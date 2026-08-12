Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva: lo destituyó y lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos

La Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva - crédito Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación anunció una nueva sanción contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien ya enfrentaba una inhabilidad previa de 10 años.

Según información obtenida por 6AM W de Caracol Radio, la nueva medida impuesta al exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro consiste en destitución e inhabilidad general por 16 años, lo que eleva a 26 años el total de tiempo en el que Leyva Durán no podrá ejercer cargos públicos.

El fallo, fechado el 17 de julio de 2026 y revelado por el medio citado, corresponde a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría. El documento oficial, al que tuvo acceso dicho medio, establece: “Se declara probado y no desvirtuado el cargo único formulado a Álvaro Leyva Durán, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores”.

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La resolución ordena, en consecuencia, “imponer a Álvaro Leyva Durán la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de dieciséis (16) años”, según se detalla en la providencia.

El documento publicado por la Procuraduría y firmado por la secretaria de la Sala Disciplinaria, Sonia Yaneth Meneses González, especifica que la sanción tiene carácter ejecutorio y debe ser comunicada a las partes procesales y a las entidades pertinentes.

“Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, notificar esta decisión a los sujetos procesales”, indica el texto. Además, se dispone el registro inmediato de la sanción en la plataforma Siri de la Procuraduría y la actualización en el SIM, con constancia de notificación y comunicación al nominador para hacer efectivas las sanciones.

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Según el documento, tanto Leyva como su apoderado, William Felipe Saavedra Bermúdez, podrán interponer recursos de apelación en el término legal.

La medida se produce tras la evaluación de un proceso disciplinario en el que la Procuraduría determinó que Leyva incumplió una sanción anterior. La nueva sanción fue firmada además por la Procuradora Delegada Gloria Yanet Quintero Montoya y el Procurador Delegado Gabriel José Romero Sundhein.

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