer lote de los 20 MT de suministros de ayuda a Colombia para apoyar los esfuerzos continuos de recuperación tras el terremoto”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

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Jaishankar agregó que India se solidariza con el pueblo colombiano en medio de la emergencia y destacó que el envío busca contribuir a las labores de atención y recuperación tras el desastre.

El canciller de India, S. Jaishankar, anunció el envío del primer lote de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar la recuperación tras el terremoto - crédito @DrSJaishankar/X
El canciller de India, S. Jaishankar, anunció el envío del primer lote de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar la recuperación tras el terremoto - crédito @DrSJaishankar/X

El Gobierno de España también activó un paquete de ayuda humanitaria por un millón de euros. Según explicó el embajador español en Colombia, Santiago Jiménez, los recursos fueron entregados de manera inmediata a las autoridades colombianas para acelerar la compra y distribución de suministros en las zonas más afectadas.

De ese monto, 500.000 euros serán administrados por la Federación Internacional de la Cruz Roja para adquirir y distribuir suministros, mientras 150.000 euros serán gestionados mediante la Organización Panamericana de la Salud para la compra de material médico.

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Otros 50.000 euros serán destinados a medicamentos enviados desde España y 300.000 euros se utilizarán para compras locales inmediatas.

La ayuda española contempla kits de higiene con jabón, cepillos de dientes, pañales, papel higiénico, champú y toallas. También incluye kits de cocina con ollas, cubiertos, platos y vasos, además de elementos para alojamiento temporal, como colchonetas, hamacas, sábanas, linternas y cuerdas.

A este esfuerzo se sumaron nuevos anuncios de otros gobiernos. China confirmó una contribución de un millón de dólares y bienes e insumos básicos por cerca de 15 millones de yuanes. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció una donación de 10 millones de dólares para atender las necesidades generadas por la emergencia.

Países como España, China, Emiratos Árabes Unidos, Suecia y Noruega anunciaron recursos, suministros médicos y elementos de primera necesidad para las comunidades afectadas - crédito Raquel Cunha/Reuters
Países como España, China, Emiratos Árabes Unidos, Suecia y Noruega anunciaron recursos, suministros médicos y elementos de primera necesidad para las comunidades afectadas - crédito Raquel Cunha/Reuters

Suecia informó un incremento de 525.000 dólares en su asistencia humanitaria a Colombia. Con este nuevo aporte, la ayuda sueca destinada al país durante el año asciende a 7,2 millones de dólares.

Noruega también anunció un millón de dólares a través de la Cruz Roja, destinados principalmente a garantizar agua potable, saneamiento de emergencia y refugio para las personas afectadas.

La Unión Europea prepara, además, una ayuda de dos millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el bloque acompañará a Colombia durante las labores de búsqueda, atención y recuperación.

Estos anuncios se suman a la asistencia enviada o comprometida por países como Israel, Turquía, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Japón y Brasil, consolidando una respuesta internacional ante una emergencia que deja decenas de miles de familias afectadas y miles de viviendas destruidas o averiadas.

Estados Unidos comprometió entre 15 y 16 millones de dólares para apoyar la respuesta y la recuperación. Además del componente económico, el país envió equipos especializados de búsqueda y rescate urbano desde Fairfax County, Virginia, y Los Angeles County, California.

En total, la misión estadounidense cuenta con 22 expertos, preparados para trabajar en estructuras colapsadas y coordinar operaciones bajo protocolos internacionales de Naciones Unidas.

La ayuda internacional incluye equipos de búsqueda y rescate, medicamentos, refugios temporales y asistencia para atender las necesidades de las familias damnificadas por el terremoto - crédito Raquel Cunha/Reuters
La ayuda internacional incluye equipos de búsqueda y rescate, medicamentos, refugios temporales y asistencia para atender las necesidades de las familias damnificadas por el terremoto - crédito Raquel Cunha/Reuters

Ecuador, por su parte, puso a disposición un equipo USAR integrado por 47 rescatistas, junto con perros especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. El contingente está destinado principalmente a las labores de búsqueda y rescate urbano en las zonas donde se reportaron estructuras afectadas.

El Salvador anunció el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas en dos vuelos de carga. El presidente Nayib Bukele explicó que Colombia solicitó específicamente insumos para atender a las familias damnificadas y que, por el momento, no era necesario el despliegue de más personal de rescate o equipos médicos salvadoreños.

La ayuda también ha sido reforzada por organizaciones internacionales y grupos independientes. La Brigada Internacional Topos Azteca llegó al país para participar en las labores de búsqueda y rescate de personas que pudieran permanecer atrapadas bajo los escombros. El grupo modificó su desplazamiento desde Venezuela, donde participaba en operaciones tras otros sismos, para trasladarse a Colombia.

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