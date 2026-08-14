México
Agregar Infobae enGoogle

Cae mujer implicada con la desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido en Jalisco

Las autoridades contataron que ella tuvo contacto para manejarle sus redes sociales y continúan investigando si hay más personas incolucradas ya que fue citado para ver un inmueble el día de su ausencia

La investigación por la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, registró un nuevo avance con la detención de Joselinne "N" Foto: Fiscalía Estatal
La investigación por la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, registró un nuevo avance con la detención de Joselinne "N" Foto: Fiscalía Estatal
Guardar

La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La Fiscalía investiga contacto previo y retiro de dinero de las cuentas del empresario

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)
La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.

PUBLICIDAD

La vicefiscal también dijo que, por los datos reunidos, se descarta por ahora que la acusada sea la misma persona a la que Ricardo habría mostrado un inmueble antes de desaparecer. La hipótesis de la autoridad es que ella probablemente ya lo habría estado buscando para esos fines.

En la misma indagatoria, la Fiscalía atribuye a la mujer una probable relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias del empresario. El caso, por eso, se mantiene abierto por dos delitos: la desaparición de Ricardo Cabezas y el robo de recursos de sus cuentas.

Ricardo Cabezas sigue desaparecido y no se descarta la participación de más personas

Ricardo Cabezas Talavera sigue sin ser localizado. La autoridad no descarta que más personas hayan participado en los hechos.

Según explicó Blanca Trujillo Cuevas, la investigación permite hablar de una configuración del secuestro distinta a la prevista de forma tradicional en la ley, porque no existe una exigencia expresa de rescate a la familia, pero sí se identifica al dinero como posible finalidad del plagio.

La funcionaria agregó que en este tipo de ilícitos suelen intervenir personas conocidas por las víctimas e incluso familiares. Con base en esa observación, descartó que exista un grupo organizado atacando de forma específica a inmobiliarios o empresarios en Jalisco.

El empresario habría dicho que debía atender un asunto personal antes de perderse. Después ya no se tuvo noticia de su paradero.

El auto fue hallado con prendas, un bolso y una sábana con manchas aparentes de sangre

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron abandonado el vehículo de Ricardo en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán. Se trata de un automóvil compacto blanco revisado por peritos.

Dentro del auto fueron aseguradas prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentan ser manchas de sangre. Esos indicios forman parte de la carpeta de investigación.

La desaparición de Ricardo Cabezas provocó además protestas de sus familiares, quienes han realizado manifestaciones para exigir que se refuercen las labores de búsqueda y se esclarezca qué ocurrió con el empresario.

Temas Relacionados

Ricardo Cabezas TalaveraempresarioZapopanJaliscoGuadalajarasecuestrodetenciónrecompensamexico-noticiasmexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiro de visas a políticos mexicanos es injerencista y desigual con otros países, afirma Sheinbaum sobre caso de Andy López Beltrán

Acusó que la derecha mexicana se aprovecha de estas decisiones y que cada vez es más “entreguista” a Estados Unidos

Retiro de visas a políticos mexicanos es injerencista y desigual con otros países, afirma Sheinbaum sobre caso de Andy López Beltrán

Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

María de Jesús Quijada Maldonado se encontraba con su hija y esposo cuando sufrió el atentado, del que ella y su hija salieron heridas pero con vida el 14 de julio

Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

Los Tigres del Norte recibirán reconocimiento en Los Ángeles: así puedes ver la transmisión gratis desde México

La agrupación es ampliamente reconocida no sólo en territorio nacional, sino en EEUU

Los Tigres del Norte recibirán reconocimiento en Los Ángeles: así puedes ver la transmisión gratis desde México

Reportan descarrilamiento de tren en estación Ticomán de la Línea 3 del Metro de la CDMX

Se espera que este incidente no afecte el servicio de toda la línea

Reportan descarrilamiento de tren en estación Ticomán de la Línea 3 del Metro de la CDMX

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: manifestantes bloquean la Diagonal 20 de Noviembre en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: manifestantes bloquean la Diagonal 20 de Noviembre en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano desmantela laboratorio narco en Sinaloa y asesta golpe millonario al crimen organizado

Ejército Mexicano desmantela laboratorio narco en Sinaloa y asesta golpe millonario al crimen organizado

Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

Escaparon por un hueco en la pared, pero un dron los esperaba: así detuvieron a dos sicarios de La Unión Tepito

México registra su nivel más bajo de homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad presume 20 casos registrados en todo el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto

ENTRETENIMIENTO

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaparece en Jalisco tras polémica por el mundial: “México es un país que amo y respeto”

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaparece en Jalisco tras polémica por el mundial: “México es un país que amo y respeto”

Los Tigres del Norte recibirán reconocimiento en Los Ángeles: así puedes ver la transmisión gratis desde México

Cristian Castro confiesa mentira piadosa a la prensa tras su graduación de prepa

Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz llegan a “Animales”: ¿qué papel tendrán en la nueva cinta de Ben Affleck?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

DEPORTES

¿Joel Huiqui reclamó al DT de Chicago Fire por eliminar a Cruz Azul y no quedarse con el empate en la Leagues Cup 2026?

¿Joel Huiqui reclamó al DT de Chicago Fire por eliminar a Cruz Azul y no quedarse con el empate en la Leagues Cup 2026?

Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026, EN VIVO: cuándo es, recorrido y dónde ver

¡Vuelve El Señor de la Noche! Luis Ángel Malagón se recupera y está sería su fecha de su regreso a la portería del América

México obtiene su tercera victoria consecutiva tras vencer a Suiza en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

Leagues Cup 2026: así quedaron definidos los Cuartos de Final