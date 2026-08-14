Cae mujer implicada con la desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido en Jalisco

La investigación por la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, registró un nuevo avance con la detención de Joselinne "N" Foto: Fiscalía Estatal

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La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

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La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.

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La vicefiscal también dijo que, por los datos reunidos, se descarta por ahora que la acusada sea la misma persona a la que Ricardo habría mostrado un inmueble antes de desaparecer. La hipótesis de la autoridad es que ella probablemente ya lo habría estado buscando para esos fines.

En la misma indagatoria, la Fiscalía atribuye a la mujer una probable relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias del empresario. El caso, por eso, se mantiene abierto por dos delitos: la desaparición de Ricardo Cabezas y el robo de recursos de sus cuentas.

Ricardo Cabezas sigue desaparecido y no se descarta la participación de más personas

Ricardo Cabezas Talavera sigue sin ser localizado. La autoridad no descarta que más personas hayan participado en los hechos.

Según explicó Blanca Trujillo Cuevas, la investigación permite hablar de una configuración del secuestro distinta a la prevista de forma tradicional en la ley, porque no existe una exigencia expresa de rescate a la familia, pero sí se identifica al dinero como posible finalidad del plagio.

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La funcionaria agregó que en este tipo de ilícitos suelen intervenir personas conocidas por las víctimas e incluso familiares. Con base en esa observación, descartó que exista un grupo organizado atacando de forma específica a inmobiliarios o empresarios en Jalisco.

El empresario habría dicho que debía atender un asunto personal antes de perderse. Después ya no se tuvo noticia de su paradero.

El auto fue hallado con prendas, un bolso y una sábana con manchas aparentes de sangre

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron abandonado el vehículo de Ricardo en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán. Se trata de un automóvil compacto blanco revisado por peritos.

Dentro del auto fueron aseguradas prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentan ser manchas de sangre. Esos indicios forman parte de la carpeta de investigación.

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La desaparición de Ricardo Cabezas provocó además protestas de sus familiares, quienes han realizado manifestaciones para exigir que se refuercen las labores de búsqueda y se esclarezca qué ocurrió con el empresario.