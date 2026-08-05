Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

La empresaria de fajas reconoció que fue una mala idea haberse realizado esos procesos en el rostro - crédito @enlamovidacol/IG

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A finales de 2021, Yina Calderón se tatuó la cara y lo anunció públicamente en sus redes sociales. Los diseños fueron cuatro: la palabra “Guadalupe” encima de su ceja derecha, el símbolo omega en el entrecejo, unas estrellas cerca de uno de sus ojos y una rosa en uno de sus pómulos.

Cada figura tenía un significado personal distinto. La rosa la asociaba con la feminidad y la ternura. Las estrellas no eran nuevas: ya las tenía y simplemente las retocó.

El nombre “Guadalupe” respondía a su devoción por la Virgen del mismo nombre, a quien aseguró que le pondría ese nombre a su hija si algún día la tenía. El corazón era el tatuaje más cargado emocionalmente: lo describió como un recordatorio permanente de las personas que le hicieron daño y la dejaron sola en los momentos más difíciles.

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Yina Calderón compartió en Instagram el proceso para eliminar su tatuaje de Bart Simpson - crédito @yinacalderontv/Instagram

La reacción del público fue mayoritariamente negativa. Días después, en una transmisión en vivo, Calderón apareció llorando, confesó su arrepentimiento y pidió perdón. En esa misma sesión anunció que se iría de Colombia.

Lo que Yina Calderón les dice a quienes piensan tatuarse la cara

El proceso de borrarse los tatuajes también se convirtió en material para sus redes. Desde la sala de espera del centro estético, la DJ grabó un video en el que mostró los avances de la remoción y lanzó una advertencia directa a sus seguidores: “Niñas, no se tatúen el rostro, por favor, se los pido, se los suplico. Si van a tatuarse, tatúense todo el cuerpo, pero la cara no”.

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En el mismo video comparó el antes y el después de uno de los tatuajes, que describió como casi eliminado tras varias sesiones. “Si hacer un tatuaje duele, quitarlo también”, advirtió, y cerró con una frase que resumía todo el arco de esa decisión: “No quiero la cara tatuada”.

De acuerdo con la empresaria, son varias sesiones a las que se ha sometido, algunas un poco más dolorosas que otras, pero el resultado es positivo, pues dos de los más visibles ya van desapareciendo con el procedimiento.

Qué pasó después de hacerse los tatuajes

Estos son los tatuajes que tenía Yina Calderón en su rostro - crédito @chismes.hoycol/IG

Con el tiempo cambió de postura y empezó a presentar los tatuajes como parte de su identidad. Esa reconciliación, sin embargo, no fue definitiva. En enero de 2024 inició un tratamiento de remoción láser para eliminar dos de ellos, y mientras le realizaban el procedimiento, se lamentó: “¡Ay señor bendito! ¿Por qué no le hice caso a mi mamá?”.

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El proceso continuó en julio de 2025, luego de su salida de La casa de los famosos Colombia. En la cuarta sesión de remoción grabó un video para mostrar los avances y preguntó, entre sorprendida y resignada: “¿En qué momento me fui a tatuar la cara?”.

La empresaria de fajas también se había hecho otros tatuajes muy cerca de su cuello, como fue el de Bart Simpson, interpretado por sus seguidores como símbolo de rebeldía; sin embargo, este también se lo mandó a retirar con un procedimiento láser, pues no se sentía contenta con el resultado.

Qué otros tatuajes tiene Yina Calderón

Yina Calderón presumió su nuevo tatuaje - crédito @emfuror_/IG

La también DJ sorprendió con un enorme tatuaje que se realizó en la espalda, que requirió de varias sesiones y por el que fue blanco de críticas de parte de sus seguidores. Según dijo, solió mucho y la cicatrización se hace más compleja por el tamaño del mismo.

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“Me estoy recuperando, dolió mucho, pero tengo enfermera; me ha dado un poco de fiebre, pero Angélica, la enfermera, es muy buena”. La mención a la responsable del tatuaje reflejó su admiración por el resultado: “Qué habilidad para hacer trazos tan bien hechos”, aseguró la empresaria de fajas.