Salud
Agregar Infobae enGoogle

Día Mundial del Hijo del Medio: tienen más honestidad y espíritu colaborativo que sus hermanos, según un estudio

Un análisis internacional señaló que suelen mostrar más disposición al perdón y a la generosidad, atribuyendo estos rasgos a la dinámica familiar y el entorno social. Cuáles son sus otros rasgos característicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los hijos del medio suelen desarrollar independencia y habilidades sociales por su posición entre un hermano mayor y uno menor VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada 12 de agosto se festeja el Día Mundial del Hijo del Medio, una fecha que vuelve a poner en debate si el orden de nacimiento influye en la personalidad y si es verdad que los que nacieron en segundo lugar con los “eternos olvidados”.

Sin embargo, un análisis reciente asoció a los hijos intermedios con rasgos más cooperativos, honestos y empáticos. El estudio, encabezado por Michael Ashton y Kibeom Lee de las universidades de Brock y Calgary, Canadá, analizó perfiles del Inventario de Personalidad HEXACO, un modelo que evalúa seis dimensiones del comportamiento, y halló que los hijos ubicados entre un hermano mayor y uno menor obtienen puntajes más altos en honestidad-humildad y agradabilidad.

PUBLICIDAD

Según ese análisis, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y difundidos por el portalLive Science, ese patrón se expresa en mayor disposición al perdón, más cooperación en ámbitos familiares y sociales y menor interés por lujos o beneficios materiales.

Padre e hijo barren juntos en una cocina luminosa. El niño sostiene la escoba y el padre una pala de recogedor con suciedad en el suelo de madera.
Quienes tienen más hermanos tienden a mostrar mayor cooperación y empatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que crecer entre un hermano mayor y otro menor puede obligar a negociar, compartir y adaptarse con mayor frecuencia en la familia. Esa dinámica favorecería el desarrollo de comportamientos cooperativos.

PUBLICIDAD

La investigación identificó también una relación entre el tamaño familiar y los niveles de cooperación: quienes tenían más hermanos obtuvieron puntajes superiores en estas características. Parte de este vínculo podría explicarse por la mayor presencia de prácticas religiosas en familias más numerosas.

En una nota en Infobae en vivo, la doctora en Neuropsicología Lucía Crivelli advirtió que “el hijo del medio suele ser el mediador, el conciliador, el diplomático que busca acuerdos en la familia, pero también puede sentirse invisible”.

Sin embargo, remarcó que estas categorías no son inmutables: “En la realidad, la familia es mucho más dinámica de lo que plantea la biología. Hay variables que intervienen en la crianza, como el sexo de los hijos, la cantidad de hermanos y la forma en que los padres ejercen su rol”.

Qué es el síndrome del hijo del medio

“El síndrome del hijo del medio comienza cuando sientes que desapareces entre tus hermanos”, dijo una experta (Imagen Ilustrativa Infobae)
“El síndrome del hijo del medio comienza cuando sientes que desapareces entre tus hermanos”, dijo una experta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue el médico y psicoterapeuta Alfred Adler quien introdujo la teoría del hermano mediano, destacando cómo estos niños perciben su posición en la constelación familiar de forma más compleja que los demás hermano. Según Adler, se suelen sentir algo descuidados, más solos y desarrollan una personalidad particular.

La psicóloga clínica Aimee Daramus definió en un artículo en The Skimm el síndrome del hijo del medio como “un conjunto de sentimientos y un estilo de relación común en los hijos del medio”. También aclaró: “No es un trastorno psicológico ni algo que exista ‘oficialmente’, pero es un patrón que se ha observado durante décadas”.

La terapeuta Melissa Divaris Thompson resumió en el mismo medio esa experiencia así: “El síndrome del hijo del medio comienza cuando sientes que desapareces entre tus hermanos”. La idea gira en torno a una sensación de aislamiento dentro de la familia.

Cómo son los “hijos del medio”

Tres jóvenes, dos mujeres y un varón, posan al aire libre; la joven del centro sonríe a cámara y es flanqueada por sus hermanos.
Algunos estudios indican que los hijos del medio desarrollan creatividad y capacidad resolutiva ante la falta de refuerzos constantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rasgos que los especialistas asocian con los hijos del medio son, según La mente es maravillosa:

  • Personalidad competitiva y tendencia a la rebeldía. El hijo mediano suele desarrollar una necesidad de competir con sus hermanos por la atención de los padres, lo que puede llevar a una actitud más rebelde y una mayor destreza en el ámbito competitivo.
  • Habilidades sociales desarrolladas. La búsqueda de atención por parte de los adultos favorece en el hijo del medio un desarrollo temprano de la asertividad, la comunicación efectiva y las capacidades de negociación.
  • Mayor presencia de celos y estrés emocional. Este síndrome sostiene que el hermano mayor y el menor suelen ocupar el lugar de preferidos para los padres, lo que fomenta experiencias de celos y sufrimiento emocional en el hijo mediano.
Una adolescente de cabello castaño sentada en un sillón con la cabeza baja mira hacia abajo frente a una mujer adulta que escribe en una libreta.
Los hijos del medio pueden experimentar celos y estrés emocional al percibir a sus hermanos como los preferidos de los padres (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tendencia a asumir riesgos. La menor supervisión parental puede otorgar al hijo del medio mayor libertad para involucrarse en conductas de riesgo, reforzando una actitud exploradora y arriesgada.
  • Independencia y capacidad resolutiva. Según el libro The Secret Power of Middle Children, crecer con menos refuerzos parentales puede favorecer el desarrollo de la independencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas en el hijo mediano.
  • Percepción de abandono y soledad. El hecho de observar que los otros hermanos reciben más atención puede dejar una huella de abandono y soledad.

