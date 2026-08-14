De la Central de Abasto a la Profepa: tigre de Bengala queda bajo resguardo tras ser asegurado en CDMX

El tigre blanco es una especie en peligro de extinción. José Luis “N” fue detenido debido a que no pudo acreditar la legal propiedad del ejemplar. (Crédito: SSC CDMX)

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El tigre de Bengala blanco de aproximadamente cuatro meses de edad que fue localizado dentro de un vehículo particular en inmediaciones de la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, quedó bajo custodia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de ser entregado por la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina informó que el ejemplar fue entregado a la autoridad ambiental mediante los protocolos correspondientes y con el acompañamiento de un médico veterinario especialista, con el objetivo de preservar su integridad y garantizar que recibiera atención adecuada.

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Tras el aseguramiento, el felino quedó bajo resguardo de las instalaciones de la Profepa ubicadas en la colonia Lomas de Tecamachalco, Estado de México, donde las autoridades ambientales deberán determinar las condiciones de manejo y el destino que tendrá el animal.

El ejemplar fue localizado luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de un felino considerado una especie silvestre protegida dentro de un vehículo.

Intentó evadir a policías en la Central de Abasto

El hallazgo ocurrió cuando un motociclista se acercó a elementos de la SSC y les informó que había observado a un felino en el asiento del copiloto de una camioneta estacionada en las inmediaciones de la Central de Abasto.

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La Profepa quedó a cargo del ejemplar para determinar su situación y destino. Foto: SSC-CDMX

Ante el reporte, los policías se aproximaron al automóvil. De acuerdo con las autoridades, el conductor, identificado como José Luis “N”, intentó evadir la intervención, por lo que los agentes le cerraron el paso y le solicitaron que descendiera del vehículo.

Los elementos también le pidieron que presentara la documentación necesaria para acreditar la legal propiedad del ejemplar y su autorización para transportarlo.

Sin embargo, el hombre no pudo demostrar la procedencia legal del tigre ni acreditar que contaba con los permisos correspondientes para su traslado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones.

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El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la intervención de los elementos capitalinos y el posterior aseguramiento del animal.

La Brigada de Vigilancia Animal se hizo cargo de la cría después de su localización y posteriormente coordinó su entrega a la Profepa para que la autoridad ambiental determine su situación jurídica, las condiciones en las que se encontraba y su destino.

El video muestra a un cachorro de tigre blanco en el interior de un vehículo. Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es visible desde el exterior del automóvil. (Crédito: SSCCDMX)

Otro tigre fue encontrado en Xochimilco

El caso de Iztapalapa se suma a otro registrado este año en la Ciudad de México, también relacionado con una cría de tigre de Bengala localizada fuera de instalaciones especializadas.

En abril pasado, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron a un inmueble de la alcaldía Xochimilco después de recibir un reporte a través del número de emergencias 911.

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En el lugar encontraron una cachorra de tigre de Bengala de aproximadamente mes y medio de edad, que permanecía sobre una cama para perros.

La persona que se encontraba en el domicilio explicó a las autoridades que había ayudado a trasladar a la cría para que recibiera atención veterinaria, mientras que la propietaria del animal no se encontraba en el inmueble.

No obstante, durante la intervención no se presentó documentación que acreditara la legal posesión del felino, por lo que la cachorra quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales.

Una primera revisión permitió determinar que la cría no presentaba lesiones visibles. Posteriormente, personal de la BVA y de la Profepa se hizo cargo del ejemplar para determinar las condiciones de su manejo y el destino que tendría.

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Los dos casos registrados durante 2026 tienen un elemento en común: los responsables no pudieron acreditar ante las autoridades la documentación correspondiente para demostrar la legal posesión o el traslado de los ejemplares.

La presencia de animales silvestres y exóticos en vehículos o viviendas particulares ha llevado a las autoridades a intervenir para garantizar su protección y determinar si fueron adquiridos, transportados o mantenidos conforme a la legislación ambiental.