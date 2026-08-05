México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El campeón de goleo que no pudo llegar a Cruz Azul para el Apertura 2026

Una lesión causó que el atacante europeo no llegara a la Máquina

Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)
Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)
Guardar

El delantero brasileño Joao Pedro, bicampeón de goleo en la Liga MX, quedó fuera de la órbita de Cruz Azul para el Apertura 2026 tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior que lo marginó del torneo y detuvo la transferencia que estaba a punto de concretarse. La negociación entre los celestes y Atlético de San Luis alcanzó un avance del 90 por ciento, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León, pero una jugada en un amistoso cambió el panorama.

Según la misma fuente, el acuerdo establecía un pago de 2.8 millones de dólares y el préstamo de Amaury Morales, una de las promesas juveniles de La Máquina.

PUBLICIDAD

La lesión de Joao Pedro ocurrió durante un partido de preparación contra Querétaro en La Loma, donde abandonó la cancha auxiliado y sin poder apoyar la pierna derecha. El reporte médico confirmó la gravedad: “lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y a operación”.

El brasileño fue la figura del partido al anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)
El brasileño fue la figura del partido al anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)

Lesión doble frena el fichaje

La coincidencia fue aún más dura para el conjunto cementero: mientras se caía el fichaje del goleador brasileño, Amaury Morales, quien iba a ser cedido a préstamo como parte del trato, también sufrió la misma lesión durante la pretemporada en La Noria. el joven canterano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó fuera toda la temporada.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el club celeste ya había intentado fichar a Joao en el mercado de invierno, cuando San Luis pedía 6 millones de dólares y Cruz Azul ofrecía 4.5. Para este verano, la directiva cementera convenció al jugador y al club potosino con una oferta menor, pero el destino jugó en contra de ambas partes.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Juanpe calls for medical attention after Joao Pedro sustains an injury REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Juanpe calls for medical attention after Joao Pedro sustains an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

Mercado de delanteros en movimiento

La situación de Cruz Azul ocurre mientras siguen las negociaciones para renovar a Gabriel “Toro” Fernández, otro de los atacantes principales del plantel. El revés con Pedro obligó al club a buscar alternativas para reforzar la delantera de cara al torneo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro in action with Cruz Azul's Gonzalo Piovi REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro in action with Cruz Azul's Gonzalo Piovi REUTERS/Eloisa Sanchez

Números de Joao Pedro en la Liga MX

El delantero ítalo-brasileño João Pedro suma 20 goles en la fase regular de la Liga MX con el Atlético de San Luis y obtiene el bicampeonato de goleo del fútbol mexicano. La cifra lo coloca como uno de los referentes del ataque en la presente temporada y confirma su regularidad frente al arco rival.

En el torneo Clausura 2026, João Pedro alcanzó 14 anotaciones, con lo que aseguró el título de goleo por segundo torneo consecutivo. El atacante disputa 26 partidos en la campaña y mantiene una cuota ofensiva constante que respalda el desempeño colectivo del club potosino.

Temas Relacionados

Joao PedroCruz AzulApertura 2026Liga Mxfichajesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

La actriz mexicana compartió un momento íntimo durante un paseo por Barcelona, donde mostraron su complicidad y sentido del humor

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

Alessandra Rojo de la Vega propone intercambio de estatuas a Clara Brugada

En un video difundido en redes sociales, la titular de Cuauhtémoc ofrece entregar las piezas a cambio de asfalto y camiones recolectores

Alessandra Rojo de la Vega propone intercambio de estatuas a Clara Brugada

Colima es “punta de lanza” en seguridad alimentaria: nueva ley entró en vigor, garantizará una nutrición con menor impacto ambiental

La entidad se convirtió en la primera del país en poner en marcha una legislación estatal con medidas para mejorar la salud pública, fortalecer la producción local y cuidar el entorno

Colima es “punta de lanza” en seguridad alimentaria: nueva ley entró en vigor, garantizará una nutrición con menor impacto ambiental

EEUU deja de importar aguacate mexicano por alerta de seguridad en Michoacán

La embajada de ese país emitió un comunicado sobre la suspensión de actividades en toda la entidad

EEUU deja de importar aguacate mexicano por alerta de seguridad en Michoacán

Ricardo Anaya acusa a Morena de proteger a Rocha Moya pese a acusación formal en EEUU y exige aplicar tratado de extradición

El legislador del PAN reabre el debate sobre cómo se aplica el acuerdo bilateral cuando hay una orden judicial y una solicitud de entrega

Ricardo Anaya acusa a Morena de proteger a Rocha Moya pese a acusación formal en EEUU y exige aplicar tratado de extradición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

“El Sapo”, “El Chorro” y hasta una media hermana de “El Tarjetas”: los ocho líderes por los que EEUU aumentó recompensas millonarias

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

Así reaccionó en vivo La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

Pati Chapoy arremete contra Melanie Pavola por su presunta relación extramarital con J Balvin: “qué desagradable”

DEPORTES

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

México vs Panamá: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

WWE sorprende a México: Roman Reigns defenderá su campeonato en la Arena CDMX

América vs San Diego FC, EN VIVO: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas en la Leagues Cup 2026