Cómo puede afectar en la vida adulta

El síndrome del hijo del medio puede generar en adultos un complejo de inferioridad por la sensación de invisibilidad en la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
El síndrome del hijo del medio puede generar en adultos un complejo de inferioridad por la sensación de invisibilidad en la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome del hijo del medio puede producir en los adultos un complejo de inferioridad debido a los sentimientos de falta de atención y a la necesidad constante de llamar la atención de quienes los rodean.

“Puede hacer que muchos adultos se sientan invisibles y poco especiales”, afirmó la terapeuta Thompson. “Puede manifestarse en las relaciones y, a menudo, hacer que los adultos con síndrome del hijo del medio se sientan inadecuados e indignos de amor y afecto. Siempre pueden tener la sensación de que alguien más sería mejor”, destacó la experta en The Skimm.

Y completó que el síndrome del hijo del medio puede impulsar a destacar frente a los hermanos o favorecer mayor seguridad personal, pero no determina la personalidad ni limita el desarrollo individual; cada persona puede prosperar, sin importar su posición en la familia.

Los expertos afirman que buscar apoyo en personas de confianza puede ayudar a procesar las experiencias relacionadas con ser el hijo del medio. Compartir sentimientos con alguien que escuche y comprenda, o consultar a un profesional de la salud mental, facilita el manejo de emociones complejas y ofrece herramientas para el bienestar. La terapia individual puede resultar útil y, si existe interés, la terapia entre hermanos también puede ser beneficiosa, aseguran los especialistas.

Temas Relacionados

Síndrome del Hijo del MedioOrden de NacimientoPsicología InfantilVínculos FamiliaresSalud mentalÚltimas noticiasDía Mundial del Hijo del Medio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Pensé que me moría”: cuáles son las claves para reconocer un ataque de pánico, según el cardiólogo López Rosetti

En su columna semanal en Infobae a las Nueve, el especialista detalló los síntomas característicos y la diferencia con otros trastornos de ansiedad. Explicó además cuáles son las conductas recomendadas y tratamiento para abordarlo

“Pensé que me moría”: cuáles son las claves para reconocer un ataque de pánico, según el cardiólogo López Rosetti

El tamaño del abdomen importa: un estudio advierte que la adiposidad central aumenta el riesgo de infarto y ACV

Un trabajo publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología reveló que el perímetro de cintura y la relación cintura-cadera resultan más determinantes que el índice de masa corporal para anticipar eventos cardíacos graves y accidentes cerebrovasculares

El tamaño del abdomen importa: un estudio advierte que la adiposidad central aumenta el riesgo de infarto y ACV

Cuándo la deshidratación puede volverse un riesgo para el corazón

Mayo Clinic advierte que la falta de líquidos puede afectar más que la sensación de sed. Especialistas detallan las señales de alerta y qué grupos requieren mayor cuidado

Cuándo la deshidratación puede volverse un riesgo para el corazón

Gimnasia acuática: qué beneficios aporta y cuáles son los 4 ejercicios más habituales

Una experta en fisioterapia consultada por Cleveland Clinic detalló las características de esta propuesta y explicó por qué puede adaptarse a distintas necesidades físicas

Gimnasia acuática: qué beneficios aporta y cuáles son los 4 ejercicios más habituales

La generación que nunca desconecta tampoco duerme

El uso del celular y las redes sociales durante la noche se asocia en adolescentes con menor descanso, despertares y postergación del sueño

La generación que nunca desconecta tampoco duerme

DEPORTES

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la sentida carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la sentida carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

Sorpresa en la Fórmula 1 por el cambio de jefe de equipo que realizó una escudería antes del reinicio de la actividad

Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

TELESHOW

Laurita Fernández a pleno verano en Italia: playa, atardeceres y paseos con amigas

Laurita Fernández a pleno verano en Italia: playa, atardeceres y paseos con amigas

El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: “Empecé a pensar un poco en mí”

La felicidad de Andrea Ghidone al anunciar la fecha de su boda: “Disfruto de algo que nunca me pasó”

El nuevo desafío de Majo Riera, la madre de Lali Espósito, con un ciclo de entrevistas: “Manos que sostienen”

Albertito Olmedo le propuso casamiento a su novia con un divertido video junto al monumento a su padre

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Panamá presunta red para obtener permisos de armas con documentos falsos

Desmantelan en Panamá presunta red para obtener permisos de armas con documentos falsos

República Dominicana confirma que sus ciudadanos no figuran entre las víctimas del terremoto en Colombia

Google desplegará tres nuevos cables submarinos en América Latina para un internet más rápido

Rod Stewart fue operado del corazón y canceló sus próximos conciertos

Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador