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Flavio Bolsonaro sorprendió con la elección de su candidato a vicepresidente tras la postulación frustrada de Tereza Cristina

La fórmula del Partido Liberal para las presidenciales de octubre se completó con el legislador de Alagoas, exsecretario de Seguridad Pública, en una decisión inesperada tras trabas para sumar socios fuera del PL

El senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia de Brasil, estrecha la mano de Alfredo Gaspar durante un acto en el que se anunció a Gaspar como compañero de fórmula de Bolsonaro para la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia de Brasil, estrecha la mano de Alfredo Gaspar durante un acto en el que se anunció a Gaspar como compañero de fórmula de Bolsonaro para la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
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Flavio Bolsonaro eligió al diputado Alfredo Gaspar como su candidato a vicepresidente de cara a las elecciones presidenciales de Brasil en octubre, en una decisión que tomó por sorpresa al entorno político y que reflejó las dificultades del senador para construir alianzas más allá de su propio partido.

Gaspar, de 55 años, es diputado por el estado nororiental de Alagoas desde 2023 y exsecretario de Seguridad Pública de esa provincia. Ambos pertenecen al Partido Liberal (PL), lo que convierte esta fórmula en una candidatura sin respaldo formal de otras fuerzas políticas.

Gaspar no figuraba entre los nombres que Flavio Bolsonaro había considerado públicamente para el cargo. El senador buscaba inicialmente incorporar a una mujer a la fórmula para ampliar su base electoral, y su primera opción fue la senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura durante el gobierno de su padre, Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022.

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Sin embargo, el partido de Cristina, Progressistas, optó por mantenerse neutral en la contienda presidencial. Lo mismo ocurrió con Daniella Marques, exdirectora del banco estatal Caixa Econômica Federal y militante del partido Republicanos. Esa neutralidad responde a un cálculo electoral: maximizar su representación en el Congreso captando votos en el noreste del país y otras regiones donde Lula concentra su apoyo, de acuerdo con el análisis de Reuters.

En el acto de presentación celebrado en Brasilia, Flavio Bolsonaro destacó la “valentía” de Gaspar frente al crimen organizado y anunció que, de ganar las elecciones, su compañero de fórmula llevaría seguridad y servicios de salud al noreste, bastión electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La seguridad pública es uno de los ejes centrales de la campaña de Flavio Bolsonaro, quien defiende una postura de mano dura ante el crimen organizado.

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Alfredo Gaspar habla durante un acto en el que se le anunció como compañero de fórmula del senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia de Brasil, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
Alfredo Gaspar habla durante un acto en el que se le anunció como compañero de fórmula del senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia de Brasil, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Gaspar encabezó en el Congreso una investigación sobre el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el organismo responsable del sistema de pensiones de Brasil. Esa pesquisa adquiere relevancia política porque el hijo de Lula, Fabio Luis Lula da Silva, está siendo investigado por presuntos pagos irregulares vinculados a un esquema de deducciones fraudulentas en pensiones administradas por el INSS.

Lucas de Aragao, socio de la consultora política Arko Advice, señaló que Gaspar “tiene autoridad para hablar de un tema que incomoda a Lula” y calificó la elección como una sorpresa. Al presentarse en el acto, el propio Gaspar se describió como “una persona simple, pero dispuesta a luchar” y prometió enfrentar la corrupción y el crimen organizado. “Iremos más allá de la retórica y abordaremos los problemas del país”, afirmó, según recogió Reuters.

El senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil, gesticula durante un acto en el que se anunció a Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula para la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil, gesticula durante un acto en el que se anunció a Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula para la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Al contar únicamente con el respaldo formal del PL, la fórmula dispondrá de menos recursos económicos y menor tiempo en los medios de comunicación del que tendría si contara con el apoyo de otras formaciones. A pesar de ello, la última encuesta electoral publicada este miércoles apunta a una leve recuperación de Flavio Bolsonaro, con un 39% de intención de voto frente al 44% de Lula en una eventual segunda vuelta.

Esa mejora en los sondeos se produce después de semanas en que la atención mediática se concentró en los vínculos de Flavio Bolsonaro con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por fraude a quien le solicitó una suma millonaria para financiar una película sobre su padre. A ese episodio se sumó un enfrentamiento público con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que generó turbulencias internas en la campaña antes de que ambos hicieran las paces.

Lula, que aspira a un cuarto mandato, repite fórmula con Geraldo Alckmin, político de origen conservador que ocupa la vicepresidencia desde 2023 y ha mantenido una estrecha lealtad con el mandatario durante ese período.

(Con información de EFE y Reuters)

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