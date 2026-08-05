El campeón de goleo que no pudo llegar a Cruz Azul para el Apertura 2026

Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)

Guardar

El delantero brasileño Joao Pedro, bicampeón de goleo en la Liga MX, quedó fuera de la órbita de Cruz Azul para el Apertura 2026 tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior que lo marginó del torneo y detuvo la transferencia que estaba a punto de concretarse. La negociación entre los celestes y Atlético de San Luis alcanzó un avance del 90 por ciento, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León, pero una jugada en un amistoso cambió el panorama.

Según la misma fuente, el acuerdo establecía un pago de 2.8 millones de dólares y el préstamo de Amaury Morales, una de las promesas juveniles de La Máquina.

PUBLICIDAD

La lesión de Joao Pedro ocurrió durante un partido de preparación contra Querétaro en La Loma, donde abandonó la cancha auxiliado y sin poder apoyar la pierna derecha. El reporte médico confirmó la gravedad: “lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y a operación”.

El brasileño fue la figura del partido al anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)

Lesión doble frena el fichaje

La coincidencia fue aún más dura para el conjunto cementero: mientras se caía el fichaje del goleador brasileño, Amaury Morales, quien iba a ser cedido a préstamo como parte del trato, también sufrió la misma lesión durante la pretemporada en La Noria. el joven canterano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó fuera toda la temporada.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el club celeste ya había intentado fichar a Joao en el mercado de invierno, cuando San Luis pedía 6 millones de dólares y Cruz Azul ofrecía 4.5. Para este verano, la directiva cementera convenció al jugador y al club potosino con una oferta menor, pero el destino jugó en contra de ambas partes.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Juanpe calls for medical attention after Joao Pedro sustains an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

Mercado de delanteros en movimiento

La situación de Cruz Azul ocurre mientras siguen las negociaciones para renovar a Gabriel “Toro” Fernández, otro de los atacantes principales del plantel. El revés con Pedro obligó al club a buscar alternativas para reforzar la delantera de cara al torneo.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro in action with Cruz Azul's Gonzalo Piovi REUTERS/Eloisa Sanchez

Números de Joao Pedro en la Liga MX

El delantero ítalo-brasileño João Pedro suma 20 goles en la fase regular de la Liga MX con el Atlético de San Luis y obtiene el bicampeonato de goleo del fútbol mexicano. La cifra lo coloca como uno de los referentes del ataque en la presente temporada y confirma su regularidad frente al arco rival.

En el torneo Clausura 2026, João Pedro alcanzó 14 anotaciones, con lo que aseguró el título de goleo por segundo torneo consecutivo. El atacante disputa 26 partidos en la campaña y mantiene una cuota ofensiva constante que respalda el desempeño colectivo del club potosino.

PUBLICIDAD