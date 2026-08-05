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Gendarmes chilenos frustraron un intento de contrabando de heroína a una cárcel

Una denuncia anónima hecha el día anterior permitió detener a dos sujetos que llevaban además pasta base, tramadol, ketamina y marihuana

Un consumidor de drogas sostiene una jeringa con una mezcla de heroína y agua. REUTERS/José Luis González
Un consumidor de drogas sostiene una jeringa con una mezcla de heroína y agua. REUTERS/José Luis González
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Gracias a una denuncia anónima, Gendarmería logró impedir un intento de contrabando de heroína al interior de una cárcel en Chile. Dos sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, pues, además de esta droga muy rara en el país llevaban adosado a su cuerpo otros estupefacientes como pasta base, tramadol, ketamina y marihuana.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ex Penitenciaría, de la capital chilena, y según informó este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, un día antes del hecho una persona hizo una advertencia anónima que permitió dar con los traficantes.

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“Se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no sólo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”, señaló Guerrero, según consignó Emol.

En tanto Tania Mora, fiscal de Foco Penitenciario Occidente, detalló que los estupefacientes estaban destinados a reos de la Galería 11, una de las más peligrosas del recinto carcelario más grande del país.

“Se realizaron medidas de selección y control por escáner corporal, identificando a dos sujetos que llevaban, al interior de su cuerpo, distintos tipos de droga. Ambos fueron detenidos en flagrancia, formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva”, complementó.

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Las dos modalidades de heroína en el mercado: la negra y la blanca (DEA).
Las dos modalidades de heroína en el mercado: la negra y la blanca (DEA).

Droga rara en Chile

Cabe señalar que la heroína -opioide que provoca depresión respiratoria, edema pulmonar, coma y la muerte por sobredosis-, es una droga extremadamente rara en Chile, pues de acuerdo a información del Instituto de Salud Pública (ISP), ha sido detectada en muy pocas ocasiones y no tiene uso médico en el país.

A pesar de ello, el ISP mantiene una alerta al respecto debido a su masivo uso en otros países como EEUU y su alto poder adictivo, aunque no tiene un valor de venta establecido en el mercado como otras drogas más comunes.

El precio de un gramo de heroína en los mercados internacionales varía significativamente según el país, la pureza y la cercanía a las rutas de producción, situándose en un promedio global de USD 87 por gramo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En Estados Unidos, su costo promedio oscila entre USD 300 y USD 390 por gramo; en Europa Occidental está entre 40 a 90 euros, mientras que en Nueva Zelanda y Australia, su precio se eleva por sobre los USD 500.

Finalmente, en países de África Oriental -como Kenia- o cercanos a los centros de cultivo en Asia y América Latina, el gramo se puede adquirir por tan solo USD 1.5 a USD 10.

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