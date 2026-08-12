Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva: lo destituyó y lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos

El excanciller del gobierno de Gustavo Petro fue sancionado con destitución e inhabilidad general, según un fallo del 17 de julio de 2026, que será notificado y registrado oficialmente por las autoridades

La Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva - crédito Colprensa
La Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva - crédito Colprensa
Guardar

La Procuraduría General de la Nación anunció una nueva sanción contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien ya enfrentaba una inhabilidad previa de 10 años.

Según información obtenida por 6AM W de Caracol Radio, la nueva medida impuesta al exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro consiste en destitución e inhabilidad general por 16 años, lo que eleva a 26 años el total de tiempo en el que Leyva Durán no podrá ejercer cargos públicos.

El fallo, fechado el 17 de julio de 2026 y revelado por el medio citado, corresponde a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría. El documento oficial, al que tuvo acceso dicho medio, establece: “Se declara probado y no desvirtuado el cargo único formulado a Álvaro Leyva Durán, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores”.

PUBLICIDAD

La resolución ordena, en consecuencia, “imponer a Álvaro Leyva Durán la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de dieciséis (16) años”, según se detalla en la providencia.

El documento publicado por la Procuraduría y firmado por la secretaria de la Sala Disciplinaria, Sonia Yaneth Meneses González, especifica que la sanción tiene carácter ejecutorio y debe ser comunicada a las partes procesales y a las entidades pertinentes.

“Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, notificar esta decisión a los sujetos procesales”, indica el texto. Además, se dispone el registro inmediato de la sanción en la plataforma Siri de la Procuraduría y la actualización en el SIM, con constancia de notificación y comunicación al nominador para hacer efectivas las sanciones.

PUBLICIDAD

Según el documento, tanto Leyva como su apoderado, William Felipe Saavedra Bermúdez, podrán interponer recursos de apelación en el término legal.

La medida se produce tras la evaluación de un proceso disciplinario en el que la Procuraduría determinó que Leyva incumplió una sanción anterior. La nueva sanción fue firmada además por la Procuradora Delegada Gloria Yanet Quintero Montoya y el Procurador Delegado Gabriel José Romero Sundhein.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónÁlvaro LeyvaGobierno PetroProcuraduríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

La Alcaldía lanzó en redes sociales una alerta solicitándole a la ciudadanía no acercarse al escenario deportivo más importante de Risaralda mientras se adelantan las inspecciones

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Llegó a Colombia el primer envío de ayuda humanitaria de El Salvador tras el terremoto de 7,4: “En total serán 100 toneladas”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y confirmó que el miércoles 12 de agosto llegará el segundo avión

Llegó a Colombia el primer envío de ayuda humanitaria de El Salvador tras el terremoto de 7,4: “En total serán 100 toneladas”

Por qué son tan importantes las primeras 72 horas tras un desastre natural: qué es la “ventana de oro”

La noción de una “ventana de oro” de 72 horas proviene del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red de la ONU que establece estándares para la respuesta a desastres

Por qué son tan importantes las primeras 72 horas tras un desastre natural: qué es la “ventana de oro”

The Economist cuestionó las decisiones de Abelardo de la Espriella ante el terremoto y advirtió que la emergencia expuso las dos Colombias

La publicación británica puso el foco en las profundas brechas territoriales, la respuesta institucional y las dificultades heredadas por el nuevo Gobierno tras la emergencia

The Economist cuestionó las decisiones de Abelardo de la Espriella ante el terremoto y advirtió que la emergencia expuso las dos Colombias

Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, confirmó el Departamento de Estado

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, aseguró que el Gobierno Trump está comprometido a colaborar para superar las consecuencias del desastre natural

Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, confirmó el Departamento de Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Natalia París narró los momentos de pánico durante el terremoto de 7,2 en Colombia: “Miren cómo quedó el edificio”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Deportes

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación

Murió exbasquetbolista de la selección Colombia durante el sismo del 10 de agosto en Cali

Liga Española de Fútbol anunció sentido homenaje a las víctimas del terremoto de Colombia

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto